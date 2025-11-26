Мои заказы

Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис

Путешествие из Кемера в Памуккале и Иераполис подарит вам незабываемые впечатления от античных руин и природных красот
Экскурсия из Кемера в Памуккале и Иераполис объединяет в себе удивительные природные и исторические достопримечательности.

Туристы смогут пройтись по белоснежным травертинам, узнать о целебных свойствах термальных вод и посетить древний город Иераполис с его амфитеатром и храмами. Свободное время позволит насладиться местной кухней и отдохнуть. Это уникальная возможность соприкоснуться с историей и природой одновременно

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Белоснежные травертины Памуккале
  • 🏛 Древний Иераполис и его амфитеатр
  • 🍽 Обед в ресторане включён
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 📜 Увлекательные истории от гида
Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис© Ильгар
Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис© Ильгар
Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис© Ильгар

Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Амфитеатр
  • Храм Аполлона
  • Византийская базилика

Описание экскурсии

Выезд из отеля рано утром на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути — остановка на завтрак.

Памуккале

  • Прогулка босиком по белоснежным травертинам
  • Рассказ о целебных свойствах термальных вод и их охране

Иераполис

  • Античный амфитеатр, римские термы, храм Аполлона, византийская базилика, некрополь
  • Истории о раскопках, находках археологов и методах реставрации древней архитектуры

Свободное время

  • По желанию: купание в бассейне Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)
  • Прогулка, отдых, обед в ресторане (включён в стоимость)

На обратном пути — винный погреб (дегустация и покупка вин), текстильная фабрика или сувенирная лавка.

Примерный тайминг

5:00 — выезд из отеля, санитарная остановка по дороге
9:00 — прибытие в Памуккале, прогулка по травертинам
10:30 — экскурсия по Иераполису
12:30 — свободное время, при желании посещение бассейна Клеопатры
14:00 — обед
15:00 — выезд обратно, заезд в винный погреб и текстильную фабрику
18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Памуккале и Иераполис, обед в ресторане, страховка
  • По маршруту предусмотрены санитарные остановки в местах с бесплатными туалетами — как по дороге туда, так и обратно
  • Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в бассейн Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)
  • Завтрак (можно взять с собой или заказать ланчбокс)

ежедневно в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
читать дальше

изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии из Кемера

«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале, Иераполис, и Бассейн Клеопатры из Кемера
На автобусе
16 часов
-
17%
46 отзывов
Групповая
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале и другие
Путешествие по четырем уникальным местам Турции: белоснежные пляжи, террасы, древние руины и легендарные источники ждут вас
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
27 ноя в 04:00
30 ноя в 04:00
$50$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере