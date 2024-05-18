1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
«Маршрут и продолжительность детской экскурсии индивидуальны и всегда адаптируются под возраст и пожелания путешественников»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«За 3 часа сможете перепробовать водный лабиринт, детский бассейн, водные горки, сауну, хаммам, соляную пещеру, бар на воде»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Кассиру будет не больше 18 лет, но не спешите удивляться: эта железная дорога — полностью детская территория»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
«По желанию можно провести весь день на одном из популярных курортов северного Балатона, в комплексе с пляжами, характерными для балатонского побережья, детскими площадками, ресторанами и т»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Приключение для детей и взрослых с веселыми заданиями и животными из разных уголков мира
Начало: На площади Героев
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Братиславу
Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии
«Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т»
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Хочу поделиться с Вами своими любимыми местами нетуристического Будапешта, и это будет невероятно интересное приключение для детей и взрослых в Будайских горах, которое точно запомнится, я обещаю»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса18 мая 2024Увлекательная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут построен с учетом детских интересов (с ребёнком 3,5 года и бед коляски было вполне!),
- ЕЕвгений13 мая 2024Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
- РРоман11 мая 2024Потрясающий экскурсовод! Очень благодарны!
- AArtem10 мая 2024Мы благодарны Валерии за 3 часа по Будапешту. Мы познакомились с городом, а для детей были интересные активити. Время пролетело!
- ННаталия26 августа 2023Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
- ЕЕлизавета2 августа 2023Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
- ННаташа25 июля 2023Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
- KKonstantin13 июля 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
- ВВалерия27 октября 2022Экскурсия -квест очень понравилась и нам, и детям (8 и 12 дет), все получили огромное удовольствие! Ирина подготовила интересные вопросы и задания. Спасибо огромное!
- ВВиктория9 февраля 2022Замечательная поездка. Иштван очень интересный собеседник. Пещерные купальни очень понравились, вино просто восхитительно, а Эгер такой уютный городок. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 92 до 400. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Будапеште! Вместе с детьми и гидами города Будапешта можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке