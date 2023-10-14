Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией

Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях

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Приглашаю вас на экскурсию по живописным достопримечательностям Хургады.

Пока вы будете бродить по колоритному восточному базару, любоваться фонтанами в Сахль-Хашише и ужинать с видом на море, я поймаю в объектив все ваши искренние эмоции. Воспоминания о приятной прогулке с любимым человеком останутся не только в памяти, но и на снимках.
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку в Дахаре, старом городе Хургады. Заглянем на восточный базар, где вы сможете приобрести сувениры, восточные масла и сладости. Здесь, в месте, где колорит Востока ощущается по-максимуму, я сделаю первые кадры для вашей фотоистории. А ещё — расскажу об истории города, его достопримечательностях, культуре, традициях, музыке и танцах, раскрою забавные секреты из жизни местных жителей.
Далее отправимся в город отелей и фонтанов Сахль-Хашишь, на авеню влюблённых Пиацу. Это лучшая локация для фотосессии, именно здесь можно сделать самые романтические кадры!
Затем сделаем небольшой перерыв в съёмках и посетим самую большую мечеть города — Абдульхасана Эльшази. Полюбуемся внутренним убранством, предварительно надев на входе традиционную мусульманскую одежду.
Вечерний романтический ужин при свечах в ресторане на Марине, набережной Хургады, станет финальным аккордом нашего путешествия. Я поснимаю вас в красивой обстановке, а потом оставлю одних, чтобы вы смогли насладиться вкусной едой и друг другом.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение гида, фотосессия, напитки и лёгкие закуски в ресторане.
  • Фотографии с цветокоррекцией вы получите уже на следующий день после прогулки, а видео — в течение 7 рабочих дней.
  • По желанию подберу вам традиционную арабскую одежду в современном стиле. Аренда костюмов и аксессуаров оплачивается отдельно ($10), её можно выбрать по фото накануне экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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