Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром. Во время речной прогулки вы не только сможете увидеть завораживающие огни города, прочувствовать атмосферу востока, но и посмотреть фееричное фольклорное шоу и национальные танцы, которые будут представлены профессиональными артистами на борту специально для вас!

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.