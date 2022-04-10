Что вас ожидает

«Визитные карточки» Бодрума

Вы оцените символ Бодрума — замок Святого Петра, в котором сегодня находится музей подводной археологии. Погуляете по улицам древнего Галикарнаса, посетите мавзолей и руины античного театра. Рассмотрите могучие ворота Миндоса и подниметесь на смотровую площадку к Белым ветряным мельницам, откуда открывается великолепный вид на современный Бодрум.

Бодрум вчера и сегодня

Я помогу вам погрузиться в историю цивилизаций, сменявших друг друга на этой земле: византийской, сельджукской, османской. Поделюсь событиями, происходившими здесь на протяжении столетий, и удивительными местными легендами. А также расскажу о нынешнем Бодруме: его традициях, культурных особенностях и кухне.

Организационные детали