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Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Насладитесь сокровищами лесного парка Као Пра Бан Кам! Вы искупаетесь в прозрачном озере изумрудного цвета, погреетесь в целебных термальных родниках и увидите самый интересный храмовый комплекс южной части Таиланда.

Познакомитесь с особенностями буддистской культуры и сможете получить благословение от местных монахов.

А в конце поездки совершите восхождение на гору Ао Лук Тхану — и у вас захватит дух от потрясающего вида Андаманского побережья!
$54 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
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Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра

Что вас ожидает

Озёра цвета драгоценного камня
Вас ждет купание в водах кристально чистого Изумрудного озера, которое берёт свое начало из высокогорных ручьев. Его цвет меняется в зависимости от освещения — от бирюзового до насыщенного зеленого. Теплые минеральные источники, бьющие со дна озера, придают ему удивительный окрас и поддерживают температуру воды около 25 градусов. Вы прогуляетесь по деревянным дорожкам-мосткам, и среди густых зарослей вам откроется Голубая лагуна: её фантастический цвет объясняется живущими здесь бактериями. Из-за особой эко-системы купаться в этом озере запрещено, зато можно сделать фокус: хлопните в ладоши — и вы увидите, как со дна озера поднимаются пузырьки.

Оздоровиться в термальных водах
Купание в целебных термальных источниках смоет усталость и стресс и вернет вам силы. Воды родников богаты природными солями и минералами, а течение создает приятный гидромассажный эффект. Поток достаточно большой, и его с избытком хватает и для подпитки множества ручьёв и озёр, и для небольшого и очень живописного водопада, температура воды в котором держится на уровне 40—45°C.

Захватывающий вид с высоты
После обеда мы посетим Храм Тигра. Он расположен в природной расщелине, где, согласно легенде, когда-то жил тигр, наводивший ужас на жителей своим громогласным ревом. Мы предлагаем совершить восхождение на гору Ао Лук Тхану, где находится главная храмовая реликвия — отпечаток стоп Будды. Она опоясана старейшим тропическим лесом и полна карстовых пещер невероятной красоты. На вершину ведет лестница из 1237 ступеней. Долгий подъем будет с лихвой вознагражден изумительным панорамным видом на провинцию.

Подробная программа

08:30 — трансфер от места вашего проживания в Краби;
09:45 — прибытие к источникам, отдых и купание в горячих ключах;
12:00 — обед около начала тропы к Изумрудному Бассейну;
13:00 — прибытие к Изумрудному Озеру, отдых и купание;
14:30 — посещение храма «Пещера тигра»;
16:30 — трансфер к вашему месту проживания в Краби.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость экскурсии включены: обед и напитки, страховка, национальные сборы, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно.
  • Программа может меняться в зависимости от погодных условий. Маршрут и тайминг являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления на усмотрение гида.
  • Нахождение в горячих источниках не рекомендовано беременным женщинам и детям в возрасте до 1 года.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится на английском языке.
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 августа 2019
Экскурсия Хорошая! Бронировали через сайт, с предоплатой. За два дня сообщили время старта. Сказали, в определенное время быть на ресепшн, что мы и сделали. Нас обещали забрать. Отдыхали в отеле Rayavadee, однако, оказалось, что подъехать туда на машине не возможно, к отелю можно только подплыть. Видимо организаторы не знали этого. Водитель экспедитор ждал нас в назначенное время, но не на ресепш, а на пирсе Нам Нао, а мы жили на пляже Рейли бич. Пришлось оперативно Брать лодку трансфер, чтобы встретиться с экспедитором. Обратился к организаторам, деньги за трансфер туда и обратно возместили сразу же. Жалоб нет, а вот в расчёт взять стоит, что трансфер для этого отеля не был продуман. Экскурсия очень понравилась, особенно гид! Знает своё дело, молодец! :) будем в Тае, готовы обращаться ещё

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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