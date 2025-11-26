Экскурсия из Кемера в Памуккале и Иераполис объединяет в себе удивительные природные и исторические достопримечательности. Туристы смогут пройтись по белоснежным травертинам, узнать о целебных свойствах термальных вод и посетить древний город Иераполис с его амфитеатром и храмами. Свободное время позволит насладиться местной кухней и отдохнуть. Это уникальная возможность соприкоснуться с историей и природой одновременно

Описание экскурсии

Выезд из отеля рано утром на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути — остановка на завтрак.

Памуккале

Прогулка босиком по белоснежным травертинам

Рассказ о целебных свойствах термальных вод и их охране

Иераполис

Античный амфитеатр, римские термы, храм Аполлона, византийская базилика, некрополь

Истории о раскопках, находках археологов и методах реставрации древней архитектуры

Свободное время

По желанию: купание в бассейне Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)

Прогулка, отдых, обед в ресторане (включён в стоимость)

На обратном пути — винный погреб (дегустация и покупка вин), текстильная фабрика или сувенирная лавка.

Примерный тайминг

5:00 — выезд из отеля, санитарная остановка по дороге

9:00 — прибытие в Памуккале, прогулка по травертинам

10:30 — экскурсия по Иераполису

12:30 — свободное время, при желании посещение бассейна Клеопатры

14:00 — обед

15:00 — выезд обратно, заезд в винный погреб и текстильную фабрику

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Памуккале и Иераполис, обед в ресторане, страховка

По маршруту предусмотрены санитарные остановки в местах с бесплатными туалетами — как по дороге туда, так и обратно

Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы