Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес

Посетить один из самых известных древних городов на планете и прикоснуться к его истории

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться в легендарный Эфес и провести один день в античном мире! Путешествие пройдёт по отличным турецким дорогам, на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек. Вы побываете на отрезках Великого шелкового пути, осмотрите амфитеатры и древние библиотеки. Сопровождать вас будет гид-историк: древние цивилизации заиграют с ним яркими красками!
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
Ближайшие даты:
2
авг
5
авг
9
авг
12
авг
16
авг
19
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Античный театр. Вы осмотрите грандиозный амфитеатр, построенный в 3 веке до нашей эры. Мы расскажем, сколько человек он вмещал и какие интересные культурные события в нём проходили.

Библиотека Кельсократеса. Мы раскроем, какие значимые тексты в ней хранились и почему она считалась одной из важнейших библиотек Древней Греции.

Библиотека Цельса. Возведённая во 2 веке, она служила одновременно библиотекой и мавзолеем. Как это вышло — узнаете на экскурсии.

Храм Артемиды. Сегодня от него осталась одна-единственная колонна, и мы обязательно её увидим. А также попробуем представить, как храм выглядел несколько столетий назад.

Дом Девы Марии. Небольшой домик, расположенный в живописных горах на высоте 600 метров. Считается, что Дева Мария провела здесь несколько лет. Вы осмотрите это святое место и выпьете родниковой воды из минерального животворящего источника.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер, экскурсия, услуги гида-переводчика, русскоязычный гид-историк, обед в формате шведского стола, входные билеты в Эфес
  • Дополнительные расходы: завтрак в придорожном кафе — от 1-5 евро, напитки, билет в дом Святой Девы Марии — 20 евро
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бодрум, у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Я
12 июля 2023
Экскурсия замечательная! Несмотря на небольшую заминку вначале - организация отличная. Увезут, привезут и накормят.
Рассказ велся на двух языках - английском и русском. Для понимающих иностранный язык очень советую остаться с соответствующей группой на экскурсию в самом Эфесе.
Посещение храма девы Марии не обязательное и предложено не навязчиво. Отказавшись, вы сможете погулять по близлежащему городу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день

Похожие туры из Бодрума

Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек
у античного театра
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
200 за всё до 2 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Бодрума - в древний Эфес
Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
2 авг
3 авг
5 авг
6 авг
250 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Знакомьтесь, Бодрум
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по живописному турецкому городу с профессиональным гидом
в вашем отеле
2 авг
3 авг
5 авг
6 авг
200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бодруме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ