Рыбацкая деревня – экскурсии в Нячанге

Найдено 6 экскурсий в категории «Рыбацкая деревня» в Нячанге на русском языке, цены от $30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Эксклюзивный морской тур с снорклингом, барбекю и грязевыми ваннами
морские экскурсии в нячанге
6 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Эксклюзивный морской тур с снорклингом, барбекю и грязевыми ваннами
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48.15 за человека
День приключений в заливе Нячанг: снорклинг, рыбалка, барбекю и пляжи
морские экскурсии в нячанге
7 часов
3 отзыва
Водная прогулка
День приключений в заливе Нячанг: снорклинг, рыбалка, барбекю и пляжи
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$44.61 за человека
Снорклинг в Морском парке Нячанга и обед в рыбацкой деревне
морские экскурсии в нячанге
6 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг в Морском парке Нячанга и обед в рыбацкой деревне
Начало: Трансфер от отеля
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
$30 за человека
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
морские экскурсии в нячанге
7 часов
Водная прогулка
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
Начало: Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$59.22 за человека
Удивительное путешествие на 5 ч: водопады и пагода с самым высоким Буддой
5 часов
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительное путешествие на 5 ч: водопады и пагода с самым высоким Буддой
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$170$200 за всё до 10 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$250 за всё до 4 чел.

