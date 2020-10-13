в среду и субботу в 05:30

Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес

Насыщенное знакомство с историей и архитектурой древности в автобусном туре

4.4
3 отзыва
В группе до 30 человек вы отправитесь в некогда богатый город, а ныне покинутый и безлюдный. Поразитесь его монументальной архитектуре и поймете, какие потрясения преобразили Эфес.

А после на выбор посетите Дом Девы Марии, где Богоматерь провела последние дни своей земной жизни, или же рассмотрите старинные экспонаты в археологическом музее.
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в эллинистический Эфес
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Загадочный Эфес. В Античности это был один из самых процветающих городов: он рос и богател благодаря торговле, но однажды его постигла жуткая участь. Вы узнаете, что с ним произошло, услышите легенды и любопытные факты об Эфесе. А прогуливаясь между вековыми колоннами исторических памятников, поразитесь их прекрасной сохранности.

Дом Девы Марии или археологический музей. После вы отправитесь к месту, где по свидетельствам святая провела последние годы жизни, или в археологический музей Эфеса, хранящий находки из храма Артемиды — жемчужины, броши, монеты. Вы самостоятельно посетите эти исторические памятники и рассмотрите экспонаты дохристианской эпохи.

Подробная программа

06:00 — 06:30 Сбор и отправление
07:30 — 08:15 Остановка для завтрака в городе Мугла
08:15 — 10:30 Остановка в торговом центре в городе Сельчук (оливковое масло, турецкие сладости)
11:15 — 13:30 Экскурсия в Эфесе
14:00 — 14:30 Обед в ресторане в городе Сельчук
14:45 — 16:00 Дом Девы Марии или археологический музей Эфеса (по выбору)
16:30 — 19:00 Возвращение в отель

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость

  • трансфер на автобусе в группе до 30 человек
  • обед
  • входной билет в Эфес

Дополнительные расходы

  • напитки
  • вход в Музей (3$, по желанию)
  • входной билет в дом Девы Марии (15$, по желанию)

в среду и субботу в 05:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Александра
13 окт 2020
С чего началась наша экскурсия? С опоздания трансфера на 30 минут. Забирала нас "развозка", довезла до места сбора, где кого-то пересадили в автобус побольше. Разделяют по автобусам по языковому принципу, т. о. в маленьком автобусе осталась польская группа, а нас отправили в большой вместе с англо-говорящими туристами. Несмотря на это распределение, количество туристов, одновременно направляющихся на одну экскурсию, остается тем же.
Экскурсия соответственно шла на двух языках.
В целом экскурсия понравилась, информации много, свободного времени дается достаточно, так что можно успеть все посмотреть и отфотографировать. Непредвиденных трат нет, только будьте внимательны, завтрак не включен, так что берите что-то с собой или денежку за вкусный (по запаху во всяком случае) блинчик и кофе.
Да, "шопингов" много. Но без них обходится только индивидуальная экскурсия.
Что мне не понравилось - посещение домика Девы Марии не обязательное и тех, кто не едет, отвозят ждать остальных в керамическую мастерскую. Ждать нужно около часа, в мастерской мы пробыли максимум 20 минут. Кафе нет, тента толком нет, а у нас половина большого туристического автобуса. С одной стороны да, позаботились, не оставили неизвестно где и не заставили платить за домик. С другой стороны под конец экскурсии, когда все уже подустали от жары, сидеть под солнцем 40 минут - так себе выход.

В целом, если сравнивать с тем, как обычно проходят экскурсии в такие популярные места, как Эфес, эта экскурсия получает твердую 4+.
А
20 сен 2020
Экскурсия хорошая, 2.5 часа на посещение Эфеса достаточно, чтобы всё пройти и посмотреть. На месте оказалось, что доплата за посещение дома Девы Марии 15$ вместо заявленых 7$, решили отказаться. Очень понравился гид Светлана, но есть риск попасть на мультинациональную экскурсию и слушать на нескольких языках (второй автобус был именно такой, состав русские и поляки).
Т
23 сен 2019
Супер экскурсия - рекомендую всем - просто потрясное место. с нами снова была наш супер гид Светлана - ей огромное спасибо за много новой полезной информации и просто как хорошему человеку)) так же нас отвели в дом Девы Марии - вход платный - но это того стоит - столько новых впечатлений! Очень вкусный обед, прекрасные места, время на шопинг - вообще впечатлений огромное спасибо организаторам и нашему супер гиду Светлане!

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