Символ плодородия

Долина голубей — одно из прекраснейших мест Каппадокии! Это скопление скал с гнездами — окошками для голубей. Острая нехватка удобрений для виноградников привела к тому, что в XIX-XX в здесь появились эти птицы.

Причудливые рисунки на скалах в красно-синей гамме привлекают пернатых. Голуби в Каппадокии — это своеобразный символ плодородия, они находятся под защитой местных властей.

Живописные долины Каппадокии

Крепость Учхисар — 60-ти метровая скала с панорамным видом. В ней множество выдолбленных пещер и лабиринтов. С высоты крепости Учхисар во все стороны открываются виды на бескрайние долины Каппадокии. А в поселке вы увидите скальную церковь и несколько древних фонтанов, которые до сих пор используются в качестве водопровода. После мы полюбуемся на Каппадокию под другим углом, со смотровой площадки Гереме.

Любовь и воображение

В долине любви скалы имеют настолько необычную форму, что вызывают улыбки даже у неискушенных жизнью туристов. А в долине воображения каждый из туристов может проверить насколько богато его воображение. Вот природное изваяние похожее на двугорбого верблюда, а недалеко - Дева Мария с младенцем. Это местность с уникальными ландшафтами, которые создают неповторимые по своей оригинальности пейзажи.

Любимый город молодежи и греческие красавицы

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города Угрюп. Древность и современность уживаются рядом, не мешая друг другу. Город является центром ковроткачества. Здесь круглосуточно кипит жизнь. А после мы посетим каменные столбы «Три красавицы»: греческие богини Афина, Афродита и Гера, застывшие в камне.

Комплекс церквей и изваяния из лавы

Вы увидите самый известный туристический комплекс — Гереме. Этот музей под открытым небом состоит из 10 церквей. К сожалению, только 8 из них доступны к посещению. А также Красную Долину. Застывшая лава создала в этом месте причудливые изваяния, сохранившиеся до настоящего времени.

Подземный город

На второй день мы отправимся в подземный город Деринкую. Это реально существующий жилой массив со сложной системой коммуникаций и оригинальными инженерными решениями. Подсобные помещения для хозяйственных нужд, система водоснабжения, разноуровневые комнаты для жилья — вот не полный перечень «подземелья». А после отправимся в долину Ихлара. Этот каньон в XVII в. стал излюбленным местом Византийских монахов. Согласно легенде они выгрызли в стенах себе кельи и храмы.

Важно знать: