Экскурсия уникальна тем, что во время ее проведения вы посетите самые разноплановые, совершенно не похожие друг на друга места, и убедитесь в том, что Стамбул поистине город 🏙️ контрастов!

После историй о дворце Долмабахче, Мечети Сулеймание и Цистерне Базилика, относящие к периоду Османской империи, вы окунетесь в историю 📖 Византийской культуры - церковь ⛪ Влахерна, Константинопольский Патриархат, Болгарская церковь Св. Стефана, музей 🖼 мозаик Карие.

Вы узнаете, что при украшении дворца Долмабахче было использовано 14 тонн золота, и что мечеть Сулеймание была постороена по приказу султана Сулеймана для его жены Хюррем.

В Константинопольском Патриархате хранятся значимые христианские реликвии, а в музее Мозаик Карие находятся древние фрески и мозаики, являющиеся непревзойденным памятником византийской культуры.