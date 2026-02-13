Водная прогулка
Эксклюзивный морской тур с снорклингом, барбекю и грязевыми ваннами
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48.15 за человека
Водная прогулка
День приключений в заливе Нячанг: снорклинг, рыбалка, барбекю и пляжи
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$44.61 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в Морском парке Нячанга и обед в рыбацкой деревне
Начало: Трансфер от отеля
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
$30 за человека
Водная прогулка
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
Начало: Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$59.22 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительное путешествие на 5 ч: водопады и пагода с самым высоким Буддой
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$170
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$250 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Рыбацкая деревня" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
