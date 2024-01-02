Новогодная групповая экскурсия по старому городу

Групповая экскурсия в Стамбуле
Экскурсия «Старый город» – это уникальная возможность познакомится с историей Стамбула, посетить великолепные дворцы, величественные мечети и главные достопримечательности города.

Подарите себе стамбульскую сказку во время вашего отдыха! На этой экскурсии мы познакомимся с самыми важными достопримечательностями старого города Стамбула.
Новогодная групповая экскурсия по старому городу
Новогодная групповая экскурсия по старому городу
Новогодная групповая экскурсия по старому городу
Новогодная групповая экскурсия по старому городу
Новогодная групповая экскурсия по старому городу
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть Святой Софии (с посещением внутри)
  • Первые ворота дворца топкапы (осмотр снаружи)
  • Колодец Султана Ахмета Третого
  • Гробница Султана Ахмета (осмотр снаружи)
  • Хюррем Султан Хамам (осмотр снаружи)
  • Голубая Мечеть (с посещением внутри)
  • Немецкий Фонтан
  • Египетский Обелиск
  • Змейная Колона
  • Колонав Константина
  • Дворец Ибрагим Пашы (осмотр снаружи)
  • Прогулка по гранд базару (по воскресеньям закрыт)
  • Гробницы Султана Сулеймана и Хюррем (по понедельникам закрыты)
  • Мечеть Сулеймана (осмотр снаружи)
  • Осмотровая площадка у мечети Сулеймана
  • Египетский Базар

Описание

Что вас ожидает: Осмотр снаружи:

• Первые ворота дворца топкапы • Гробница Султана Ахмета • Хюррем Султан Хамам • Дворец Ибрагим Пашы • Мечеть Сулеймана С посещением:

Мечеть Святой Софии • Голубая Мечеть.

Ежедневно с 9 утра (кроме пятницы)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У немецкого фонтана на площади султан ахмет
Завершение: Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9 утра (кроме пятницы)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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