Если Вы хотите поближе познакомиться с древними рептилиями — крокодилами и змеями, приглашаем Вас на ферму крокодилов, расположенную в районе аэропорта Самуи. Два шоу (крокодилов и змей) следуют друг за другом и начинаются 3 раза в день: в 12:00, 14:00 и 16. 00. Мы предлагаем туры с трансферами и просто бронирование билетов на удобное для Вас время.

Тайские юноши-дрессировщики крокодилов выполняют сложные, захватывающие и очень опасные трюки — берут хищников за хвост, засовывают им руки и головы в пасти, держат на руках, в общем, забавляются с ними как с милыми домашними животными.

При этом стоит заметить, что крокодилы абсолютно не поддаются дрессировке, и обучить их какому-либо трюку просто невозможно. Какими же секретами они обладают, чтобы «приручить» этих опасных хищников?

Поведение рептилий инстинктивно и зависит от окружающей среды (температура, влажность). Все действие происходит в крытом бассейне с бетонным полом и водой по периметру с небольшим забором для безопасности зрителей. Здесь довольно прохладно, что немного затормаживает хищников и дает преимущество укротителям.

Первым делом, войдя на площадку, «дрессировщики» поливают себя и пол водой из бассейна. Секрет в том, что крокодилы выделяют особый фермент в воду, запах которого смешивается с запахами окружения и не дает понять животному, что перед ним добыча. На протяжении всего шоу умывание водой повторяется несколько раз. Крокодилы обладают отличным обонянием, но плохим зрением.

Далее необходимо выбрать животное, которое будет участвовать в шоу — самого спокойного крокодила. Для этого укротители начинают вытаскивать за хвост рептилий из воды, вы решите, что шоу уже в самом разгаре — нет, особь, которая поведет себя агрессивно не будет выступать.

Затем дрессировщик достает из воды палочку (она не источает посторонних запахов, так как была в воде) и водит ей по зубам и пасти рептилии. Эти движения имитируют птиц ходулочника и шпорцевого чибиса, которые в диких условиях чистят клыки крокодилов от остатков пищи. Хищник, осознавая пользу, приносимую птицами, никогда не захлопнет пасть с пернатым внутри.

Когда крокодил намерен закрыть пасть, сперва раздается глухой щелчок челюстного сустава, у укротителя есть доли секунды, чтобы вытащить руку или голову из смертоносной ловушки. Захлопывая пасть с добычей, хищник начинает быстро вращаться вокруг своей оси, отрывая захваченную часть от тела.

Ошибка дрессировщика может дорого ему обойтись!

После каждого шоу крокодилов на ферме проходят тридцати минутные шоу змей, посещение которых включено в стоимость входного билета. Во время шоу заклинатели змей продемонстрируют свое мастерство в обращении с ядовитыми существами и покажут разные виды змей, обитающих на территории Таиланда.

Помимо крокодилов и змей на территории крокодиловой фермы содержаться вараны, игуаны, обезьяны, карликовые свиньи, попугаи и другие животные.