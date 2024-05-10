Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения

Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Каппадокия - волшебное место, в котором есть место древности, невероятным пейзажам и увлекательным историям. Вы побываете в городе Учхисар с дверями-жерновами и долине, где жило большое пещерное сообщество. Зайдёте в
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гончарные и ткацкие мастерские, где делают потрясающие изделия. Увидите могилу Симеона Столпника и удивитесь скалам, похожим на животных и людей.

В музее под открытым небом Зельве можно увидеть заострённые волшебные дымоходы и узнать, в каком веке началось заселение пещер.

Аванос - город мастеров, где продают глиняную посуду и украшения, сделанные по старинным технологиям. Долина Пашабаг известна своими грибовидными останцами и часовней, посвящённой Симеону Столпнику.

В долине Дервент скалы напоминают зверей, людей и предметы - результат работы ветра на протяжении тысячелетий.

Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes-Benz Vito и может быть дополнена посещением нетуристических мест. Забронируйте сейчас и погрузитесь в атмосферу Каппадокии

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🏰 Древние города и крепости
  3. 🎨 Мастерские с традиционными изделиями
  4. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  5. 📜 Увлекательные исторические факты

Что можно увидеть

  • Город Учхисар
  • Музей под открытым небом Зельве
  • Аванос
  • Долина Пашабаг
  • Долина Дервент
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Учхисар, который раскинулся вокруг скалы-крепости с бесчисленными комнатами, переходами и лестницами. Здесь сохранились двери-жернова, как в подземных городах, которые невозможно открыть снаружи.

Музей под открытым небом Зельве. Вы увидите заострённые волшебные дымоходы. Узнаете, в каком веке началось заселение пещер и что вынудило людей покинуть дома в 1950-е годы.

Аванос — город мастеров. Его улицы полны мастерских, где продают глиняную посуду и всевозможные украшения. Местные умельцы делают их по старинным технологиям, которым уже более 15 столетий.

Долина Пашабаг (долина Монахов) — живописное место с грибовидными останцами необычных форм. Также здесь есть часовня, посвящённая Симеону Столпнику, и ниша в скале с надписью «Прими меня, могила» — предположительно, место захоронения монаха.

Долина Дервент (долина Воображения). Местные скалы похожи на зверей, людей и предметы — это результат работы ветра на протяжении тысячелетий.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед, покупки — по желанию
  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz Vito
  • Экскурсию можно дополнить посещением нетуристических мест. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
10 мая 2024
Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня. Гид был очень приятный мужчина, старался дать нам как можно больше информации, и чтобы вся экскурсия прошла комфортно. Нам все понравилось
Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня.Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня.Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня.
И
4 мая 2024
Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!
Комфортно все: транспорт, подача материала, непринужденная обстановка.
Рекомендую 👌
Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!

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