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Живая история Стамбула

Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Вас ждет знакомство с главными символами Стамбула.

Вы увидите дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание и осмотрите христианские реликвии в Константинопольском Патриархате.

А также вас будет ждать самый настоящий музей 🖼 Мозаик Карие, живописные пролив Золотой Рог и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • €70 за человека

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Живая история Стамбула
Живая история Стамбула

Что вы увидите

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Цистерна Базилика
  • Музей Мозаики Карие
  • Великий Патриархат
  • Золотой Рог
  • Болгарская церковь
  • Церковь Влахерна
Экскурсия уникальна тем, что во время ее проведения вы посетите самые разноплановые, совершенно не похожие друг на друга места, и убедитесь в том, что Стамбул поистине город 🏙️ контрастов!
После историй о дворце Долмабахче, Мечети Сулеймание и Цистерне Базилика, относящие к периоду Османской империи, вы окунетесь в историю 📖 Византийской культуры - церковь ⛪ Влахерна, Константинопольский Патриархат, Болгарская церковь Св. Стефана, музей 🖼 мозаик Карие.
Вы узнаете, что при украшении дворца Долмабахче было использовано 14 тонн золота, и что мечеть Сулеймание была постороена по приказу султана Сулеймана для его жены Хюррем.
В Константинопольском Патриархате хранятся значимые христианские реликвии, а в музее Мозаик Карие находятся древние фрески и мозаики, являющиеся непревзойденным памятником византийской культуры.
Что входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Встреча в отеле и обратный трансфер
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит
  • Личные расходы вне программы тура
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Живая история Стамбула
Живая история Стамбула
Живая история Стамбула
Живая история Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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