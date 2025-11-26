Экскурсия из Кемера в Памуккале и Иераполис объединяет в себе удивительные природные и исторические достопримечательности.
Туристы смогут пройтись по белоснежным травертинам, узнать о целебных свойствах термальных вод и посетить древний город Иераполис с его амфитеатром и храмами. Свободное время позволит насладиться местной кухней и отдохнуть. Это уникальная возможность соприкоснуться с историей и природой одновременно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Белоснежные травертины Памуккале
- 🏛 Древний Иераполис и его амфитеатр
- 🍽 Обед в ресторане включён
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 📜 Увлекательные истории от гида
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Амфитеатр
- Храм Аполлона
- Византийская базилика
Описание экскурсии
Выезд из отеля рано утром на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути — остановка на завтрак.
Памуккале
- Прогулка босиком по белоснежным травертинам
- Рассказ о целебных свойствах термальных вод и их охране
Иераполис
- Античный амфитеатр, римские термы, храм Аполлона, византийская базилика, некрополь
- Истории о раскопках, находках археологов и методах реставрации древней архитектуры
Свободное время
- По желанию: купание в бассейне Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)
- Прогулка, отдых, обед в ресторане (включён в стоимость)
На обратном пути — винный погреб (дегустация и покупка вин), текстильная фабрика или сувенирная лавка.
Примерный тайминг
5:00 — выезд из отеля, санитарная остановка по дороге
9:00 — прибытие в Памуккале, прогулка по травертинам
10:30 — экскурсия по Иераполису
12:30 — свободное время, при желании посещение бассейна Клеопатры
14:00 — обед
15:00 — выезд обратно, заезд в винный погреб и текстильную фабрику
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Памуккале и Иераполис, обед в ресторане, страховка
- По маршруту предусмотрены санитарные остановки в местах с бесплатными туалетами — как по дороге туда, так и обратно
- Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в бассейн Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)
- Завтрак (можно взять с собой или заказать ланчбокс)
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
Входит в следующие категории Кемера
