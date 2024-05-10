Каппадокия - волшебное место, в котором есть место древности, невероятным пейзажам и увлекательным историям. Вы побываете в городе Учхисар с дверями-жерновами и долине, где жило большое пещерное сообщество. Зайдёте в

гончарные и ткацкие мастерские, где делают потрясающие изделия. Увидите могилу Симеона Столпника и удивитесь скалам, похожим на животных и людей. В музее под открытым небом Зельве можно увидеть заострённые волшебные дымоходы и узнать, в каком веке началось заселение пещер. Аванос - город мастеров, где продают глиняную посуду и украшения, сделанные по старинным технологиям. Долина Пашабаг известна своими грибовидными останцами и часовней, посвящённой Симеону Столпнику. В долине Дервент скалы напоминают зверей, людей и предметы - результат работы ветра на протяжении тысячелетий. Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes-Benz Vito и может быть дополнена посещением нетуристических мест. Забронируйте сейчас и погрузитесь в атмосферу Каппадокии

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Учхисар, который раскинулся вокруг скалы-крепости с бесчисленными комнатами, переходами и лестницами. Здесь сохранились двери-жернова, как в подземных городах, которые невозможно открыть снаружи.

Музей под открытым небом Зельве. Вы увидите заострённые волшебные дымоходы. Узнаете, в каком веке началось заселение пещер и что вынудило людей покинуть дома в 1950-е годы.

Аванос — город мастеров. Его улицы полны мастерских, где продают глиняную посуду и всевозможные украшения. Местные умельцы делают их по старинным технологиям, которым уже более 15 столетий.

Долина Пашабаг (долина Монахов) — живописное место с грибовидными останцами необычных форм. Также здесь есть часовня, посвящённая Симеону Столпнику, и ниша в скале с надписью «Прими меня, могила» — предположительно, место захоронения монаха.

Долина Дервент (долина Воображения). Местные скалы похожи на зверей, людей и предметы — это результат работы ветра на протяжении тысячелетий.

Организационные детали