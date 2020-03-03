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Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Приготовьтесь погрузиться в природную красоту Таиланда и провести день в компании приветливых азиатских слонов.

Вы покорите ступени мощного водопада Хуай То, искупаетесь под его прохладными струями, а затем прокатитесь верхом на слоне по диким джунглям и угостите добродушных гигантов бананами.
$51 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Краби
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То

Что вас ожидает

Величественный водопад Хуай То
Сначала вас ждет прогулка по национальному парку Кхао Пханом Бенча к одному из малоизвестных, но самых впечатляющих водопадов провинции Краби — 11-ярусному Хуай То. В сухой сезон, с ноября по март, вы сможете забраться на вершину водопада, поднимаясь от яруса к ярусу, любуясь потоками воды и природными бассейнами с прохладной и чистой водой, в которой можно искупаться. В сезон дождей Хуай То становится более мощным, громким и устрашающим — в это время сильнейший поток не позволит покорить верхние ярусы водопада, зато поразит невероятной природной энергетикой.

«Со слоненком подружиться…»
После купания в водопаде вас ждет встреча с одним из добрейших животных на планете, азиатским слоном. Вы прогуляетесь верхом на слоне по окрестностям Хуай То, сквозь непроходимые джунгли и тропические рощи. Понаблюдаете за повадками священных обитателей Таиланда и узнаете о слоновьих пансионатах, в которых животные на «пенсии» содержатся в прекрасных условиях. После прогулки самое время освежиться: вы сможете искупаться вместе со слоником, а заодно опробовать «тропический душ» из хобота. А в завершение умилитесь маленькому слоненку, жонглирующему фруктами.

Подробная программа
8:30 — выезд из отеля
10:00 — купание в водопаде Huay Tho
11:00 — прогулка верхом на слоне, купание и шоу слоненка
13:00 — трансфер к вашему отелю
14:30 — возвращение в отель.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость экскурсии входит: трансфер из вашего отеля и обратно, питьевая вода, прогулка на слонах, купание со слонами, шоу слоненка, страховка.
  • Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, полотенце, а также бананы для слоников (по желанию).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Краби.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Эта экскурсия у нас с друзьями была запланирована на мой день Рождения. В турфирме обещали, что все будет замечательно.
А теперь как было:
вместо обещанного кондиционированного микроавтобуса за нами приехал сонгтео. Причем без всяких извинений и объяснений.
Мы - это 2 взрослые пары. Сонгтео оказался сильно вонючим, нас от запаха укачало по дороге.
Пока ехали, я переписывалась с турагентом, пытаясь выяснить, в чем же дело.
Ответ был, что микроавтобус пробил колесо. Можно подумать, что это единственный микроавтобус в Таиланде.
Когда я пригрозила, что тогда мы потребуем вернуть часть денег за экскурсию, сразу написали, что нас после водопада заберут на микроавтобусе.
До парка ехали минут 40. Привезли сразу к месту катания на слонах. Тут есть туалет.
Посадка на слона с высокой платформы. Сидишь вдвоем на скамеечке и погонщик на голове у слона. Мы ехали на одном слоне, друзья на втором.
Ехать страшновато, слон большой, сидишь высоко. У друзей слон пытался дотянуться до лианы и встал почти на дыбы. (По их словам, мы были далеко впереди и этот момент не видели).
Ребята очень испугались. Подружка плакала и просила ее спустить на землю, но со слона слезть можно только на специальную платформу.
Мы не поняли, почему она плачет. Выяснили только в конце прогулки на слонах. Думали, что укачало.
Качает прилично.
Прогулка подошла к концу, нас высадили. Предложили купить бананов и покормить слонов, что мы с удовольствием и сделали. Наш слон вел себя хорошо.
Потом сфотографировались на память со слонами.
Тут же недалеко павильон со столами и скамеечками. Нам накрыли по четвертинке ананаса и по бутылочке воды.
Мы немного пришли в себя после слонов, купать их настроения у нас не было. Посмотрели шоу слоненка, который был очень мил. И нас пригласили поехать на сонгтео к водопаду. Тут у водопада на парковке нас встретил гид Сергей, извинился, что так получилось с машиной.
Здесь же у парковки растут огромные деревья, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом. Очень красивые.
Дальше вместе с гидом Сергеем минут 15 шли к водопаду. Дорога очень красивая через джунгли вдоль ручья.
Поднялись до второго яруса водопада. Дождей давно не было, водопад не многоводный. Искупались в нем с удовольствием и двинулись обратно к машине.
Уже к отличному микроавтобусу. Мне подарили букет в честь дня Рождения от турфирмы, и мы двинулись в сторону отеля.
На обратном пути попросили водителя заехать в цветочный магазин по дороге. Я купила себе Адениум, о котором мечтала несколько лет, за 800 бат.
Из горшка мы его вынули, землю обтрясли, без проблем он долетел до Израиля. В а/п просили показать, но пропустили.
Вот такие смешанные впечатления об экскурсии.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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