3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка на райские острова: невероятные пейзажи, снорклинг, тайская кухня и история Краби

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Архипелаг Пхи-Пхи в Андаманском море — это живая иллюстрация к выражению «райский уголок», где вода цвета лазури, песок белее снега, и вся природа кажется нетронутой человеком.

Вас ждут 3 из семи островов, морская прогулка с ветерком, изучение коралловых рифов, познавательный рассказ о провинции Краби и самые поразительные места Пхи-Пхи.
$53 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в провинции Краби
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Яркие острова Пхи-Пхи
Яркие острова Пхи-Пхи

Что вас ожидает

История провинции Краби
Вы узнаете, откуда произошло название этой области южного Таиланда и почему частью официальной печати стали скрещенные мечи, какие артефакты древности были найдены здесь во время раскопок и какую роль играла провинция Краби в прошлом для торговых путей в Азии. Увидите «творческие группы» на пикапах, собирающие кокосы, и наверняка немного удивитесь живучести давней традиции. Когда-то здесь располагалась большая стоянка слонов, а сегодня город Краби стал солидным рыболовным портом. Вас ждёт рассказ о самых ярких характеристиках провинции.

Кинематографичные бухты и Пещера викингов
Райские островки архипелага Пхи-Пхи не могли не заметить ценители прекрасного — эти живописные клочки суши облюбовали кинопродюсеры и режиссёры. Мы покажем вам локации съёмок двух известных фильмов и расскажем, чем обернулся процесс кинопроизводства для береговой линии бухты, правительства Таиланда и парней из Голливуда. А после вы отправитесь в Пещеру викингов, где разгадаете секрет названия этого священного для тайцев места, и увидите стрижей салангана, чьи гнёзда считаются в азиатской кухне популярным и очень дорогим деликатесом.

Водные развлечения
Острова архипелага Пхи-Пхи окружены яркими коралловыми рифами, поэтому вам представится шанс заняться снорклингом и рассмотреть всех обитателей этих глубин и сами кораллы причудливых форм. Также получится просто искупаться на одном из лучших пляжей Пхи-Пхи и нырнуть в «лагуну омоложения», окружённую стометровыми скалами. А в перерыве между водными приключениями вы пообедаете в тайском ресторане и познакомитесь с национальной кухней.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Дополнительно оплачивается входной билет в национальный парк (сам архипелаг Пхи-Пхи): взрослый — 400 бат, детский — 200 бат. Всё остальное входит в стоимость экскурсии, в том числе оборудование для снорклинга.
  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатно. Для детей от 4 до 11 лет — 1850 бат.
  • В высокий сезон группа может быть до 30 человек.
Яркие острова Пхи-Пхи

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в провинции Краби.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Сергей Носков

Были на экскурсии по островам Пхи-Пхи 18.02, все очень понравилось, гид рассказывал интересно, места очень красивые, народу на островах было не слишком много, удалось сделать красивые фотографии, спасибо!
10 января 2020
Довольно посредственная организация. 1: Трансфер из отеля задержали минут на 15, 2: гид-таец почти не говорит по английски, информации дает минимум, 3: программа тура организована из серии «галопом по европам», для снорклинга времени почти нет, 4: сам снорклинг - скорее для рекламы, в местах где почти нет рыбы, из-за глубины дна и рифов тоже не видно, 5: развоз по отелям организован плохо, в кузове грузовика, 6: при бронировании обещали, что не будет китайских и индийских туристов в группе - по факту их было 70%.. В общем, не рекомендую никому, можно найти лучшие предложения на рынке.
27 января 2019
Взяли индивидуальную экскурсию на острова Пхи-Пхи и не прогадали! Насладились сполна поездкой на скоростном катере, только мы и больше никого! Острова Архипелага Пхи-Пхи просто прекрасны, по другому не скажешь! Удивительного голубого цвета вода, белоснежный мягкий песочек, тёплая водичка и удивительный подводный мир! А горы, скалы... необыкновенны! Невозможно оторвать глаз от всей этой красоты! Нам все очень понравилось, остались довольны. Ребята на катере молодцы, исполняли любой наш каприз))) водичка, обед, фрукты, маски для сноркелинга были включены. Большое отдельное спасибо Сергею за помощь!

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