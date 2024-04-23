Тайское наслаждение: яхт-тур по Андаманскому морю

Побывать на пляже обезьян, устроить снорклинг у Майтона и погрузиться в ночную жизнь Пхи-Пхи-Дона
Привет, Таиланд! Отправляемся в путешествие на яхте по Андаманскому морю.

На протяжении недели будем наслаждаться тайским солнцем, красотами заповедных островов и нежностью песочных пляжей. Стартуем на Пхукете, посетим Нака Яй, острова
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Чикен, Панак, Хонг и другие. Побываем на архипелаге Пхипхи и увидим место, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Профессиональный повар будет готовить для нас национальные блюда с учётом всех пожеланий, а благодаря капитану мы сможем любоваться рассветами, закатами и потрясающими природными пейзажами из самых удачных точек маршрута.

5
1 отзыв
Тайское наслаждение: яхт-тур по Андаманскому морю
Тайское наслаждение: яхт-тур по Андаманскому морю
Тайское наслаждение: яхт-тур по Андаманскому морю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза: Туристическая виза для коротких поездок гражданам РФ не нужна. Безвизовый срок для россиян составляет 30 дней. После этого можно продлить визу еще на 7 дней за дополнительную плату, а затем выехать и въехать снова на тот же период. Если вы планируете въезжать на более долгий срок, то нужно оформлять визу.

Загранпаспорт: загранпаспорт, действующий на протяжении всей поездки. Авиакомпании иногда руководствуются внутренними правилами и могут не пустить на рейс, если загранпаспорт истекает менее, чем через 6 месяцев. Нужно уточнять этот вопрос в конкретной а/к и ссылаться на правила королевства Таиланд.

Медицинская страховка: необязательна, но мы рекомендуем её оформить, так как лечение в Таиланде дорогое.

Вакцинация или ПЦР-тест: не нужны.

Список вещей:

Багаж. Спортивная сумка или чемодан ручной клади. Главное правило — багаж должен быть небольшим. Большой чемодан просто некуда будет поставить. Для багажа поменьше есть специальный ящик — рундук. Дополнительно возьмите рюкзак: с ним удобно сходить на берег.

Лекарства. Пожалуйста, возьмите все медикаменты, которые могут понадобиться. Включая таблетки от укачивания — лучше взять и не использовать, чем не взять и жалеть.

Одежда. Купальник или плавки! Берите побольше — в тёплых широтах это будет ваша главная одежда, пусть она всегда будет сухой и не надоедает.
И все же яхты окружены ветрами и холодной водой. Поэтому там может быть прохладно, особенно по ночам. Поэтому обязательно возьмите тёплую одежду, непродуваемую ветровку и шерстяные носки.

Обувь. Лучше всего специальные яхтенные туфли — топсайдеры. Их главная примета — жёсткая, рельефная и светлая подошва. Впрочем, по тем же параметрам можно подобрать любую другую обувь: мокасины, кроссовки, туфли. Важно, чтобы подошва обязательно была светлой: тёмная оставляет на палубе несмываемые следы. И не забудьте шлёпанцы.

Головной убор. Кепка, бандана, панама или любая другая шляпа должна быть обязательно. Осенью подойдёт спортивная лёгкая шапочка. Проверьте, плотно ли они сидят на голове: ветер любит шутить.

Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера. Рекомендуем быстросохнущие из микрофибры. Стоит взять одно маленькое для лица, одно — для тела.

Крем от загара. Уровень защиты от 30 SPF и выше. Помните, что крема должно хватить на всю неделю, купить его будет негде.

Спортивные солнцезащитные очки антибликовые с UV-защитой. Причины те же: слишком много отражённого света, глаза на море очень устают. Заранее позаботьтесь о тесёмках: именно очки становятся первой данью Нептуну у яхтсменов-новичков.

Проживание. В двухместной каюте (внутренней, носовой или кормовой). На яхте есть все удобства для комфортного отдыха.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, кроме ужинов на берегу в 3-ий и 4-ый дни.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

От Пхукета до Нака Яй

Встретимся в 13:00 в кафе «The Klong Beach». Когда вся группа будет в сборе, мы разместимся в каютах, и вы пройдёте инструктаж по безопасности. Выплываем навстречу приключениям в 14:00.

Возьмём курс на север к заливу Пханг Нга в Андаманском море. Это национальный парк, включающий в себя сотни известняковых островов. Вы увидите хонгсы — полости, наполненные водой или мангровыми зарослями. Затем мы доберёмся до популярного острова Нака Яй. Остановимся здесь, повар приготовит нам ужин на борту. Встретим закат, наслаждаясь окрестностями и играя в настольные игры.

От Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака ЯйОт Пхукета до Нака Яй
2 день

Острова Панак и Хонг, провинция Краби

С утра исследуем хонгсы острова Панак. Через пещеру остров можно пройти насквозь и оказаться в мангровом тайнике. Захватим с собой фонарики. Вы увидите, как деревья держатся на высоких корнях. Цвет воды бурый от камней и песка, но это всё равно не портит впечатление от острова.

После обеда отправимся на Хонг, где расположилась лагуна с пещерой внутри, которую гид вам покажет. Далее пройдём к необитаемому острову Пак Биа с песчаной косой, причудливыми скалами и рифом у берега.

Вечером посетим провинцию Краби, ещё один остров Хонг. Здесь обитают только гиббоны, птицы и ящерицы. Насладимся отдыхом на пляже, поужинаем и устроимся на ночёвку.

Острова Панак и Хонг, провинция КрабиОстрова Панак и Хонг, провинция КрабиОстрова Панак и Хонг, провинция КрабиОстрова Панак и Хонг, провинция Краби
3 день

Остров Чикен и полуостров Рейли

До завтрака посетим смотровую площадку и встретим рассвет. Затем отправимся к острову Чикен, получившему своё название благодаря скале в южной части, похожей на сидящую курицу. Во время отлива можно увидеть песчаную косу, соединяющую остров с двумя соседними.

После обеда держим путь к Рейли, материковой части Таиланда. Остров отрезан от остальной суши джунглями, поэтому добраться до него можно только по воде. Здесь мы сделаем остановку, чтобы насладиться живописными тропическими лесами, искупаться, поплавать на сапах и каяках.

Сегодня ужинаем на берегу в кафе (оплачивается отдельно). Побережье полуострова усыпано заведениями, где подают традиционные тайские блюда и морепродукты.

Остров Чикен и полуостров РейлиОстров Чикен и полуостров РейлиОстров Чикен и полуостров РейлиОстров Чикен и полуостров Рейли
4 день

Архипелаг Пхипхи

После завтрака у вас будет возможность почувствовать себя капитаном корабля, постояв за штурвалом нашего судна. Мы поплывём к архипелагу Пхипхи, но по пути успеем потроллить рыбу — половить её на ходу. Из улова повр приготовит нам на обед сашими.

Добравшись до Пхихи, начнём знакомство с Пхи-Пхи-Ле. Увидим Майя-Бэй, где снимали фильм «Пляж», и Пещеру викингов, в которой добывают яйца стрижей-салаганов.

Около 17:00 подплывём к главному острову — Пхи-Пхи-Дон. Здесь кипит ночная жизнь. Вы сможете заглянуть в сувенирные лавки, порадовать себя коктейлем в баре, зайти на массаж и просто окунуться в атмосферу тайского веселья. Ужин сегодня состоится также на берегу (оплачивается отдельно).

Архипелаг ПхипхиАрхипелаг ПхипхиАрхипелаг ПхипхиАрхипелаг Пхипхи
5 день

Снорклинг на Кайле и ночь у острова Майтон

Завтракаем и отправляемся на островную смотровую площадку. Подъём будет непростым, но он того стоит, ведь сверху открывается потрясающий вид (вход оплачивается самостоятельно). После этого пообедаем, чтобы восстановить силы и доберёмся до пляжа Обезьян. Это место знаменито не только благодаря макакам, населяющим его, но и благодаря бирюзовой воде и мелкому песку.

Далее доплывём до острова-скалы Кайл, где устроим снорклинг и порыбачим. Улов вновь передадим повару. Заночуем у острова Майтон. Рядом с его рифом часто плавают дельфины. Покатаемся на каяках и сапах и встретим закат за ужином.

Снорклинг на Кайле и ночь у острова МайтонСнорклинг на Кайле и ночь у острова МайтонСнорклинг на Кайле и ночь у острова МайтонСнорклинг на Кайле и ночь у острова Майтон
6 день

Рача-Яй

Предлагаем начать утро с купания! Задержимся у Майтона, чтобы полностью насладиться его красотой. Неспешно позавтракаем и отправимся к последней точке нашего маршрута — Рача-Яй. На острове можно встретить не только туристов: вы сможете познакомиться с укладом жизни тайцев и увидеть буйволов. Здесь популярен дайвинг, поэтому мы тоже не упустим возможность попробовать эту активность. Рыбалка, сапы, каяки — вновь ощутим все прелести морского отдыха. Вечером полюбуемся закатом с западной стороны острова, если позволит погода.

Рача-ЯйРача-ЯйРача-ЯйРача-Яй
7 день

Возвращение на Пхукет

Наше путешествие подходит к концу, но мы ещё успеем насладиться отдыхом. С утра искупаемся в море, позавтракаем и вернёмся на Пхукет, откуда стартовали.

К 11:00 пришвартуемся у пристани Чалонг. До новых встреч!

Возвращение на ПхукетВозвращение на ПхукетВозвращение на ПхукетВозвращение на Пхукет

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 490
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Инвентарь для водных активностей (2 сапа, 2 каяка, удочка для троллинга, маска, трубка, ласты для снорклинга)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Таиланда и обратно
  • 2 ужина на берегу в 3-ий и 4-ый день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты в национальные парки: о. Панак - 300 бат, о. Хонк - 300 бат, о. Чикен - 300 бат, о. Пхи Пхи - 400 бат
  • Алкогольные напитки
  • Стоимость указана при размещении во внутренней каюте. Более точную стоимость тура на конкретные даты уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафе «The Klong Beach», Пхукет, 13:00
Завершение: Пристань Чалонг, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 апр 2024
Долго присматривался к туру, и, наконец, выбрал последний тур в сезоне. Организация и программа превзошли ожидания. Не только выбор мест для посещения, но и вся бытовая строна оказались на уровне.
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Даже предупреждения захватить с собой дополнительное пляжное полотенце были излишни. Кормили вкусно и вволю, Воды для душа и для пистья всегда было в достатке. Компания случайных людей быстро сблизилась и вполне комфортно проводила время вместе. Первоначальное беспокойство относительно тесноты или недостатка комфорта быстро сменилось полным релаксом. Вокруг буйство красок. Места для стоянок и прогулок выбраны отменно. Когда глаз уже устает и замыливается, следующее место оказывается еще краше и комфортней. Работа гида, Олега, заслуживает всяческих похвал. Он не только грамотно составил программу, но и был одновременно всегда доступен и незаметен. Гибкость позволила гостям оторваться на тайском празновании Нового года, Сонгкран, где ты одновременно жертва и участник бесконечных обливаний водой. Если подъем в гору ради встречи заката уже напрягает, находится не менее красивое место для подобных впечатлений. Сам организатор, Дмитрий, составил нам компанию и мог оценить данный тур вместе с гостями. Не поймали только рыбу. Но рыбацкая удача требует и особых усилий. С этим не повезло. В остальном выше всяких похвал. Рекомендую тур всем любознательным и не избалованным пятизвездочным комфортом настолько, что на каждый вечер нужно новое платье и туфли на высоких каблуках. Моря, солнца и ярких впечатлений точно хватит.

Долго присматривался к туру, и, наконец, выбрал последний тур в сезоне. Организация и программа превзошли ожидания.Долго присматривался к туру, и, наконец, выбрал последний тур в сезоне. Организация и программа превзошли ожидания.Долго присматривался к туру, и, наконец, выбрал последний тур в сезоне. Организация и программа превзошли ожидания.

Тур входит в следующие категории Пхукета

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхПляжиВсе турыПодводное плаваниеВодные развлеченияЖивотныеВечерниеНочныеПхи-ПхиПопулярные местаНа яхтеСноркелинг

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