Водопад Хуай То (Huay Tho Waterfall) состоит из одиннадцати ярусов.

Практически на каждом ярусе вода стекает в естественную чашу, в большей части которых можно искупаться.

Высота каждого яруса в среднем составляет около 80 метров, суммарная высота водопада около 1200 метров — это самый высокий и эффектный водопад на территории национального парка.

Поскольку источником водопада являются ключи на вершине горы ⛰️, вода чистая и холодная.

Катание на слонах — одно из наиболее популярных и экзотических развлечений, которые предлагает своим гостям провинция Краби 🐘

Прогулка по тенистым тропическим рощам вдоль водопада произведет неизгладимое впечатление и подарит море 🌊 приятных эмоций как семьям с маленькими детьми, так и взрослой компании.

Мало кто может отказать себе в удовольствии прокатиться на спине священного для жителей Таиланда животного.

Несмотря на свои внушительные габариты, слоны — невероятно спокойные и умные животные, и вы сможете убедиться в этом сами при первой же встрече

Вы непременно будете очарованы, а катание на слоне покажется вам веселым и увлекательным приключением!

Программа:

08:30 Трансфер из отеля

10:00 Прибытие в национальный парк 🌳, катание на слонах 1 час

11:15 Посещение водопада Хуай То; купание в водопаде; свободное время

11:40 Купание со слонами 40 минут

12:20 Шоу маленьких слоников

12:40 Трансфер в отель

13:30 Прибытие в отель