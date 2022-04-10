Знакомьтесь, Бодрум

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по живописному турецкому городу с профессиональным гидом

Индивидуальная
Бодрум покорит вас утопающими в цветах улицами, очаровательными белыми домами с синими окнами и морскими панорамами.

А еще богатой историей, ведь когда-то здесь располагался античный город Галикарнас! Вы увидите артефакты прошлых веков: крепость, ветряные мельницы и амфитеатр.

Посетите живописные смотровые площадки и услышите множество интересных фактов.
Знакомьтесь, Бодрум
Знакомьтесь, Бодрум
Знакомьтесь, Бодрум
Знакомьтесь, Бодрум
Знакомьтесь, Бодрум
Знакомьтесь, Бодрум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Бодрума

Вы оцените символ Бодрума — замок Святого Петра, в котором сегодня находится музей подводной археологии. Погуляете по улицам древнего Галикарнаса, посетите мавзолей и руины античного театра. Рассмотрите могучие ворота Миндоса и подниметесь на смотровую площадку к Белым ветряным мельницам, откуда открывается великолепный вид на современный Бодрум.

Бодрум вчера и сегодня

Я помогу вам погрузиться в историю цивилизаций, сменявших друг друга на этой земле: византийской, сельджукской, османской. Поделюсь событиями, происходившими здесь на протяжении столетий, и удивительными местными легендами. А также расскажу о нынешнем Бодруме: его традициях, культурных особенностях и кухне.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно (если вы не на своей машине). Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты не включены в стоимость: замок — 90 лир, мавзолей — 17,5 лир

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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