В течении часа Вы будете путешествовать по Новому городу, Карловой площади, по знаменитой набережной вдоль реки Влтавы и попадете в район Градчаны.

Далее вторая часть экскурсии - пешеходная.

Сразу же перед вами Пражская Лорета с ее знаменитой сокровищницей, затем пройдем на Градчанскую площадь и вот перед вами Пражский Град: кафедральный собор Святого Вита, базилика Святого Георгия, королевский дворец. Спустимся по старой замковой лестнице в районе Мала страна, а далее выходим на Карлов Мост. Перейдем через легендарный мост и выйдем на Староместскую площадь : Тынский сабор, собор Св. Николая, памятник Яну Гусу, городская ратуша и знаменитые астрономические часы Орлой.

Пешеходная часть экскурсии заканчивается в музея камня. Вот и пролетело 4 часа, Вы узнали много нового о легендарной Праге. Пора и подкрепиться. В стоимость экскурсии входит обед в традиционном чешском ресторане в непосредственной близости от Староместкой площади. Вам предлагается главное блюдо и 1 напиток (пиво, чай, вода на ваш выбор).

Теперь, отдохнув и пообедав, можно продолжить Ваше знакомство с Прагой. Пройдем к причалу на Влтаве и по сходням поднимемся на палубу прогулочного кораблика. Во время речного круиза Вы целый час любуетесь красотами " Златой Праги". Речная прогулка также входит в стоимость экскурсии. Прогулочный теплоход имеет закрытую и открытую палубы. Прогулка сопровождается комментариями о Праге на 8 языках, включая русский. Самостоятельно на теплоходе Вы можете докупить горячие, прохладительные или алкогольные напитки.

Надеемся, что после такой экскурсии, Вы еще больше полюбите прекрасную Прагу и захотите вернутся в этот город еще не один раз.

Организационные детали:

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Праге за 24 часа до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.

Прага – это город 🏙️, по которому можно бесконечно гулять 👣 до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться ❤️ в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию ⛳ часть экскурсии 🧭 - автомобильная.