Детские экскурсии в Будапеште

Найдено 7 экскурсий в категории «Для детей» в Будапеште на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательный Будапешт для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
«Маршрут и продолжительность детской экскурсии индивидуальны и всегда адаптируются под возраст и пожелания путешественников»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 5 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«За 3 часа сможете перепробовать водный лабиринт, детский бассейн, водные горки, сауну, хаммам, соляную пещеру, бар на воде»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Кассиру будет не больше 18 лет, но не спешите удивляться: эта железная дорога — полностью детская территория»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
«По желанию можно провести весь день на одном из популярных курортов северного Балатона, в комплексе с пляжами, характерными для балатонского побережья, детскими площадками, ресторанами и т»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Приключение для детей и взрослых с веселыми заданиями и животными из разных уголков мира
Начало: На площади Героев
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
92 за всё до 6 чел.
Трансфер из Будапешта в Братиславу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Братиславу
Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии
«Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т»
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
190 за всё до 3 чел.
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Хочу поделиться с Вами своими любимыми местами нетуристического Будапешта, и это будет невероятно интересное приключение для детей и взрослых в Будайских горах, которое точно запомнится, я обещаю»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    18 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Увлекательная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут построен с учетом детских интересов (с ребёнком 3,5 года и бед коляски было вполне!),
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    благодаря чему удавалось узнать интересное о городе и взрослым. Отлично погуляли, получили ценные рекомендации и с удовольствием отправились бы ещё на другую экскурсию с Валерией! Рекомендуем.

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • Р
    Роман
    11 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Потрясающий экскурсовод! Очень благодарны!
  • A
    Artem
    10 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Мы благодарны Валерии за 3 часа по Будапешту. Мы познакомились с городом, а для детей были интересные активити. Время пролетело!
  • Н
    Наталия
    26 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
  • Е
    Елизавета
    2 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
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    ограничилась только тем экскурсионной программой, а рассказала также и про Будапешт и другие города. Замечательный собеседник, внимательный человек, посоветовала много интересных мест, которые можно еще посетить, что попробовать из еды, и где это сделать не за очень дорого! Спасибо огромное, за прекрасный деть

    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людейТатьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей
  • Н
    Наташа
    25 июля 2023
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
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    дегустировали хорошие вина (купили еще бутылки с собой), погуляли по очень милому городу Эгеру и посетили кондитерскую с вкуснейшими пирожными! Комфортная машина с кондиционером. Очень благодарны Иштвану за прекрасно проведенное время.

  • K
    Konstantin
    13 июля 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
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    замок вечной любви, Озеро Болотон и его окрестности, местную кухню. Мы будем рады порекомендовать нашим друзьям Татьяну, как прекрасно гида и человека. Большое спасибо!

  • В
    Валерия
    27 октября 2022
    Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
    Экскурсия -квест очень понравилась и нам, и детям (8 и 12 дет), все получили огромное удовольствие! Ирина подготовила интересные вопросы и задания. Спасибо огромное!
  • В
    Виктория
    9 февраля 2022
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Замечательная поездка. Иштван очень интересный собеседник. Пещерные купальни очень понравились, вино просто восхитительно, а Эгер такой уютный городок. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Для детей»

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Какие места ещё посмотреть в Будапеште
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 92 до 400. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Будапеште! Вместе с детьми и гидами города Будапешта можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке
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