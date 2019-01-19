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Лучшие пляжи Краби, увлекательный снорклинг и потрясающие пейзажи Андаманского моря

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Если вы хотите разведать лучшие островные пляжи Краби и насладиться первозданной природой, самое время отправиться на скоростной лодке к островам Пода, Чикен, Таб и Рейли.

Этот день вы проведете, нежась на теплом песке, наблюдая за морскими обитателями прибрежных рифов, исследуя известняковые пещеры и монументальные скалы и оттачивая навыки снорклинга.
$38 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 5 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в провинции Краби
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У этой экскурсии1 отзыв
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Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли

Что вас ожидает

Райские пляжи острова Пода
Сперва мы отправимся на остров Пода, который любят за великолепные песчаные пляжи, граничащие с зарослями тропических деревьев, и теплое море с чистейшей водой. Это место придется по душе и тем, кто хочет расслабиться и принять солнечные ванны, и любителям захватывающего снорклинга, оборудование для которого мы, конечно, возьмем с собой.

Снорклинг среди морских обитателей
Остров Хаи часто называют «Чикен исланд» из-за скалы, весьма напоминающей шею и голову курицы. К счастью, вместо куриц здесь вы встретите сотни жителей Андаманского моря: голубых морских звёзд, рыб-хирургов, ангелов, носорогов и губанов, кефалей и других обитателей прибрежных рифов. Именно богатейшая фауна прибрежных бухт сделает снорклинг на Хаи потрясающим!

Первозданная природа и тайский обед на острове Таб
Таб, третий остров на нашем пути, лучше всего посещать во время отлива, чтобы успеть прогуляться по узкой косе, которая соединяет две части острова. Здесь вы насладитесь абсолютной гармонией, любуясь восхитительными видами Андаманского моря, а после пообедаете вкуснейшей курицей с рисом.

Загадочные пещеры пляжа Прананг
После обеда вы окажетесь на пляже Прананг полуострова Рейли, куда стремятся скалолазы и профессиональные альпинисты со всего Таиланда. Причина тому — известняковые пещеры и причудливые скалы, похожие на сталактиты. Вы не только отдохнете на одном из лучших пляжей Краби и рассмотрите удивительные природные объекты, но и откроете тайну одной из пещер, где по легенде погибла после кораблекрушения индийская принцесса.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость тура включены: трансфер от/до отеля, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, питьевая вода, свежие фрукты, обед, страховка от несчастных случаев.
  • В стоимость тура не включены входные билеты в национальный парк: 400 бат для взрослых, 200 бат — для детей.
  • Для детей до 3х лет экскурсия проводится бесплатно. Для детей от 4 до 10 лет — 1250 бат.
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в провинции Краби.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ирина
19 января 2019
Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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