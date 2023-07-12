Приглашаем отправиться в легендарный Эфес и провести один день в античном мире! Путешествие пройдёт по отличным турецким дорогам, на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек. Вы побываете на отрезках Великого шелкового пути, осмотрите амфитеатры и древние библиотеки. Сопровождать вас будет гид-историк: древние цивилизации заиграют с ним яркими красками!

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Описание

Что вас ожидает

Античный театр. Вы осмотрите грандиозный амфитеатр, построенный в 3 веке до нашей эры. Мы расскажем, сколько человек он вмещал и какие интересные культурные события в нём проходили.

Библиотека Кельсократеса. Мы раскроем, какие значимые тексты в ней хранились и почему она считалась одной из важнейших библиотек Древней Греции.

Библиотека Цельса. Возведённая во 2 веке, она служила одновременно библиотекой и мавзолеем. Как это вышло — узнаете на экскурсии.

Храм Артемиды. Сегодня от него осталась одна-единственная колонна, и мы обязательно её увидим. А также попробуем представить, как храм выглядел несколько столетий назад.

Дом Девы Марии. Небольшой домик, расположенный в живописных горах на высоте 600 метров. Считается, что Дева Мария провела здесь несколько лет. Вы осмотрите это святое место и выпьете родниковой воды из минерального животворящего источника.

Организационные детали