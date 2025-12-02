Вы познакомитесь с основными локациями и укромными местами, которые обычно остаются без внимания.
Перед вами предстанет удивительный симбиоз старины и новизны в городе, где готические башни не только запросто соседствуют с модерном, но и удачно их дополняют. К концу экскурсии вы сможете неплохо ориентироваться в столице и даже давать советы новоприбывшим.
Перед вами предстанет удивительный симбиоз старины и новизны в городе, где готические башни не только запросто соседствуют с модерном, но и удачно их дополняют. К концу экскурсии вы сможете неплохо ориентироваться в столице и даже давать советы новоприбывшим.
Описание экскурсии
- Перед вами предстанут величественный Национальный музей, долговязый конь с главным чешским патроном на нём и Национальный театр.
- Мы прогуляемся по набережным реки Влтавы, Лоретанской, Малостранской и Градчанской площадям.
- Не обойдём вниманием и прекрасные сады: Францисканский, Вальдштейнский и другие.
- Вы познакомитесь с несколькими изваяниями скульптора Давида Черны — иногда восхищающими, но порой и провоцирующими.
- Увидим и визитные карточки столицы: Пражский Град, Карлов мост и Староместскую площадь с её знаменитыми часами.
- Зайдём в Еврейский квартал и прогуляемся по самой дорогой улице города с ослепительными бутиками.
Организационные детали
- Для экономии времени и сил в верхнюю часть города мы поднимемся на трамвае — 40 крон (€1,6).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2564 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
2 дек в 10:30
12 дек в 10:30
€210 за всё до 8 чел.
Групповая
Пакет экскурсий: Прага и не только
Познакомьтесь с историей и культурой Праги и её окрестностей. Включает трансфер, вечернюю прогулку, поездки в Чешский Крумлов и Дрезден
Начало: В аэропорту или на вокзале
Расписание: ежедневно в 00:00
2 дек в 00:00
4 дек в 00:00
€149 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
30 ноя в 14:00
1 дек в 11:00
€130 за всё до 4 чел.