Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
12 дек в 08:00
15 дек в 11:00
€135 за всё до 10 чел.
Скрытые уголки Праги: Новый Свет и Кампа
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Ян Гус, легенда о Големе и мост желаний
Прогулка по Старой и Малой Праге с рассказами о королях, мошенниках и легендах. Узнайте, где готовят лучший трдельник и что скрывает Пороховая башня
Начало: У Пороховых ворот
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrejs6 декабря 2025Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.
- ААнна4 декабря 2025Брала экскурсию в подарок родителям. Им оочень понравилось, спасибо!
- ССветлана3 декабря 2025Были на экскурсии с гидом Михаилом. Нам всё понравилось, не скучно, интересно, Михаил разбавлял рассказ легендами, историями, фактами. Маршрут тоже хороший, охватили если не всё, то очень многое, что можно увидеть и узнать за 3 часа. Рекомендую!
- ИИгорь26 ноября 2025Евгений отлично посвящен в тему экскурсии. Большой запас знаний о Праге. На все вопоосы давались исчерпывающие вопросы. Рекомендую всем кто хочет узнать максимум о Праге и ее жителях.
- NNatalia24 ноября 2025Евгений превзошел наши ожидания. За 4 часа он ознакомил нас с главными достопримечательностями города. Очень интересно было узнать ход истории
- TTatjana21 ноября 2025Огромное спасибо Евгению за великолепно организованную экскурсию! Всё продумано до мелочей, Евгений настоящий профессионал, который владеет знанием истории, аналитическим мышлением
- JJulia20 ноября 2025Спасибо Ольге за интересную экскурсию.
- ЕЕлена19 ноября 2025Мы были в Праге всей семьей (я, муж и двое сыновей) и нам невероятно повезло с экскурсоводом Евгением. Потрясающие знания
- ААлександра11 ноября 2025Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.
- ТТрофимович11 ноября 2025Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.
- ННиколай10 ноября 2025Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,
- DDmytro8 ноября 2025Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь
- ЮЮлия30 октября 2025Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!
- ЛЛилиан30 октября 2025Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂
Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.
- ААнна27 октября 2025Невероятно интересная прогулка по Праге, наполненная историей просто развернула город с совершенно другой стороны. Он (город), будто стал знакомым и
- ККсения23 октября 2025Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!
- ССветлана21 октября 2025Хотим выразить огромную благодарность Ольге.
До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга
- MMarina15 октября 2025Мы с мужем были на обзорной экскурсии по Праге с Евгением — всё было просто замечательно! Евгений очень профессиональный, знает город превосходно, рассказал много интересного и дал отличные рекомендации для обеда и ужина. Очень рекомендуем экскурсии с ним!
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью
- ЛЛусине12 октября 2025Привет всем✋. У нас была ознакомительная экскурсия с Прагой и благодаря Евгении наш день получился очень насыщенный, информационный, приятный для
