Билеты онлайн без очередей в Хургаде

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты» в Хургаде, цены от $21. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Билеты
22 часа
45 отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$38 за билет
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
🚶 Пешая
Билеты
22 часа
1 отзыв
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Гранд Аквариум: Красное море за стеклом
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Гранд Аквариум: Красное море за стеклом
Расписание: Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за билет
Плавание с дельфинами в бассейне 5 минут
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в бассейне 5 минут
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Ежедневный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65 за билет
Дельфинарий
Билеты
2.5 часа
Дельфинарий
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 13:00
от $21 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василиса
    21 апреля 2024
    Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
    Все понравилось, гид Хени очень классный. Единственное, что не понравилось это в конце самом заехали в магазин масел, все уставшие, никто туда не хотел, но завезли и еще около 40 минут там были(
  • E
    ELENA
    15 апреля 2024
    Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
    Экскурсия очень порадовала, очень интересная и насыщенная программа. Прекрасный Гид - Хэни, очень интересно все рассказал и показал. Посетили музей в Каире,
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    где подробно узнали об истории Египта и посмотрели артефакты, мумии и т. д. Дальше прокатились по Нилу, за дополнительную плату, по желанию, у нас оно было, в этой прогулке узнали и увидели районы Каира и весело провели время. После отправились на обед, а дальше к Пирамидам и сфинксу. Во время посещения пирамид, мы за доп. плату посетили одну из них внутри и покатались на коляске с лошадью, была возможность на верблюде, но мы предпочли вариант с коляской. Спасибо большое Хэни и его коллегам, за удивительное и интересное путешествие!

  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
    Отличная очень насыщенная экскурсия. Ездили с дочкой 10 лет. Всё увидели, всё понравилось. Пирамиды - Космос! Потом несколько дней изучали
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    мифологию и Божества Древнего Египта. Заинтересовались пирамидой на долларе - очень интересная оказывается символика! По Нилу поплавать - дочке понравилось)) Для меня ночь без сна катастрофически, но мы выдержали. Спасибо за объёмную содержательную экскурсию! Благодарим Хени и водителей🙏🙏🙏

  • К
    Константин
    7 декабря 2023
    Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
    Хочу выразить благодарность за хорошую экскурсию. Гид Ахмед грамотный, приятный в общении, удачно рассчитал время на двух достопримечательностях. Водитель Хусейн отличный
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    профессионал, на большей части трассы знает, где ямы. Всю дорогу он вел машину спокойно и плавно, не создавал опасных или аварийных ситуаций. Даже часть пути через переполненные улицы Абидоса прошла в хорошем темпе и без напряжения. Несмотря на приличное расстояние, поездка нас не утомила. Мы опоздали на 20 минут утром и ещё полиция придержала нас на выезде из Абидоса, но наш водитель наверстал опоздание и в Дендере у нас было достаточно времени. Автомобиль новый, в хорошем техническом состоянии и тихий.

  • О
    Олеся
    29 мая 2023
    Райский остров где сбываются мечты
    Сам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и
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    месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)

  • O
    Oleg
    25 апреля 2023
    Райский остров где сбываются мечты
    Райский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и
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    трубки выдают ОЧЕНЬ уставшие и старые. Лучше купите себе заранее новые. На корабле снимает camera-man, который потом за 20$ тебе продаёт то, что наснимал. Самые бесполезно потраченные деньги. Шляпу полную прислал.

  • А
    Алексей
    5 ноября 2022
    Гранд Акваруим
    Сам аквариум на 5 с плюсом - шикарное оформление, множество рыб и животных. Один верблюд в шляпе и очках чего
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    стоит! а вот организация на 3 с минусом. Оказалось что фото - платное, хорошо бы об этом предупреждать. На обратном пути ждали несколько минут пока водитель сходит в магазин, в добавок до отеля не довезли где-то метров 50, высадили на парковке на другой стороне улицы.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Билеты»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Билеты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 21 до 250. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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