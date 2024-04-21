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Билеты
22 часа
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$38 за билет
Билеты
22 часа
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Билеты
2.5 часа
Расписание: Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за билет
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в бассейне 5 минут
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Ежедневный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65 за билет
Билеты
2.5 часа
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 13:00
от $21 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилиса21 апреля 2024Все понравилось, гид Хени очень классный. Единственное, что не понравилось это в конце самом заехали в магазин масел, все уставшие, никто туда не хотел, но завезли и еще около 40 минут там были(
- EELENA15 апреля 2024Экскурсия очень порадовала, очень интересная и насыщенная программа. Прекрасный Гид - Хэни, очень интересно все рассказал и показал. Посетили музей в Каире,
- ИИрина15 апреля 2024Отличная очень насыщенная экскурсия. Ездили с дочкой 10 лет. Всё увидели, всё понравилось. Пирамиды - Космос! Потом несколько дней изучали
- ККонстантин7 декабря 2023Хочу выразить благодарность за хорошую экскурсию. Гид Ахмед грамотный, приятный в общении, удачно рассчитал время на двух достопримечательностях. Водитель Хусейн отличный
- ООлеся29 мая 2023Райский остров где сбываются мечтыСам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и
- OOleg25 апреля 2023Райский остров где сбываются мечтыРайский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и
- ААлексей5 ноября 2022Гранд АкваруимСам аквариум на 5 с плюсом - шикарное оформление, множество рыб и животных. Один верблюд в шляпе и очках чего
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Билеты»
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