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Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Катание на слонах — одно из наиболее популярных и экзотических развлечений, которые предлагает своим гостям провинция Краби 🐘
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Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То
Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То

Что вы увидите

  • Национальный парк Кхао Пханом Бенча
  • Водопад Хуай То
  • Слоновья ферма
Водопад Хуай То (Huay Tho Waterfall) состоит из одиннадцати ярусов.
Практически на каждом ярусе вода стекает в естественную чашу, в большей части которых можно искупаться.
Высота каждого яруса в среднем составляет около 80 метров, суммарная высота водопада около 1200 метров — это самый высокий и эффектный водопад на территории национального парка.
Поскольку источником водопада являются ключи на вершине горы ⛰️, вода чистая и холодная.
Катание на слонах — одно из наиболее популярных и экзотических развлечений, которые предлагает своим гостям провинция Краби 🐘
Прогулка по тенистым тропическим рощам вдоль водопада произведет неизгладимое впечатление и подарит море 🌊 приятных эмоций как семьям с маленькими детьми, так и взрослой компании.
Мало кто может отказать себе в удовольствии прокатиться на спине священного для жителей Таиланда животного.
Несмотря на свои внушительные габариты, слоны — невероятно спокойные и умные животные, и вы сможете убедиться в этом сами при первой же встрече
Вы непременно будете очарованы, а катание на слоне покажется вам веселым и увлекательным приключением!

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    10:00 Прибытие в национальный парк 🌳, катание на слонах 1 час
    11:15 Посещение водопада Хуай То; купание в водопаде; свободное время
    11:40 Купание со слонами 40 минут
    12:20 Шоу маленьких слоников
    12:40 Трансфер в отель
    13:30 Прибытие в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • питьевая вода
    • прогулка на слонах
    • купание со слонами
    • шоу маленьких слоников
    • страховка от несчастных случаев
    • услуги англоговорящего гида
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То
    Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То
    Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То
    Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То
    Сафари на слонах и живописный водопад Хуай То

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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