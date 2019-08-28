Что вас ожидает

Озёра цвета драгоценного камня

Вас ждет купание в водах кристально чистого Изумрудного озера, которое берёт свое начало из высокогорных ручьев. Его цвет меняется в зависимости от освещения — от бирюзового до насыщенного зеленого. Теплые минеральные источники, бьющие со дна озера, придают ему удивительный окрас и поддерживают температуру воды около 25 градусов. Вы прогуляетесь по деревянным дорожкам-мосткам, и среди густых зарослей вам откроется Голубая лагуна: её фантастический цвет объясняется живущими здесь бактериями. Из-за особой эко-системы купаться в этом озере запрещено, зато можно сделать фокус: хлопните в ладоши — и вы увидите, как со дна озера поднимаются пузырьки.

Оздоровиться в термальных водах

Купание в целебных термальных источниках смоет усталость и стресс и вернет вам силы. Воды родников богаты природными солями и минералами, а течение создает приятный гидромассажный эффект. Поток достаточно большой, и его с избытком хватает и для подпитки множества ручьёв и озёр, и для небольшого и очень живописного водопада, температура воды в котором держится на уровне 40—45°C.

Захватывающий вид с высоты

После обеда мы посетим Храм Тигра. Он расположен в природной расщелине, где, согласно легенде, когда-то жил тигр, наводивший ужас на жителей своим громогласным ревом. Мы предлагаем совершить восхождение на гору Ао Лук Тхану, где находится главная храмовая реликвия — отпечаток стоп Будды. Она опоясана старейшим тропическим лесом и полна карстовых пещер невероятной красоты. На вершину ведет лестница из 1237 ступеней. Долгий подъем будет с лихвой вознагражден изумительным панорамным видом на провинцию.

Подробная программа

08:30 — трансфер от места вашего проживания в Краби;

09:45 — прибытие к источникам, отдых и купание в горячих ключах;

12:00 — обед около начала тропы к Изумрудному Бассейну;

13:00 — прибытие к Изумрудному Озеру, отдых и купание;

14:30 — посещение храма «Пещера тигра»;

16:30 — трансфер к вашему месту проживания в Краби.