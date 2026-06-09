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Каппадокия на вашем авто: экскурсия с лицензированным гидом

Исследуйте древние долины, подземные города и скальные монастыри в свом ритме
Вы приехали в Турцию на собственном автомобиле и не хотите менять свободу передвижения на групповые туры? Встречайте новый формат: вы за рулём, а рядом — лицензированный гид, который превратит поездку в живой диалог с историей Каппадокии. Вы сами решаете, куда свернуть, где задержаться, а где пройтись пешком. Гид подхватывает ваши идеи, делится интересными фактами и не даёт скучать.
Каппадокия на вашем авто: экскурсия с лицензированным гидом
Каппадокия на вашем авто: экскурсия с лицензированным гидом
Каппадокия на вашем авто: экскурсия с лицензированным гидом

Описание экскурсии

Экскурсия продлится с 9:30 до 16:30. После бронирования вы вместе с гидом выберете один из предложенных вариантов маршрута. Обратите внимание: гид едет на вашем автомобиле — предусмотрите для него место.

Маршруты на выбор:

Красный тур — север Каппадокии

9:30–10:15 — замок Учисар (подъём, обзорная площадка, фото)
10:25–11:10 — долина Любви (короткая прогулка, необычные скальные формы)
11:20–12:00 — долина Пашабаглары (Долина монахов)
12:10–13:00 — музей под открытым небом Гёреме
13:00–13:30 — обед (гид порекомендует место)
13:40–14:20 — Долина фантазий
14:30–15:20 — гончарная мастерская (рассказ, короткий мастер-класс)
15:30–16:30 — панорама Ортахисара (вид на город и долины, завершающая точка)

Зелёный тур — юг Каппадокии

9:30–10:00 — Панорама Гёреме (первый широкий обзор)
10:10–10:50 — Голубиная долина (прогулка вдоль скальных голубятен)
11:00–11:40 — мастерская оникса и зултанита
11:50–12:50 — подземный город (спуск и осмотр)
13:00–13:30 — обед (гид порекомендует место)
13:40–14:20 — кратерное озеро Нар
14:30–15:30 — долина Ихлара (небольшой пеший отрезок вдоль реки)
15:40–16:30 — монастырь Селиме

Синий тур — долина Соганлы

9:30–10:15 — древнегреческое село Мустафапаша
10:25–11:00 — собор Константина и Елены
11:10–11:45 — монастырь Святого Николая
11:55–12:30 — монастырь Кешлик
12:30–13:00 — обед
13:10–13:50 — древний город Собесос
14:00–14:35 — долина Луковиц
14:45–15:20 — церковь Чёрная голова
15:30–16:00 — Змеиная церковь
16:05–16:30 — подземный город (короткая версия, если время позволяет)

Организационные детали

  • Едем на вашем автомобиле: в нём должно быть место для гида
  • В стоимость входит сопровождение лицензированного профессионального гида с 9:30 до 16:30
  • Если экскурсия продлится дольше на 30–45 минут, доплата не взимается
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 363 туристов
Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.

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