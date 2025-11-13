Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
1540 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На внедорожнике к водопадам и каньонам Абхазии. Уникальные маршруты и потрясающие виды ждут вас в этой незабываемой поездке
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборНезабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гагры)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 ноября 2025Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)Дата посещения: 13 ноября 2025Только приехали с экскурсии по Рицце с гидом ,которого зовут Инал…Хочу поблагодарить его за душевное путешествие…сколько нам он рассказал интересного
- ККристина5 декабря 2025Прекрасная насыщенная экскурсия, восхитительные виды. Спокойный водитель, который почти всю дорогу угощал вином. Мы остались довольны👍🏻
- ООльга26 ноября 2025Экскурсия прошла хорошо. Мы в целом довольны. Маршрут хороший, цена приемлемая. Но есть нюансы:
1) нам обещали перед
встречей позвонить, в итоге
- ГГеоргий22 ноября 2025Все прошло отлично. Локации впечатляют своей красотой. Транспорт достойный, гид приятен по общения, рассказал много информации, на любой вопрос знает
- ССергей17 ноября 2025Спасибо команде за удивительный опыт! Джип-тур к Гегскому водопаду — это настоящее приключение для тех, кто любит природу и экстрим.
- ООльга11 ноября 2025Отправляла на экскурсию родителей, остались в полном восторге! Спасибо!
- ННикита9 ноября 2025Спасибо организаторам за такую великолепную экскурсию. Все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Иналу, было интересно и познавательно. Рекомендуем всем!!!
- ГГалина5 ноября 2025Думаю, что экскурсии лучше, чтобы состоялось первое знакомство с красивой и гостеприимной Абхазией, не придумаешь!
Повезло с погодой, с гидом (Саид был очень внимателен к нам) и локации маршрута были в самое ❤️
Впрочем, смотрите сами…
- ККопачева5 ноября 2025Это было действительно душевное и веселое путешествие! Наша группа из 22 человек разместилась на трех комфортабельных машинах. Водители-гиды очень интерсно
- ММаргарита4 ноября 2025Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование еще на этапе бронирования.
- ООльга1 ноября 2025Озеро Рица прекрасно в любое время года, но такой красоты, как в октябре, я еще не видела!
Путешествие было комфортным, гид Алхас показал нам множество живописных мест. Рассказывал интересно. Большое спасибо за возможность увидеть это природное чудо!!!
- ТТамара27 октября 2025Сегодня вернулись с экскурсии на озеро Рице. С нами был гид Инал. Мы все под впечатлением! Столько информации и о
- иигорь22 октября 2025Спасибо нашему гиду Дамею, за подачу материала, приятного в общении.
Отдельное спасибо водителю Масику.
Экскурсия нам понравилась было всё интересно,ритмично и вполне
- ЕЕлена2 октября 2025Чудесную экскурсию нам провёл Инал, очень интересно, информативно. Аккуратнатный водитель, терпеливый,нас не торопил. Отлично провели время.
- ЕЕкатерина28 сентября 2025Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
- ААртур26 сентября 2025Действительно, очень душевные ребята, классная экскурсия, хороший транспорт, продуманный маршрут. Время пролетело как один миг. Алхас встретил на ж/д на
- ННаталья15 сентября 2025Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились на отлично! Абхазии красотой
- ААнна8 сентября 2025Путешествовали с гидом Аланом! Невероятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, и очень приятный интеллигентный человек!!! 💯 из 10-ти
- ЛЛюбовь8 сентября 2025В описании написано много, но по факту, просто забрали по адресу в Гагра и провезли по маршруту под музыку. С
- РРуслан4 сентября 2025Всё очень понравилось. На компанию из пяти человек отличная экскурсия. Посетили озеро Рица и все попутные достопримечательности. Гид приятный спокойный человек, автомобиль комфортный.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопады Акармары»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в декабре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Водопады Акармары" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 18 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 898 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Гагре на 2025 год по теме «Водопады Акармары», 898 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль