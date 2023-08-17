Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума

Покататься на лодке, увидеть древние гробницы, посетить черепаший пляж и термальные источники

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в групповое путешествие по дельте реки Дальян! Это один из самых красивых природных заповедников Турции.

Вы прокатитесь на аутентичной турецкой лодке, наслаждаясь дикой природой и видом на выбитые в скалах древние гробницы. Побываете на Черепашьем пляже и примете местные грязевые ванны.
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
Ближайшие даты:
17
авг
20
авг
24
авг
27
авг
31
авг
3
сен
7
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на лодке по реке Дальян. Проплывая сквозь тростниковые заросли, вы увидите на прибрежных склонах ликийские гробницы и усыпальницы. Наш гид поделится их историей.

Черепаший пляж Изтузу. Мы дойдём по реке до Средиземного моря и высадимся на заповедном пляже. Черепахи каретта-каретта выходят здесь на берег и откладывают яйца. Почему они выбрали именно это место — узнаете на экскурсии.

Обед в ресторане. В формате шведского стола вы сможете отведать как национальные, так и экзотические блюда.

Грязевые и минеральные ванны. В окрестностях Дальяна расположены термальные источники и грязевые ванны. По легенде их любила сама Афродита. Вы нанесёте грязевые маски на тело и лицо, отдохнёте в природных горячих ваннах и зарядитесь энергией.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: комфортабельный автобус с кондиционером, русскоговорящий гид-историк, прогулка на лодке, обед в ресторане, все входные билеты
  • Дополнительные расходы: завтрак в придорожном кафе — до 5 евро, напитки
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
SPA
Природа и пейзажи

Похожие туры из Бодрума

Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Посетить один из самых известных древних городов на планете и прикоснуться к его истории
Бодрум, у вашего отеля
16 авг
19 авг
23 авг
26 авг
69 за человека
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек
у античного театра
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
250 за всё до 2 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Бодрума - в древний Эфес
Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
15 авг
16 авг
17 авг
19 авг
250 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бодруме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ