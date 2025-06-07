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На китайском языке – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «На китайском языке» в Минске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Минск и Менск, история и современность
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Минск и Менск, история и современность
Увидеть главные достопримечательности, посетить два православных и один католический собор Минска
Начало: У метро «Немига», выход к Свято-Духову собору
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 7 чел.
По Минску и Менску на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По Минску и Менску на микроавтобусе
Путешествие по Минску откроет вам тайны старого Менска и современного города. Увидите исторические и современные достопримечательности столицы Беларуси
Начало: У минского ж/д вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по Белорусской Третьяковке
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Белорусской Третьяковке
Учимся воспринимать сюжеты, видеть смысл и интересные детали в любой картине
Начало: В музее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Минск советский
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск советский
Увидеть парадный центр и услышать его неочевидные истории
Начало: У станции метро «Октябрьская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Экскурсия по Белорусской Третьяковке
Если коротко - понятный рассказ о картинах и о развитии живописи.
Если с подробностями - мы ходили на экскурсию втроям: я
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с двумя мальчиками 7-и и 13-и лет. Заранее я написала Валерии о мальчиках и попросила адаптировать экскурсию к их возрасту.
Валерия рассказывала о картинах простым языком, задавала мальчикам вопросы о том, что они видят и какое у них впечатление, или о том, знают ли они то или это. Иногда я терпеливо ждала ответов вместе с Валерией, иногда увлекалась и отвечала сама)). Что-то я уже знала, что-то было новым. Мне понравилось, что в рассказе Валерии прослеживалась канва развития живописи. Было жалко, что 7-летний сын устал где-то через час и начал хулиганить (правда, это была уже вторая экскурсия за день) - мы завершили экскурсию раньше, чтобы не мучить ребенка. Если бы не это обстоятельство, я бы ещё послушала Валерию с большим удовольствием

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Всего 20 отзывов в Минске в категории "На китайском языке"

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На китайском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Минск и Менск, история и современность;
  2. По Минску и Менску на микроавтобусе;
  3. Экскурсия по Белорусской Третьяковке;
  4. Минск советский.
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Троицкое предместье;
  2. Площадь Независимости;
  3. Верхний город;
  4. Несвижский замок;
  5. Мирский замок;
  6. Ратуша;
  7. Красный костёл;
  8. Площадь Победы;
  9. Сула;
  10. Парк Горького.
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2026
Сейчас в Минске в категории "На китайском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2026 год на китайском языке, 20 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь