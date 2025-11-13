Мои заказы

Водопады Акармары – экскурсии в Гагре

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады Акармары» в Гагре, цены от 1200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1200 ₽ за человека
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
1540 ₽ за человека
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На внедорожнике к водопадам и каньонам Абхазии. Уникальные маршруты и потрясающие виды ждут вас в этой незабываемой поездке
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
6 часов
-
30%
829 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гагры)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гагры)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Дата посещения: 13 ноября 2025
    Только приехали с экскурсии по Рицце с гидом ,которого зовут Инал…Хочу поблагодарить его за душевное путешествие…сколько нам он рассказал интересного
    про Абхазию и про ее культуру и обычаи….Провез по всем сокровенным и не сокровенным уголкам по дороге к Рицце…Очень рекомендую всем его,кто хочет провести интересное знакомство с Абхазией.

    Только приехали с экскурсии по Рицце с гидом ,которого зовут Инал…Хочу поблагодарить его за душевное путешествие…сколько нам он рассказал интересного про Абхазию и про ее культуру и обычаи….Провез по всем сокровенным и не сокровенным уголкам по дороге к Рицце…Очень рекомендую всем его,кто хочет провести интересное знакомство с Абхазией.
  • К
    Кристина
    5 декабря 2025
    Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
    Прекрасная насыщенная экскурсия, восхитительные виды. Спокойный водитель, который почти всю дорогу угощал вином. Мы остались довольны👍🏻
    Прекрасная насыщенная экскурсия, восхитительные виды. Спокойный водитель, который почти всю дорогу угощал вином. Мы остались довольны👍🏻
  • О
    Ольга
    26 ноября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Экскурсия прошла хорошо. Мы в целом довольны. Маршрут хороший, цена приемлемая. Но есть нюансы:
    1) нам обещали перед
    встречей позвонить, в итоге
    мы сами звонили, так как были обеспокоены
    2) обещали бесплатный сбор мандаринов, но нет))
    3)не предлагают альтернативу, где можно пообедать, предлагают только одно место у о. Рица, где кухня не особо вкусная, а цены приличные

  • Г
    Георгий
    22 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Все прошло отлично. Локации впечатляют своей красотой. Транспорт достойный, гид приятен по общения, рассказал много информации, на любой вопрос знает
    ответ, это большой плюс. Ну и конечно красота озера и природы по пути! Ездили в ноябре, прохладно, но это не играет большой роли, одевайтесь потеплее)

  • С
    Сергей
    17 ноября 2025
    Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
    Спасибо команде за удивительный опыт! Джип-тур к Гегскому водопаду — это настоящее приключение для тех, кто любит природу и экстрим.
    Маршрут пролегает по живописным горным тропам, а поездка на внедорожнике добавляет драйва и эмоций. Гегский водопад впечатляет своей мощью и красотой — невероятное зрелище, которое стоит увидеть лично. Гид был очень приветливым и знающим, рассказал много интересного об этом месте и окружающей природе. Рекомендую этот тур всем, кто хочет совместить активный отдых с великолепными пейзажами и чистым горным воздухом!

    Спасибо команде за удивительный опыт! Джип-тур к Гегскому водопаду — это настоящее приключение для тех, кто любит природу и экстрим. Маршрут пролегает по живописным горным тропам, а поездка на внедорожнике добавляет драйва и эмоций. Гегский водопад впечатляет своей мощью и красотой — невероятное зрелище, которое стоит увидеть лично. Гид был очень приветливым и знающим, рассказал много интересного об этом месте и окружающей природе. Рекомендую этот тур всем, кто хочет совместить активный отдых с великолепными пейзажами и чистым горным воздухом!
  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Отправляла на экскурсию родителей, остались в полном восторге! Спасибо!
  • Н
    Никита
    9 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Спасибо организаторам за такую великолепную экскурсию. Все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Иналу, было интересно и познавательно. Рекомендуем всем!!!
    Спасибо организаторам за такую великолепную экскурсию. Все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Иналу, было интересно и познавательно. Рекомендуем всем!!!
  • Г
    Галина
    5 ноября 2025
    Впервые в Абхазии (из Гагры)
    Думаю, что экскурсии лучше, чтобы состоялось первое знакомство с красивой и гостеприимной Абхазией, не придумаешь!
    Повезло с погодой, с гидом (Саид был очень внимателен к нам) и локации маршрута были в самое ❤️

    Впрочем, смотрите сами…
    Думаю, что экскурсии лучше, чтобы состоялось первое знакомство с красивой и гостеприимной Абхазией, не придумаешь!

Повезло с погодой, с гидом (Саид был очень внимателен к нам) и локации маршрута были в самое ❤️

Впрочем, смотрите сами…
  • К
    Копачева
    5 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Это было действительно душевное и веселое путешествие! Наша группа из 22 человек разместилась на трех комфортабельных машинах. Водители-гиды очень интерсно
    рассказывали о жизни и обычаях жителей Абхазии, делали остановки в красивых локациях для фото, а также терпеливо ждали, пока все дети прокатятся на зиплайне. На обратном пути нас завезли на дегустацию вина, и надо отметить, что это была лучшая дегустация за все время нашего пребывания в Абхазии!
    Бллагодарим от всего сердца организаторов данного тура и хотим пожелать процветания и роста!

  • М
    Маргарита
    4 ноября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование еще на этапе бронирования.
    Чудесная гид Салима сделала наш отдых незабываемым. С самого начала экскурсии охали и ахали от красоты природы. Конечно, хотелось бы больше времени, но его всегда мало, сколько ни путешествуй. Теперь точечно для себя можно выбрать локации для посещения

    Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование еще на этапе бронирования. Чудесная гид Салима сделала наш отдых незабываемым. С самого начала экскурсии охали и ахали от красоты природы. Конечно, хотелось бы больше времени, но его всегда мало, сколько ни путешествуй. Теперь точечно для себя можно выбрать локации для посещения
  • О
    Ольга
    1 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Озеро Рица прекрасно в любое время года, но такой красоты, как в октябре, я еще не видела!
    Путешествие было комфортным, гид Алхас показал нам множество живописных мест. Рассказывал интересно. Большое спасибо за возможность увидеть это природное чудо!!!
    Озеро Рица прекрасно в любое время года, но такой красоты, как в октябре, я еще не видела!
Путешествие было комфортным, гид Алхас показал нам множество живописных мест. Рассказывал интересно. Большое спасибо за возможность увидеть это природное чудо!!!
  • Т
    Тамара
    27 октября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня вернулись с экскурсии на озеро Рице. С нами был гид Инал. Мы все под впечатлением! Столько информации и о
    истории Абхазии,о истории этого мудрого, гордого и доброжелательного народа, о его быте и традициях в таком объеме можно узнать только от человека знающего и глубоко понимающего историю своего народа. У нас был индивидуальный тур. Убедились- это был правильный выбор. Впереди Новый Афон! Спасибо компании, огромная благодарность Иналу!

  • и
    игорь
    22 октября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Спасибо нашему гиду Дамею, за подачу материала, приятного в общении.
    Отдельное спасибо водителю Масику.
    Экскурсия нам понравилась было всё интересно,ритмично и вполне
    комфортно, несмотря на то, что весь день лил дождь. 😄Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной.
    Оценка 5 из 5. Однозначно стоит посетить!

  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Чудесную экскурсию нам провёл Инал, очень интересно, информативно. Аккуратнатный водитель, терпеливый,нас не торопил. Отлично провели время.
    Чудесную экскурсию нам провёл Инал, очень интересно, информативно. Аккуратнатный водитель, терпеливый,нас не торопил. Отлично провели время.
  • Е
    Екатерина
    28 сентября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
    Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
    Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
  • А
    Артур
    26 сентября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Действительно, очень душевные ребята, классная экскурсия, хороший транспорт, продуманный маршрут. Время пролетело как один миг. Алхас встретил на ж/д на
    комфортабельном минивэне, узнал про пожелания, сориентировал по таймингу, сделал несколько классных фото-стопов, а на обратном пути договорился о вкусном и быстром обеде в национальном стиле. Рекомендую.

  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
    Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились на отлично! Абхазии красотой
    природы уникальна. В одном этом маршруте посетили все знаковые места. Для знакомства с Абхазией очень информативный тур. Основываясь на полученных знаниях и впечатлениях можно планировать дальнейшие путешествия. Азамат - умничка, преданный своей родине и профессионал с большой буквы! Внимательный, отзывчивый, спокойно выслушает все капризы гостей и сделает всё для их удобного путешествия.
    Алина, как организатор, всё подробно рассказала о начале пути, маршруте и всех возможных трудностях, с чем можем столкнуться.
    В целом и общем рекомендую тур, особенно новичкам, стоимость равна информативности тура

    Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились на отлично! Абхазии красотой природы уникальна. В одном этом маршруте посетили все знаковые места. Для знакомства с Абхазией очень информативный тур. Основываясь на полученных знаниях и впечатлениях можно планировать дальнейшие путешествия. Азамат - умничка, преданный своей родине и профессионал с большой буквы! Внимательный, отзывчивый, спокойно выслушает все капризы гостей и сделает всё для их удобного путешествия.
Алина, как организатор, всё подробно рассказала о начале пути, маршруте и всех возможных трудностях, с чем можем столкнуться.
В целом и общем рекомендую тур, особенно новичкам, стоимость равна информативности тура
  • А
    Анна
    8 сентября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Путешествовали с гидом Аланом! Невероятно эрудированный человек, прекрасный рассказчик, и очень приятный интеллигентный человек!!! 💯 из 10-ти
  • Л
    Любовь
    8 сентября 2025
    Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
    В описании написано много, но по факту, просто забрали по адресу в Гагра и провезли по маршруту под музыку. С
    обязательным посещением дегустаций.
    Причем, машина пришла уже полная и остались только два места на лавочке сзади. Спасибо огромное молодым ребятам, они уступили нам место на сидениях, а сами сели на эти лавочки! Иначе, я бы просто отказалась от поездки, с проблемными коленями там не усидишь.
    Водитель Олег-мастер своего дела! Но экскурсовода не было.

  • Р
    Руслан
    4 сентября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Всё очень понравилось. На компанию из пяти человек отличная экскурсия. Посетили озеро Рица и все попутные достопримечательности. Гид приятный спокойный человек, автомобиль комфортный.
    Всё очень понравилось. На компанию из пяти человек отличная экскурсия. Посетили озеро Рица и все попутные достопримечательности. Гид приятный спокойный человек, автомобиль комфортный.

