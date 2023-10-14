Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
Приглашаю вас на экскурсию по живописным достопримечательностям Хургады.
Пока вы будете бродить по колоритному восточному базару, любоваться фонтанами в Сахль-Хашише и ужинать с видом на море, я поймаю в объектив все ваши искренние эмоции. Воспоминания о приятной прогулке с любимым человеком останутся не только в памяти, но и на снимках.
Пока вы будете бродить по колоритному восточному базару, любоваться фонтанами в Сахль-Хашише и ужинать с видом на море, я поймаю в объектив все ваши искренние эмоции. Воспоминания о приятной прогулке с любимым человеком останутся не только в памяти, но и на снимках.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
17
окт
окт
21
окт
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24
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окт
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы начнём прогулку в Дахаре, старом городе Хургады. Заглянем на восточный базар, где вы сможете приобрести сувениры, восточные масла и сладости. Здесь, в месте, где колорит Востока ощущается по-максимуму, я сделаю первые кадры для вашей фотоистории. А ещё — расскажу об истории города, его достопримечательностях, культуре, традициях, музыке и танцах, раскрою забавные секреты из жизни местных жителей.
Далее отправимся в город отелей и фонтанов Сахль-Хашишь, на авеню влюблённых Пиацу. Это лучшая локация для фотосессии, именно здесь можно сделать самые романтические кадры!
Затем сделаем небольшой перерыв в съёмках и посетим самую большую мечеть города — Абдульхасана Эльшази. Полюбуемся внутренним убранством, предварительно надев на входе традиционную мусульманскую одежду.
Вечерний романтический ужин при свечах в ресторане на Марине, набережной Хургады, станет финальным аккордом нашего путешествия. Я поснимаю вас в красивой обстановке, а потом оставлю одних, чтобы вы смогли насладиться вкусной едой и друг другом.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение гида, фотосессия, напитки и лёгкие закуски в ресторане.
- Фотографии с цветокоррекцией вы получите уже на следующий день после прогулки, а видео — в течение 7 рабочих дней.
- По желанию подберу вам традиционную арабскую одежду в современном стиле. Аренда костюмов и аксессуаров оплачивается отдельно ($10), её можно выбрать по фото накануне экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Хургаде
Привет, друзья-путешественики! Хургада мой город, где я живу и работаю более 10 лет. Провожу эксклюзивные экскурсии с фото- и видеосопровождением. Организую фотосессии в самых красивых местах Египта, свадебные церемонии на берегу моря, а также прогулки на яхте и лошадях.
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