Найдено 3 экскурсии в категории « На гидроцикле » в Фукуоке на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На гидроцикле На яхте 3 часа 2 отзыва Водная прогулка Снорклинг и осмотр достопримечательностей на яхте «Nautilus» Начало: Nguyễn Văn cừ, tổ 4, kp1, Phú Quốc, Kiên Giang, Vi... «Активности и возвращение Для желающих доступны дополнительные водные развлечения — параглайдинг, гидроциклы, морские прогулки, сапсерфинг и каякинг» $20 за человека Круизы На гидроцикле На яхте Канатная дорога 8 часов 1 отзыв Круиз Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой Начало: Ваш отель «По желанию можно попробовать парасейлинг или гидроцикл» $74 за человека На гидроцикле 9 часов Водная прогулка Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых Начало: Ваш отель «Здесь можно заняться дополнительными водными активностями — флайбордингом, катанием на гидроциклах и парасейлингом, а затем отправиться в Коралловый парк и попробовать морскую прогулку» $29 за человека Другие экскурсии Фукуока

