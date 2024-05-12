Искусство – экскурсии в Будапеште

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство» в Будапеште на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Венгерская национальная галерея
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Будапештский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
194 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
    Хочется написать несколько слов об экскурсии в Музей изобразительных искусств. Мы были в Будапеште первый раз. Собрание музея просто шикарно,
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    очень разнообразно и богато. Это огромное удача и удовольствие, когда с таким великолепным музеем вас знакомит Профессионал (именно с большой буквы), как Мария, беззаветно любящий свое дело. За 2 часа Мария настолько умеет показать и ввести нас в волшебный мир искусства, что время пролетает как одно мгновение. Хочется сказать много слов благодарности Марии. Экскурсия построена очень правильно,выверенно и с большой любовью к предмету. Большое человеческое Спасибо, Мария! Если будем в Будапеште, то опять придем к Вам в музей. Рекомендую всем кто интересуется искусством, а также начинающим любителям.

  • G
    Grigory
    11 апреля 2024
    Венгерская национальная галерея
    Отличная экскурсия! Мы были с Марией в Музее изобразительных искусств. Мария смогла интересно рассказывать и для взрослых и для детей. Коммуникация в процессе организации безупречная, несмотря на изменения в нашей группе в последний момент. Спасибо!
  • Л
    Лана
    26 марта 2024
    Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
    Одна из лучших экскурсий, на которых я побывала в последние несколько лет. Мария,исключительно профессиональный экскурсовод, увлечённый своим делом. Глубокое знание предмета, увлекательная подача
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    материала в доступной форме, приятная и правильная речь,что сегодня, к сожалению, уже является редкостью. Особенно, хотела бы отметить прекрасное чувство юмора, внимательность и тактичность. Однозначно рекомендую Марию в качестве экскурсовода. Она была безупречна.

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Музыкальный Будапешт
    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
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    музыку. Но с одной оговоркой. Выбирайте тёплое время года, или надевайте на себя все тёплые вещи. Мы очень замерзли!!! И следует отладить аудио оборудование, под конец экскурсии от постоянного шума в наушниках разболелась голова.

    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту
  • Е
    Елена
    15 января 2024
    Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
    Отличная экскурсия: познавательная, вдохновляющая. Очень рекомендую всем! Мария невероятно грамотный историк искусства и отличный рассказчик! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    15 января 2024
    Венгерская национальная галерея
    Очень структурно рассказанная история венгерского искусства с необыкновенной любовью и патриотизмом! Не только узнала много нового, но и получила огромное наслаждение! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    Музыкальный Будапешт
    Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
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    слушали музыку начиная с Листа и заканчивая Фреди Меркури. Было очень много приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Очень хорошо спланированная экскурсия и гармоничное сочетание рассказа и музыкального сопровождения. Детям однозначно в наушниках с музыкой было весело. И самое главное, очень душевно, со вкусом. Благодаря Ирине мы поняли, что не зря приехали в Будапешт и нам нужно обязательно вернуться.

    Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!
  • И
    Ирина
    1 мая 2023
    Венгерская национальная галерея
    экскурсия у нас была несколько лет назад, но я увезла с собой самые лучшие воспоминания
  • Л
    Людмила
    23 февраля 2022
    Будапештский стрит-арт
    Шикарная экскурсия, очень увлекательная, Анна прекрасно рассказала о важных событиях в жизни города и показала наглядные свидетельства; увлекательно и артистично. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете, даже дети 10,11 и 15 лет были восхищены 🤩безумно понравилось, спасибо 🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Искусство»

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  1. Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
  2. Венгерская национальная галерея
  3. Будапештский стрит-арт
  4. Тайны современного Будапешта
  5. Музыкальный Будапешт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Искусство" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 27 до 194. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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