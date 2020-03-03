Величественный водопад Хуай То
Сначала вас ждет прогулка по национальному парку Кхао Пханом Бенча к одному из малоизвестных, но самых впечатляющих водопадов провинции Краби — 11-ярусному Хуай То. В сухой сезон, с ноября по март, вы сможете забраться на вершину водопада, поднимаясь от яруса к ярусу, любуясь потоками воды и природными бассейнами с прохладной и чистой водой, в которой можно искупаться. В сезон дождей Хуай То становится более мощным, громким и устрашающим — в это время сильнейший поток не позволит покорить верхние ярусы водопада, зато поразит невероятной природной энергетикой.
«Со слоненком подружиться…»
После купания в водопаде вас ждет встреча с одним из добрейших животных на планете, азиатским слоном. Вы прогуляетесь верхом на слоне по окрестностям Хуай То, сквозь непроходимые джунгли и тропические рощи. Понаблюдаете за повадками священных обитателей Таиланда и узнаете о слоновьих пансионатах, в которых животные на «пенсии» содержатся в прекрасных условиях. После прогулки самое время освежиться: вы сможете искупаться вместе со слоником, а заодно опробовать «тропический душ» из хобота. А в завершение умилитесь маленькому слоненку, жонглирующему фруктами.
Подробная программа
8:30 — выезд из отеля
10:00 — купание в водопаде Huay Tho
11:00 — прогулка верхом на слоне, купание и шоу слоненка
13:00 — трансфер к вашему отелю
14:30 — возвращение в отель.