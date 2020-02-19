3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История провинции Краби

Вы узнаете, откуда произошло название этой области южного Таиланда и почему частью официальной печати стали скрещенные мечи, какие артефакты древности были найдены здесь во время раскопок и какую роль играла провинция Краби в прошлом для торговых путей в Азии. Увидите «творческие группы» на пикапах, собирающие кокосы, и наверняка немного удивитесь живучести давней традиции. Когда-то здесь располагалась большая стоянка слонов, а сегодня город Краби стал солидным рыболовным портом. Вас ждёт рассказ о самых ярких характеристиках провинции.

Кинематографичные бухты и Пещера викингов

Райские островки архипелага Пхи-Пхи не могли не заметить ценители прекрасного — эти живописные клочки суши облюбовали кинопродюсеры и режиссёры. Мы покажем вам локации съёмок двух известных фильмов и расскажем, чем обернулся процесс кинопроизводства для береговой линии бухты, правительства Таиланда и парней из Голливуда. А после вы отправитесь в Пещеру викингов, где разгадаете секрет названия этого священного для тайцев места, и увидите стрижей салангана, чьи гнёзда считаются в азиатской кухне популярным и очень дорогим деликатесом.

Водные развлечения

Острова архипелага Пхи-Пхи окружены яркими коралловыми рифами, поэтому вам представится шанс заняться снорклингом и рассмотреть всех обитателей этих глубин и сами кораллы причудливых форм. Также получится просто искупаться на одном из лучших пляжей Пхи-Пхи и нырнуть в «лагуну омоложения», окружённую стометровыми скалами. А в перерыве между водными приключениями вы пообедаете в тайском ресторане и познакомитесь с национальной кухней.