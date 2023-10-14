Что вас ожидает

Мы начнём прогулку в Дахаре, старом городе Хургады. Заглянем на восточный базар, где вы сможете приобрести сувениры, восточные масла и сладости. Здесь, в месте, где колорит Востока ощущается по-максимуму, я сделаю первые кадры для вашей фотоистории. А ещё — расскажу об истории города, его достопримечательностях, культуре, традициях, музыке и танцах, раскрою забавные секреты из жизни местных жителей.

Далее отправимся в город отелей и фонтанов Сахль-Хашишь, на авеню влюблённых Пиацу. Это лучшая локация для фотосессии, именно здесь можно сделать самые романтические кадры!

Затем сделаем небольшой перерыв в съёмках и посетим самую большую мечеть города — Абдульхасана Эльшази. Полюбуемся внутренним убранством, предварительно надев на входе традиционную мусульманскую одежду.

Вечерний романтический ужин при свечах в ресторане на Марине, набережной Хургады, станет финальным аккордом нашего путешествия. Я поснимаю вас в красивой обстановке, а потом оставлю одних, чтобы вы смогли насладиться вкусной едой и друг другом.

Организационные детали