Е Елена

Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.