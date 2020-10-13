Загадочный Эфес. В Античности это был один из самых процветающих городов: он рос и богател благодаря торговле, но однажды его постигла жуткая участь. Вы узнаете, что с ним произошло, услышите легенды и любопытные факты об Эфесе. А прогуливаясь между вековыми колоннами исторических памятников, поразитесь их прекрасной сохранности.
Дом Девы Марии или археологический музей. После вы отправитесь к месту, где по свидетельствам святая провела последние годы жизни, или в археологический музей Эфеса, хранящий находки из храма Артемиды — жемчужины, броши, монеты. Вы самостоятельно посетите эти исторические памятники и рассмотрите экспонаты дохристианской эпохи.
Подробная программа
06:00 — 06:30 Сбор и отправление 07:30 — 08:15 Остановка для завтрака в городе Мугла 08:15 — 10:30 Остановка в торговом центре в городе Сельчук (оливковое масло, турецкие сладости) 11:15 — 13:30 Экскурсия в Эфесе 14:00 — 14:30 Обед в ресторане в городе Сельчук 14:45 — 16:00 Дом Девы Марии или археологический музей Эфеса (по выбору) 16:30 — 19:00 Возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Что входит в стоимость
трансфер на автобусе в группе до 30 человек
обед
входной билет в Эфес
Дополнительные расходы
напитки
вход в Музей (3$, по желанию)
входной билет в дом Девы Марии (15$, по желанию)
в среду и субботу в 05:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Бодруме
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
13 окт 2020
С чего началась наша экскурсия? С опоздания трансфера на 30 минут. Забирала нас "развозка", довезла до места сбора, где кого-то пересадили в автобус побольше. Разделяют по автобусам по языковому принципу, т. о. в маленьком автобусе осталась польская группа, а нас отправили в большой вместе с англо-говорящими туристами. Несмотря на это распределение, количество туристов, одновременно направляющихся на одну экскурсию, остается тем же. Экскурсия соответственно шла на двух языках. В целом экскурсия понравилась, информации много, свободного времени дается достаточно, так что можно успеть все посмотреть и отфотографировать. Непредвиденных трат нет, только будьте внимательны, завтрак не включен, так что берите что-то с собой или денежку за вкусный (по запаху во всяком случае) блинчик и кофе. Да, "шопингов" много. Но без них обходится только индивидуальная экскурсия. Что мне не понравилось - посещение домика Девы Марии не обязательное и тех, кто не едет, отвозят ждать остальных в керамическую мастерскую. Ждать нужно около часа, в мастерской мы пробыли максимум 20 минут. Кафе нет, тента толком нет, а у нас половина большого туристического автобуса. С одной стороны да, позаботились, не оставили неизвестно где и не заставили платить за домик. С другой стороны под конец экскурсии, когда все уже подустали от жары, сидеть под солнцем 40 минут - так себе выход.
В целом, если сравнивать с тем, как обычно проходят экскурсии в такие популярные места, как Эфес, эта экскурсия получает твердую 4+.
А
Анастасия
20 сен 2020
Экскурсия хорошая, 2.5 часа на посещение Эфеса достаточно, чтобы всё пройти и посмотреть. На месте оказалось, что доплата за посещение дома Девы Марии 15$ вместо заявленых 7$, решили отказаться. Очень понравился гид Светлана, но есть риск попасть на мультинациональную экскурсию и слушать на нескольких языках (второй автобус был именно такой, состав русские и поляки).
Т
Татьяна
23 сен 2019
Супер экскурсия - рекомендую всем - просто потрясное место. с нами снова была наш супер гид Светлана - ей огромное спасибо за много новой полезной информации и просто как хорошему человеку)) так же нас отвели в дом Девы Марии - вход платный - но это того стоит - столько новых впечатлений! Очень вкусный обед, прекрасные места, время на шопинг - вообще впечатлений огромное спасибо организаторам и нашему супер гиду Светлане!
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