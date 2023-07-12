Посетить один из самых известных древних городов на планете и прикоснуться к его истории
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Описание
Что вас ожидает
Античный театр. Вы осмотрите грандиозный амфитеатр, построенный в 3 веке до нашей эры. Мы расскажем, сколько человек он вмещал и какие интересные культурные события в нём проходили.
Библиотека Кельсократеса. Мы раскроем, какие значимые тексты в ней хранились и почему она считалась одной из важнейших библиотек Древней Греции.
Библиотека Цельса. Возведённая во 2 веке, она служила одновременно библиотекой и мавзолеем. Как это вышло — узнаете на экскурсии.
Храм Артемиды. Сегодня от него осталась одна-единственная колонна, и мы обязательно её увидим. А также попробуем представить, как храм выглядел несколько столетий назад.
Дом Девы Марии. Небольшой домик, расположенный в живописных горах на высоте 600 метров. Считается, что Дева Мария провела здесь несколько лет. Вы осмотрите это святое место и выпьете родниковой воды из минерального животворящего источника.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: трансфер, экскурсия, услуги гида-переводчика, русскоязычный гид-историк, обед в формате шведского стола, входные билеты в Эфес
- Дополнительные расходы: завтрак в придорожном кафе — от 1-5 евро, напитки, билет в дом Святой Девы Марии — 20 евро
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Бодрум, у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Рассказ велся на двух языках - английском и русском. Для понимающих иностранный язык очень советую остаться с соответствующей группой на экскурсию в самом Эфесе.
Посещение храма девы Марии не обязательное и предложено не навязчиво. Отказавшись, вы сможете погулять по близлежащему городу.