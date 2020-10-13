в среду и субботу в 05:30

В группе до 30 человек вы отправитесь в некогда богатый город, а ныне покинутый и безлюдный. Поразитесь его монументальной архитектуре и поймете, какие потрясения преобразили Эфес. А после на выбор посетите Дом Девы Марии, где Богоматерь провела последние дни своей земной жизни, или же рассмотрите старинные экспонаты в археологическом музее.

Описание

Что вас ожидает

Загадочный Эфес. В Античности это был один из самых процветающих городов: он рос и богател благодаря торговле, но однажды его постигла жуткая участь. Вы узнаете, что с ним произошло, услышите легенды и любопытные факты об Эфесе. А прогуливаясь между вековыми колоннами исторических памятников, поразитесь их прекрасной сохранности.

Дом Девы Марии или археологический музей. После вы отправитесь к месту, где по свидетельствам святая провела последние годы жизни, или в археологический музей Эфеса, хранящий находки из храма Артемиды — жемчужины, броши, монеты. Вы самостоятельно посетите эти исторические памятники и рассмотрите экспонаты дохристианской эпохи.

Подробная программа

06:00 — 06:30 Сбор и отправление

07:30 — 08:15 Остановка для завтрака в городе Мугла

08:15 — 10:30 Остановка в торговом центре в городе Сельчук (оливковое масло, турецкие сладости)

11:15 — 13:30 Экскурсия в Эфесе

14:00 — 14:30 Обед в ресторане в городе Сельчук

14:45 — 16:00 Дом Девы Марии или археологический музей Эфеса (по выбору)

16:30 — 19:00 Возвращение в отель

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость

трансфер на автобусе в группе до 30 человек

обед

входной билет в Эфес

Дополнительные расходы