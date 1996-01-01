Самые знаковые места ЕреванаЗдание Оперы построено в 1933 году легендарным архитектором А. Таманяном. Расположено оно на знаменитой площади Свободы со множеством кафе и лебединым озером, которое зимой превращается в каток.

Площадь Республики построена в 1950 (большая часть зданий) и состоит из пяти зданий: дом Правительства, музей 🖼 истории 📖 и картинная галерея, отель 🏨 «Марриотт», главпочтамт и бывшее здание МИД. Рядом с площадью находится знаменитый рынок «Вернисаж», а ночью включаются удивительные поющие фонтаны.

Голубая мечеть является единственной в Ереване и расположена на улице Маштоца. Построена в 1766 году местным ханом и восстановлена в 1996–1999 годах при полном финансировании правительства Ирана.

Здание парламента расположено на улице Баграмяна. Построено в 50-х годах знаменитым архитектором Макаряном. Имеет большой парк 🌳 для прогулок и, как парк резиденции Президента, открыт для всех после Бархатной революции с мая 2018 года.

Резиденция Президента построена в 1950 году Марком Григоряном. Во времена Советского Союза служила зданием Верховного Совета Армянской ССР. Находится на улице Баграмяна и также открыта для всех.

Организационные детали: