Большое путешествие в Каппадокию

Вы хотите побывать в совершенно другом мире, познакомиться с колыбелью цивилизации, почувствовать...

Вы хотите побывать в совершенно другом мире, познакомиться с колыбелью цивилизации, почувствовать переплетение истории хеттов, персов, римлян Византии и османов? Тогда отправляемся в Каппадокию — «страну прекрасных лошадей».

Вы сможете полетать на воздушных шарах, почувствовать себя на Марсе, побывать под землей, увидеть жизнь подземных жителей — первых христиан, и многое другое.
Большое путешествие в Каппадокию
Большое путешествие в Каппадокию
Большое путешествие в Каппадокию
Большое путешествие в Каппадокию
Большое путешествие в Каппадокию
Большое путешествие в Каппадокию
Большое путешествие в Каппадокию

Что вы увидите 🤩

  • Каппадокию
  • Долину Голубей
  • Крепость Учхисар
  • Смотровую площадку Гёреме
  • Производство гончарных изделий
  • Долину Любви
  • Долины Пашабаг и Дервент
  • Город Ургуп
  • Каменные столбы Три красавицы
  • Музей под открытым небом Гёреме
  • Красную Долину
  • Подземный город Деринкую
  • Долину Ихлара
Символ плодородия
Долина голубей — одно из прекраснейших мест Каппадокии! Это скопление скал с гнездами — окошками для голубей. Острая нехватка удобрений для виноградников привела к тому, что в XIX-XX в здесь появились эти птицы.
Причудливые рисунки на скалах в красно-синей гамме привлекают пернатых. Голуби в Каппадокии — это своеобразный символ плодородия, они находятся под защитой местных властей.
Живописные долины Каппадокии
Крепость Учхисар — 60-ти метровая скала с панорамным видом. В ней множество выдолбленных пещер и лабиринтов. С высоты крепости Учхисар во все стороны открываются виды на бескрайние долины Каппадокии. А в поселке вы увидите скальную церковь и несколько древних фонтанов, которые до сих пор используются в качестве водопровода. После мы полюбуемся на Каппадокию под другим углом, со смотровой площадки Гереме.
Любовь и воображение
В долине любви скалы имеют настолько необычную форму, что вызывают улыбки даже у неискушенных жизнью туристов. А в долине воображения каждый из туристов может проверить насколько богато его воображение. Вот природное изваяние похожее на двугорбого верблюда, а недалеко - Дева Мария с младенцем. Это местность с уникальными ландшафтами, которые создают неповторимые по своей оригинальности пейзажи.
Любимый город молодежи и греческие красавицы
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города Угрюп. Древность и современность уживаются рядом, не мешая друг другу. Город является центром ковроткачества. Здесь круглосуточно кипит жизнь. А после мы посетим каменные столбы «Три красавицы»: греческие богини Афина, Афродита и Гера, застывшие в камне.
Комплекс церквей и изваяния из лавы
Вы увидите самый известный туристический комплекс — Гереме. Этот музей под открытым небом состоит из 10 церквей. К сожалению, только 8 из них доступны к посещению. А также Красную Долину. Застывшая лава создала в этом месте причудливые изваяния, сохранившиеся до настоящего времени.
Подземный город
На второй день мы отправимся в подземный город Деринкую. Это реально существующий жилой массив со сложной системой коммуникаций и оригинальными инженерными решениями. Подсобные помещения для хозяйственных нужд, система водоснабжения, разноуровневые комнаты для жилья — вот не полный перечень «подземелья». А после отправимся в долину Ихлара. Этот каньон в XVII в. стал излюбленным местом Византийских монахов. Согласно легенде они выгрызли в стенах себе кельи и храмы.

Важно знать:

  • С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
  • Проживание в отеле и частично питание входит в стоимость. Билеты в музеи и все развлечения оплачиваются отдельно.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Проживание в отеле
  • Страховка
  • Русский гид
  • Питание
 Что не входит
  • Личные затраты
  • Билет в музей Гереме (10$)
  • Обеды в ресторане (10$)
  • Поездка на Фестиваль шаров (15$)
  • Полет на шаре (150$)
Время проведения: Воскресенье с 23:00 до 00:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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