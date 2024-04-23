На протяжении недели будем наслаждаться тайским солнцем, красотами заповедных островов и нежностью песочных пляжей. Стартуем на Пхукете, посетим Нака Яй, острова
Описание тура
Организационные детали
Виза: Туристическая виза для коротких поездок гражданам РФ не нужна. Безвизовый срок для россиян составляет 30 дней. После этого можно продлить визу еще на 7 дней за дополнительную плату, а затем выехать и въехать снова на тот же период. Если вы планируете въезжать на более долгий срок, то нужно оформлять визу.
Загранпаспорт: загранпаспорт, действующий на протяжении всей поездки. Авиакомпании иногда руководствуются внутренними правилами и могут не пустить на рейс, если загранпаспорт истекает менее, чем через 6 месяцев. Нужно уточнять этот вопрос в конкретной а/к и ссылаться на правила королевства Таиланд.
Медицинская страховка: необязательна, но мы рекомендуем её оформить, так как лечение в Таиланде дорогое.
Вакцинация или ПЦР-тест: не нужны.
Список вещей:
Багаж. Спортивная сумка или чемодан ручной клади. Главное правило — багаж должен быть небольшим. Большой чемодан просто некуда будет поставить. Для багажа поменьше есть специальный ящик — рундук. Дополнительно возьмите рюкзак: с ним удобно сходить на берег.
Лекарства. Пожалуйста, возьмите все медикаменты, которые могут понадобиться. Включая таблетки от укачивания — лучше взять и не использовать, чем не взять и жалеть.
Одежда. Купальник или плавки! Берите побольше — в тёплых широтах это будет ваша главная одежда, пусть она всегда будет сухой и не надоедает.
И все же яхты окружены ветрами и холодной водой. Поэтому там может быть прохладно, особенно по ночам. Поэтому обязательно возьмите тёплую одежду, непродуваемую ветровку и шерстяные носки.
Обувь. Лучше всего специальные яхтенные туфли — топсайдеры. Их главная примета — жёсткая, рельефная и светлая подошва. Впрочем, по тем же параметрам можно подобрать любую другую обувь: мокасины, кроссовки, туфли. Важно, чтобы подошва обязательно была светлой: тёмная оставляет на палубе несмываемые следы. И не забудьте шлёпанцы.
Головной убор. Кепка, бандана, панама или любая другая шляпа должна быть обязательно. Осенью подойдёт спортивная лёгкая шапочка. Проверьте, плотно ли они сидят на голове: ветер любит шутить.
Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера. Рекомендуем быстросохнущие из микрофибры. Стоит взять одно маленькое для лица, одно — для тела.
Крем от загара. Уровень защиты от 30 SPF и выше. Помните, что крема должно хватить на всю неделю, купить его будет негде.
Спортивные солнцезащитные очки антибликовые с UV-защитой. Причины те же: слишком много отражённого света, глаза на море очень устают. Заранее позаботьтесь о тесёмках: именно очки становятся первой данью Нептуну у яхтсменов-новичков.
Проживание. В двухместной каюте (внутренней, носовой или кормовой). На яхте есть все удобства для комфортного отдыха.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, кроме ужинов на берегу в 3-ий и 4-ый дни.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
От Пхукета до Нака Яй
Встретимся в 13:00 в кафе «The Klong Beach». Когда вся группа будет в сборе, мы разместимся в каютах, и вы пройдёте инструктаж по безопасности. Выплываем навстречу приключениям в 14:00.
Возьмём курс на север к заливу Пханг Нга в Андаманском море. Это национальный парк, включающий в себя сотни известняковых островов. Вы увидите хонгсы — полости, наполненные водой или мангровыми зарослями. Затем мы доберёмся до популярного острова Нака Яй. Остановимся здесь, повар приготовит нам ужин на борту. Встретим закат, наслаждаясь окрестностями и играя в настольные игры.
Острова Панак и Хонг, провинция Краби
С утра исследуем хонгсы острова Панак. Через пещеру остров можно пройти насквозь и оказаться в мангровом тайнике. Захватим с собой фонарики. Вы увидите, как деревья держатся на высоких корнях. Цвет воды бурый от камней и песка, но это всё равно не портит впечатление от острова.
После обеда отправимся на Хонг, где расположилась лагуна с пещерой внутри, которую гид вам покажет. Далее пройдём к необитаемому острову Пак Биа с песчаной косой, причудливыми скалами и рифом у берега.
Вечером посетим провинцию Краби, ещё один остров Хонг. Здесь обитают только гиббоны, птицы и ящерицы. Насладимся отдыхом на пляже, поужинаем и устроимся на ночёвку.
Остров Чикен и полуостров Рейли
До завтрака посетим смотровую площадку и встретим рассвет. Затем отправимся к острову Чикен, получившему своё название благодаря скале в южной части, похожей на сидящую курицу. Во время отлива можно увидеть песчаную косу, соединяющую остров с двумя соседними.
После обеда держим путь к Рейли, материковой части Таиланда. Остров отрезан от остальной суши джунглями, поэтому добраться до него можно только по воде. Здесь мы сделаем остановку, чтобы насладиться живописными тропическими лесами, искупаться, поплавать на сапах и каяках.
Сегодня ужинаем на берегу в кафе (оплачивается отдельно). Побережье полуострова усыпано заведениями, где подают традиционные тайские блюда и морепродукты.
Архипелаг Пхипхи
После завтрака у вас будет возможность почувствовать себя капитаном корабля, постояв за штурвалом нашего судна. Мы поплывём к архипелагу Пхипхи, но по пути успеем потроллить рыбу — половить её на ходу. Из улова повр приготовит нам на обед сашими.
Добравшись до Пхихи, начнём знакомство с Пхи-Пхи-Ле. Увидим Майя-Бэй, где снимали фильм «Пляж», и Пещеру викингов, в которой добывают яйца стрижей-салаганов.
Около 17:00 подплывём к главному острову — Пхи-Пхи-Дон. Здесь кипит ночная жизнь. Вы сможете заглянуть в сувенирные лавки, порадовать себя коктейлем в баре, зайти на массаж и просто окунуться в атмосферу тайского веселья. Ужин сегодня состоится также на берегу (оплачивается отдельно).
Снорклинг на Кайле и ночь у острова Майтон
Завтракаем и отправляемся на островную смотровую площадку. Подъём будет непростым, но он того стоит, ведь сверху открывается потрясающий вид (вход оплачивается самостоятельно). После этого пообедаем, чтобы восстановить силы и доберёмся до пляжа Обезьян. Это место знаменито не только благодаря макакам, населяющим его, но и благодаря бирюзовой воде и мелкому песку.
Далее доплывём до острова-скалы Кайл, где устроим снорклинг и порыбачим. Улов вновь передадим повару. Заночуем у острова Майтон. Рядом с его рифом часто плавают дельфины. Покатаемся на каяках и сапах и встретим закат за ужином.
Рача-Яй
Предлагаем начать утро с купания! Задержимся у Майтона, чтобы полностью насладиться его красотой. Неспешно позавтракаем и отправимся к последней точке нашего маршрута — Рача-Яй. На острове можно встретить не только туристов: вы сможете познакомиться с укладом жизни тайцев и увидеть буйволов. Здесь популярен дайвинг, поэтому мы тоже не упустим возможность попробовать эту активность. Рыбалка, сапы, каяки — вновь ощутим все прелести морского отдыха. Вечером полюбуемся закатом с западной стороны острова, если позволит погода.
Возвращение на Пхукет
Наше путешествие подходит к концу, но мы ещё успеем насладиться отдыхом. С утра искупаемся в море, позавтракаем и вернёмся на Пхукет, откуда стартовали.
К 11:00 пришвартуемся у пристани Чалонг. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Инвентарь для водных активностей (2 сапа, 2 каяка, удочка для троллинга, маска, трубка, ласты для снорклинга)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелёт до Таиланда и обратно
- 2 ужина на берегу в 3-ий и 4-ый день
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты в национальные парки: о. Панак - 300 бат, о. Хонк - 300 бат, о. Чикен - 300 бат, о. Пхи Пхи - 400 бат
- Алкогольные напитки
- Стоимость указана при размещении во внутренней каюте. Более точную стоимость тура на конкретные даты уточняйте у организатора