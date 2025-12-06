A Andrejs Здравствуй, красавица Прага Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.

А Анна Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» Брала экскурсию в подарок родителям. Им оочень понравилось, спасибо!

С Светлана Прага глазами местного жителя Были на экскурсии с гидом Михаилом. Нам всё понравилось, не скучно, интересно, Михаил разбавлял рассказ легендами, историями, фактами. Маршрут тоже хороший, охватили если не всё, то очень многое, что можно увидеть и узнать за 3 часа. Рекомендую!

И Игорь Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» Евгений отлично посвящен в тему экскурсии. Большой запас знаний о Праге. На все вопоосы давались исчерпывающие вопросы. Рекомендую всем кто хочет узнать максимум о Праге и ее жителях.

N Natalia Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» читать дальше города и чем живет город сегодня. Экскурсия на машине ускорила и облегчила обзор. Если у вас мало времени и есть ограничения в передвижении и очень холодно - это идеальный формат экскурсии. Евгений превзошел наши ожидания. За 4 часа он ознакомил нас с главными достопримечательностями города. Очень интересно было узнать ход истории

T Tatjana Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» читать дальше и даром рассказчика. Получили с подругой невероятное удовольствие от созерцания красоты города и роскоши общения с профессионалом. Очень рекомендую всем, кто хочет познакомится с прекрасным городом в сопровождении умного и тонкого человека! Огромное спасибо Евгению за великолепно организованную экскурсию! Всё продумано до мелочей, Евгений настоящий профессионал, который владеет знанием истории, аналитическим мышлением

J Julia Здравствуй, красавица Прага Спасибо Ольге за интересную экскурсию.

Е Елена Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» читать дальше истории и города, увлекательная подача, много интересных фактов, которые не найдешь в путеводителях. Евгений умеет держать внимание, тонко чувствует аудиторию и демонстрирует прекрасное чувство юмора) Детям было интересно так же, как и взрослым.

Отдельно хочется отметить его великолепный язык - слушать было одно удовольствие.

Экскурсия пролетела незаметно и оставила самые яркие впечатления.

Определенно рекомендуем Евгения всем, кто хочет увидеть Прагу по-настоящему! Мы были в Праге всей семьей (я, муж и двое сыновей) и нам невероятно повезло с экскурсоводом Евгением. Потрясающие знания

А Александра Здравствуй, красавица Прага Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.

Т Трофимович Здравствуй, красавица Прага Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.

Н Николай Здравствуй, красавица Прага читать дальше все это разбавлялось интересными фактами из современной жизни города. Также, Ольга ответила на все наши вопросы, а их было не мало:)

Самое главное, 10-ти летнему ребентку было очень интересно слушать и воспринимать материал на протяжении практически 5-ти часов, что длилась эксурсия.

Однозначно рекомендую данную прогулку, если вы хотите получить представление о исторической и современной Праге. Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,

D Dmytro Здравствуй, красавица Прага Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь

Ю Юлия Здравствуй, красавица Прага Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!

Л Лилиан Здравствуй, красавица Прага Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂

Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.

А Анна Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» читать дальше понятным.

Кажется, за 4 часа мы прошли и по временной шкале и по географической от начала создания до нашего времени.

Очень интересно, весело, легко и познавательно!

Спасибо! Невероятно интересная прогулка по Праге, наполненная историей просто развернула город с совершенно другой стороны. Он (город), будто стал знакомым и

К Ксения Здравствуй, красавица Прага Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!

С Светлана Здравствуй, красавица Прага

До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга читать дальше перестроила маршрут по нашей просьбе (из-за проблемы с парковкой), смогла сразу адаптировать информацию для детей (мы не предупреждали о них) и после 4 часовой прогулки мы не были перегружены информацией.

M Marina Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем» Мы с мужем были на обзорной экскурсии по Праге с Евгением — всё было просто замечательно! Евгений очень профессиональный, знает город превосходно, рассказал много интересного и дал отличные рекомендации для обеда и ужина. Очень рекомендуем экскурсии с ним!

Е Елена Здравствуй, красавица Прага читать дальше к истории и потрясающим чувством юмора. Каждая улица и каждый дом оживали в её словах. Настоящее удовольствие и море впечатлений! Рекомендую! Олечка, благодарим за прекрасно проведенный день! Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью