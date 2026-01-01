Водная прогулка
Снорклинг и осмотр достопримечательностей на яхте «Nautilus»
Начало: Nguyễn Văn cừ, tổ 4, kp1, Phú Quốc, Kiên Giang, Vi...
«Активности и возвращение Для желающих доступны дополнительные водные развлечения — параглайдинг, гидроциклы, морские прогулки, сапсерфинг и каякинг»
$20 за человека
Круиз
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
«По желанию можно попробовать парасейлинг или гидроцикл»
$74 за человека
Водная прогулка
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
Начало: Ваш отель
«Здесь можно заняться дополнительными водными активностями — флайбордингом, катанием на гидроциклах и парасейлингом, а затем отправиться в Коралловый парк и попробовать морскую прогулку»
$29 за человека
