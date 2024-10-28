Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Тур подходит не только дайверам с подготовкой, но и новичкам и детям — разделимся на группы и начнём с занятий в бассейне.
С местным капитаном отправимся на яхте в открытое море, чтобы поплавать с дельфинами, подружиться с черепахами, пройти обучение по подводному погружению с задержкой дыхания и насладиться закатами. У вас будет время на себя и единство со стихией. Есть шанс встретить очаровательную дюгоню и доброжелательную китовую акулу. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 242
Описание
Организационные детали
В стоимость включён групповой трансфер из аэропорта. Перед покупкой билетов проконсультируйтесь, пожалуйста, с организатором. Если у вас нет своего оборудования, сообщите об этом заранее (возможно арендовать).
Помимо предоплаты на сайте, необходимо напрямую перевести организатору 40 000 рублей на бронирование отеля, трансфера и прочие расходы.
Проживание. В 5-звёздочном отеле «Malikia Resort Abu Dabbab» (есть бассейн, SPA-салон и собственный пляж) и на комфортабельной яхте в каютах с собственными ванными комнатами и кондиционером. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного проживания, есть ресторан и просторные палубы для отдыха.
Питание. Включено 3-разовое питание (шведский стол).
Дети. От 4 лет. Есть детский инструктор.
Виза. Можно получить по прибытии либо оформить заранее. Детям до 12 лет, вписанным в паспорт родителей, виза не требуется.
Уровень сложности. Тур доступен для людей без опыта. Запланировано обучение.
Программа тура по дням
Заселение в отель на берегу моря
Встретимся в аэропорту и отправимся в отель. После размещения и отдыха познакомимся и обсудим программу на ближайшие дни. Разделимся на команды по уровню подготовки.
Лекции, тренировки и отдых на море
Сегодня и завтра будем тренироваться в бассейне перед знакомством с подводным миром. Также запланированы лекции и отдельное обучение для детей.
Наш отель находится на первой линии — вы сможете вдоволь накупаться, позагорать и отдохнуть на пляже.
Обучение
Продолжим обучающую программу. Мы за индивидуальный и бережный подход — вам будут даны интересные задания для отработки навыков. При этом останется свободное время на отдых.
Отправление на яхте
Настал день заселения на яхту! После обучения мы готовы отправиться в открытое море навстречу волнам и бескрайним просторам, к черепахам, дельфинам, кораллам и другим обитателям подводного мира.
В ближайшие дни на яхте продолжим практиковаться в группах по уровню подготовки, проводить тренировки и лекции. Постепенно будем повышать сложность и пробовать новое.
В объятиях Красного моря
Каждое утро сможем баловать себя купанием в чистейшей воде. Будем рассматривать кораллы, знакомиться с жизнью подводного мира, плавать с черепахами и дельфинами, наслаждаться закатами на яхте. В дружеской атмосфере отдохнём от рутины и суеты, станем одной командой и разделим множество ярких впечатлений.
Глубинный фридайвинг и отдых на яхте
С желающими займёмся глубинным фридайвингом, продолжим повышать свой уровень и наслаждаться морскими просторами. Вы сможете сами выбрать, чем хотите заняться. Например: просто отдохнуть на яхте, позагорать, выспаться, поплавать, провести фотосессию. Наша программа адаптирована под детей и участников с любым уровнем подготовки — всем будет интересно.
Снорклинг, дайвинг и релакс
Сегодня последний день на яхте. Обучение и тренировки проходят по плану. Желающие продолжают наслаждаться отдыхом.
Отъезд
Вернёмся на сушу. После завтрака проводим всех в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Проживание на яхте
- 3-разовое питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Работа капитана
- Работа инструкторов (включая детского)
- Обучение снорклингу и базовый курс фридайвинга
- Курсы по глубинному фридайвингу и тренировки
- Переезды по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Египта и обратно (аэропорт по согласованию)
- Аренда оборудования (если нет личного)
- Одноместное размещение - по запросу
- Виза
- Медицинская страховка
- Дополнительные развлечения