Наше путешествие включает обучающую программу с лекциями и тренировками от опытных инструкторов. Тур подходит не только дайверам с подготовкой, но и новичкам и детям — разделимся на группы и начнём с занятий в бассейне. С местным капитаном отправимся на яхте в открытое море, чтобы поплавать с дельфинами, подружиться с черепахами, пройти обучение по подводному погружению с задержкой дыхания и насладиться закатами. У вас будет время на себя и единство со стихией. Есть шанс встретить очаровательную дюгоню и доброжелательную китовую акулу. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.

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Описание

Организационные детали

В стоимость включён групповой трансфер из аэропорта. Перед покупкой билетов проконсультируйтесь, пожалуйста, с организатором. Если у вас нет своего оборудования, сообщите об этом заранее (возможно арендовать).

Помимо предоплаты на сайте, необходимо напрямую перевести организатору 40 000 рублей на бронирование отеля, трансфера и прочие расходы.