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Индивидуальная
до 7 чел.
Минск и Менск, история и современность
Увидеть главные достопримечательности, посетить два православных и один католический собор Минска
Начало: У метро «Немига», выход к Свято-Духову собору
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Минску и Менску на микроавтобусе
Путешествие по Минску откроет вам тайны старого Менска и современного города. Увидите исторические и современные достопримечательности столицы Беларуси
Начало: У минского ж/д вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Белорусской Третьяковке
Учимся воспринимать сюжеты, видеть смысл и интересные детали в любой картине
Начало: В музее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск советский
Увидеть парадный центр и услышать его неочевидные истории
Начало: У станции метро «Октябрьская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Если коротко - понятный рассказ о картинах и о развитии живописи.
Если с подробностями - мы ходили на экскурсию втроям: я
Если с подробностями - мы ходили на экскурсию втроям: я
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Всего 20 отзывов в Минске в категории "На китайском языке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Минске в категории "На китайском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2026 год на китайском языке, 20 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь