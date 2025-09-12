Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Гюмри, цены от €20, скидки до 7%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Русский след в Гюмри
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
Яркий и колоритный Гюмри
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
15 сен в 20:00
16 сен в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Неожиданный Гюмри
Пешая
3 часа
-
7%
30 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€26€28 за человека

