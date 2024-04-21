читать дальше

где подробно узнали об истории Египта и посмотрели артефакты, мумии и т. д. Дальше прокатились по Нилу, за дополнительную плату, по желанию, у нас оно было, в этой прогулке узнали и увидели районы Каира и весело провели время. После отправились на обед, а дальше к Пирамидам и сфинксу. Во время посещения пирамид, мы за доп. плату посетили одну из них внутри и покатались на коляске с лошадью, была возможность на верблюде, но мы предпочли вариант с коляской. Спасибо большое Хэни и его коллегам, за удивительное и интересное путешествие!