Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу

Круиз по Нилу с ужином

Круиз по Нилу с ужином.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге от отеля до корабля и обратно.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
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Описание

Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром. Во время речной прогулки вы не только сможете увидеть завораживающие огни города, прочувствовать атмосферу востока, но и посмотреть фееричное фольклорное шоу и национальные танцы, которые будут представлены профессиональными артистами на борту специально для вас!

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Ужин (шведский стол). Бутылка воды. Шоу программа
Что не входит
  • Напитки во время ужина. Трансфер из районов: аэропорт Каира
  • Новый аэропорт Каира "Сфинкс"
  • Новый Каир (оплачивается при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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