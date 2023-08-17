Приглашаем в групповое путешествие по дельте реки Дальян! Это один из самых красивых природных заповедников Турции. Вы прокатитесь на аутентичной турецкой лодке, наслаждаясь дикой природой и видом на выбитые в скалах древние гробницы. Побываете на Черепашьем пляже и примете местные грязевые ванны.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на лодке по реке Дальян. Проплывая сквозь тростниковые заросли, вы увидите на прибрежных склонах ликийские гробницы и усыпальницы. Наш гид поделится их историей.

Черепаший пляж Изтузу. Мы дойдём по реке до Средиземного моря и высадимся на заповедном пляже. Черепахи каретта-каретта выходят здесь на берег и откладывают яйца. Почему они выбрали именно это место — узнаете на экскурсии.

Обед в ресторане. В формате шведского стола вы сможете отведать как национальные, так и экзотические блюда.

Грязевые и минеральные ванны. В окрестностях Дальяна расположены термальные источники и грязевые ванны. По легенде их любила сама Афродита. Вы нанесёте грязевые маски на тело и лицо, отдохнёте в природных горячих ваннах и зарядитесь энергией.

Организационные детали