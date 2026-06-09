Вы приехали в Турцию на собственном автомобиле и не хотите менять свободу передвижения на групповые туры? Встречайте новый формат: вы за рулём, а рядом — лицензированный гид, который превратит поездку в живой диалог с историей Каппадокии. Вы сами решаете, куда свернуть, где задержаться, а где пройтись пешком. Гид подхватывает ваши идеи, делится интересными фактами и не даёт скучать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €180 за экскурсию

Описание экскурсии

Экскурсия продлится с 9:30 до 16:30. После бронирования вы вместе с гидом выберете один из предложенных вариантов маршрута. Обратите внимание: гид едет на вашем автомобиле — предусмотрите для него место.

Маршруты на выбор:

Красный тур — север Каппадокии

9:30–10:15 — замок Учисар (подъём, обзорная площадка, фото)

10:25–11:10 — долина Любви (короткая прогулка, необычные скальные формы)

11:20–12:00 — долина Пашабаглары (Долина монахов)

12:10–13:00 — музей под открытым небом Гёреме

13:00–13:30 — обед (гид порекомендует место)

13:40–14:20 — Долина фантазий

14:30–15:20 — гончарная мастерская (рассказ, короткий мастер-класс)

15:30–16:30 — панорама Ортахисара (вид на город и долины, завершающая точка)

Зелёный тур — юг Каппадокии

9:30–10:00 — Панорама Гёреме (первый широкий обзор)

10:10–10:50 — Голубиная долина (прогулка вдоль скальных голубятен)

11:00–11:40 — мастерская оникса и зултанита

11:50–12:50 — подземный город (спуск и осмотр)

13:00–13:30 — обед (гид порекомендует место)

13:40–14:20 — кратерное озеро Нар

14:30–15:30 — долина Ихлара (небольшой пеший отрезок вдоль реки)

15:40–16:30 — монастырь Селиме

Синий тур — долина Соганлы

9:30–10:15 — древнегреческое село Мустафапаша

10:25–11:00 — собор Константина и Елены

11:10–11:45 — монастырь Святого Николая

11:55–12:30 — монастырь Кешлик

12:30–13:00 — обед

13:10–13:50 — древний город Собесос

14:00–14:35 — долина Луковиц

14:45–15:20 — церковь Чёрная голова

15:30–16:00 — Змеиная церковь

16:05–16:30 — подземный город (короткая версия, если время позволяет)

Организационные детали