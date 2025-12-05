Мои заказы

Смотровая площадка Вьюпоинт – экскурсии в Паттайе

Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Королевский Бангкок: большое путешествие из Паттайи
На автобусе
13 часов
13 отзывов
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 дек в 06:30
25 дек в 06:30
$124 за человека
Премиальная экскурсия по Паттайе
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аскар
    5 декабря 2025
    Премиальная экскурсия по Паттайе
    Нам все понравилось!
  • е
    елена
    29 сентября 2025
    Премиальная экскурсия по Паттайе
    Экскурсия с Дмитрием великолепна❤️ Начну с того, сто Дмитрий спас наш отдых в Паттайе. Для нас- это первое посещение страны,
    непляжный отдых, странная еда… Как хорошо, что мы взяли экскурсию с Дмитрием в самом начале путешествия. Дмитрий устроил день - праздник, с невероятными эмоциями в красивейшем саду со слонами, попугаями, редкими видами растений, шоу танцовщиц. Душевное посещение самого большого скального изображения Будды. Мы очень вкусно поели и получили много рекомендаций вкусных заведений в Паттайе. Главное, Дмитрий организовал нам все оставшиеся дни отпуска- острова, путешесвие по реке, Аюттайя, Бангког. Глазами Дмитрия, его любовью, опытом и огромным багажом знаний можно влюбиться в эту страну. Дмитрий - очень опытный, щедрый на знания и душевный экскурсовод. Спасибо🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Смотровая площадка Вьюпоинт»

