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Прага: Всё включено

4.3
119 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Проедетесь на автомобиле 🚘 по Новому городу, Карловой площади и набережной вдоль реки Влтавы.

Во время пешей прогулки вы увидите Пражскую Лорету с древней сокровищницей.

Затем пройдёте на Градчанскую площадь и оцените величественность крепости Пражский Град с королевским дворцом.

Перейдя Карлов мост, попадёте на Староместскую площадь, где находится городская ратуша и астрономические часы Орлой.

Пообедаете в чешском ресторане и подниметесь на палубу теплохода, чтобы увидеть город 🏙️ с реки.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €35 за человека

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Прага: Всё включено
Прага: Всё включено

Что вы увидите

  • Новый город
  • Карлова площадь
  • Набережная р. Влтавы
  • Пражский Град
  • Карлов Мост
  • Староместская площадь
Прага – это город 🏙️, по которому можно бесконечно гулять 👣 до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться ❤️ в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию ⛳ часть экскурсии 🧭 - автомобильная.
  • В течении часа Вы будете путешествовать по Новому городу, Карловой площади, по знаменитой набережной вдоль реки Влтавы и попадете в район Градчаны.
  • Далее вторая часть экскурсии - пешеходная.
  • Сразу же перед вами Пражская Лорета с ее знаменитой сокровищницей, затем пройдем на Градчанскую площадь и вот перед вами Пражский Град: кафедральный собор Святого Вита, базилика Святого Георгия, королевский дворец. Спустимся по старой замковой лестнице в районе Мала страна, а далее выходим на Карлов Мост. Перейдем через легендарный мост и выйдем на Староместскую площадь : Тынский сабор, собор Св. Николая, памятник Яну Гусу, городская ратуша и знаменитые астрономические часы Орлой.
  • Пешеходная часть экскурсии заканчивается в музея камня. Вот и пролетело 4 часа, Вы узнали много нового о легендарной Праге. Пора и подкрепиться. В стоимость экскурсии входит обед в традиционном чешском ресторане в непосредственной близости от Староместкой площади. Вам предлагается главное блюдо и 1 напиток (пиво, чай, вода на ваш выбор).
  • Теперь, отдохнув и пообедав, можно продолжить Ваше знакомство с Прагой. Пройдем к причалу на Влтаве и по сходням поднимемся на палубу прогулочного кораблика. Во время речного круиза Вы целый час любуетесь красотами " Златой Праги". Речная прогулка также входит в стоимость экскурсии. Прогулочный теплоход имеет закрытую и открытую палубы. Прогулка сопровождается комментариями о Праге на 8 языках, включая русский. Самостоятельно на теплоходе Вы можете докупить горячие, прохладительные или алкогольные напитки.
  • Надеемся, что после такой экскурсии, Вы еще больше полюбите прекрасную Прагу и захотите вернутся в этот город еще не один раз.

    • Организационные детали:

    • Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
    • Радионаушники
    • Билеты на теплоход
    • Обед
    Что не входит
    • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).
    • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
    Начало
    🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
    Место завершения
    🏁 Staroměstské náměstí
    Прага: Всё включено
    Прага: Всё включено
    Прага: Всё включено
    Прага: Всё включено

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Eurotour G.
    Eurotour G.
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    119 отзывов оставили туристы

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