Что вас ожидает

Райские пляжи острова Пода

Сперва мы отправимся на остров Пода, который любят за великолепные песчаные пляжи, граничащие с зарослями тропических деревьев, и теплое море с чистейшей водой. Это место придется по душе и тем, кто хочет расслабиться и принять солнечные ванны, и любителям захватывающего снорклинга, оборудование для которого мы, конечно, возьмем с собой.

Снорклинг среди морских обитателей

Остров Хаи часто называют «Чикен исланд» из-за скалы, весьма напоминающей шею и голову курицы. К счастью, вместо куриц здесь вы встретите сотни жителей Андаманского моря: голубых морских звёзд, рыб-хирургов, ангелов, носорогов и губанов, кефалей и других обитателей прибрежных рифов. Именно богатейшая фауна прибрежных бухт сделает снорклинг на Хаи потрясающим!

Первозданная природа и тайский обед на острове Таб

Таб, третий остров на нашем пути, лучше всего посещать во время отлива, чтобы успеть прогуляться по узкой косе, которая соединяет две части острова. Здесь вы насладитесь абсолютной гармонией, любуясь восхитительными видами Андаманского моря, а после пообедаете вкуснейшей курицей с рисом.

Загадочные пещеры пляжа Прананг

После обеда вы окажетесь на пляже Прананг полуострова Рейли, куда стремятся скалолазы и профессиональные альпинисты со всего Таиланда. Причина тому — известняковые пещеры и причудливые скалы, похожие на сталактиты. Вы не только отдохнете на одном из лучших пляжей Краби и рассмотрите удивительные природные объекты, но и откроете тайну одной из пещер, где по легенде погибла после кораблекрушения индийская принцесса.