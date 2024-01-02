Экскурсия «Старый город» – это уникальная возможность познакомится с историей Стамбула, посетить великолепные дворцы, величественные мечети и главные достопримечательности города.
Подарите себе стамбульскую сказку во время вашего отдыха! На этой экскурсии мы познакомимся с самыми важными достопримечательностями старого города Стамбула.
Подарите себе стамбульскую сказку во время вашего отдыха! На этой экскурсии мы познакомимся с самыми важными достопримечательностями старого города Стамбула.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть Святой Софии (с посещением внутри)
- Первые ворота дворца топкапы (осмотр снаружи)
- Колодец Султана Ахмета Третого
- Гробница Султана Ахмета (осмотр снаружи)
- Хюррем Султан Хамам (осмотр снаружи)
- Голубая Мечеть (с посещением внутри)
- Немецкий Фонтан
- Египетский Обелиск
- Змейная Колона
- Колонав Константина
- Дворец Ибрагим Пашы (осмотр снаружи)
- Прогулка по гранд базару (по воскресеньям закрыт)
- Гробницы Султана Сулеймана и Хюррем (по понедельникам закрыты)
- Мечеть Сулеймана (осмотр снаружи)
- Осмотровая площадка у мечети Сулеймана
- Египетский Базар
Описание
Что вас ожидает: Осмотр снаружи:
• Первые ворота дворца топкапы • Гробница Султана Ахмета • Хюррем Султан Хамам • Дворец Ибрагим Пашы • Мечеть Сулеймана С посещением:Мечеть Святой Софии • Голубая Мечеть.
Ежедневно с 9 утра (кроме пятницы)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У немецкого фонтана на площади султан ахметЗавершение: Египетский базар
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9 утра (кроме пятницы)Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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