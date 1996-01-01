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Правительственные объекты Еревана

Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Тематическая автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ местам государственного значения: резиденция Президента, Парламент, Голубая мечеть, Опера и площадь Республики.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $65 за экскурсию

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Правительственные объекты Еревана
Правительственные объекты Еревана

Что вы увидите

  • Оперный Театр
  • Площадь Республики
  • Голубая Мечеть
  • Парламент
  • Резиденция Президента
Самые знаковые места ЕреванаЗдание Оперы построено в 1933 году легендарным архитектором А. Таманяном. Расположено оно на знаменитой площади Свободы со множеством кафе и лебединым озером, которое зимой превращается в каток.
Площадь Республики построена в 1950 (большая часть зданий) и состоит из пяти зданий: дом Правительства, музей 🖼 истории 📖 и картинная галерея, отель 🏨 «Марриотт», главпочтамт и бывшее здание МИД. Рядом с площадью находится знаменитый рынок «Вернисаж», а ночью включаются удивительные поющие фонтаны.
Голубая мечеть является единственной в Ереване и расположена на улице Маштоца. Построена в 1766 году местным ханом и восстановлена в 1996–1999 годах при полном финансировании правительства Ирана.
Здание парламента расположено на улице Баграмяна. Построено в 50-х годах знаменитым архитектором Макаряном. Имеет большой парк 🌳 для прогулок и, как парк резиденции Президента, открыт для всех после Бархатной революции с мая 2018 года.
Резиденция Президента построена в 1950 году Марком Григоряном. Во времена Советского Союза служила зданием Верховного Совета Армянской ССР. Находится на улице Баграмяна и также открыта для всех.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Правительственные объекты Еревана
Правительственные объекты Еревана
Правительственные объекты Еревана
Правительственные объекты Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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