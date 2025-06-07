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с двумя мальчиками 7-и и 13-и лет. Заранее я написала Валерии о мальчиках и попросила адаптировать экскурсию к их возрасту.

Валерия рассказывала о картинах простым языком, задавала мальчикам вопросы о том, что они видят и какое у них впечатление, или о том, знают ли они то или это. Иногда я терпеливо ждала ответов вместе с Валерией, иногда увлекалась и отвечала сама)). Что-то я уже знала, что-то было новым. Мне понравилось, что в рассказе Валерии прослеживалась канва развития живописи. Было жалко, что 7-летний сын устал где-то через час и начал хулиганить (правда, это была уже вторая экскурсия за день) - мы завершили экскурсию раньше, чтобы не мучить ребенка. Если бы не это обстоятельство, я бы ещё послушала Валерию с большим удовольствием