Покататься на лодке, увидеть древние гробницы, посетить черепаший пляж и термальные источники
Приглашаем в групповое путешествие по дельте реки Дальян! Это один из самых красивых природных заповедников Турции.
Вы прокатитесь на аутентичной турецкой лодке, наслаждаясь дикой природой и видом на выбитые в скалах древние гробницы. Побываете на Черепашьем пляже и примете местные грязевые ванны.
Вы прокатитесь на аутентичной турецкой лодке, наслаждаясь дикой природой и видом на выбитые в скалах древние гробницы. Побываете на Черепашьем пляже и примете местные грязевые ванны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка на лодке по реке Дальян. Проплывая сквозь тростниковые заросли, вы увидите на прибрежных склонах ликийские гробницы и усыпальницы. Наш гид поделится их историей.
Черепаший пляж Изтузу. Мы дойдём по реке до Средиземного моря и высадимся на заповедном пляже. Черепахи каретта-каретта выходят здесь на берег и откладывают яйца. Почему они выбрали именно это место — узнаете на экскурсии.
Обед в ресторане. В формате шведского стола вы сможете отведать как национальные, так и экзотические блюда.
Грязевые и минеральные ванны. В окрестностях Дальяна расположены термальные источники и грязевые ванны. По легенде их любила сама Афродита. Вы нанесёте грязевые маски на тело и лицо, отдохнёте в природных горячих ваннах и зарядитесь энергией.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: комфортабельный автобус с кондиционером, русскоговорящий гид-историк, прогулка на лодке, обед в ресторане, все входные билеты
- Дополнительные расходы: завтрак в придорожном кафе — до 5 евро, напитки
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр — ваша команда гидов в Бодруме
Здравствуйте! Меня зовут Бахтияр, я представляю официальное туристическое агентство в Бодруме. В нашей команде: профессиональные водители, опытные гиды, лицензированные дайверы, крутые пилоты вертолета и харизматичные капитаны яхт. Вместе мы подарим вам незабываемые впечатления на побережье трёх морей.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании