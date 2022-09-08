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За пределами крепостных стен
Начало: Раекоя платс 1
«Порой приезжающие в наш город туристы даже не подозревают, сколько всего интересного можно увидеть за пределами крепостных стен Старого города»
Расписание: по договоренности
€70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тишина и покой у крепостных стен
Начало: Площадь Свободы Таллинн (Вабадусе валяк 9)
«Есть морская бухта, данная Богом и природой, а близ берега – скала, на которой можно построить крепость, и есть соседи на востоке и западе, которые хотят торговать между собой»
Расписание: Любое время по договоренности.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.
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A
Интересная экскурсия,1,5 пролетели незаметно.
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С
Отлично!
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М
Содержательно!
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Л
Экскурсия очень понравилась. От парка Кадриорг просто в восторге. На экскурсии была одна, но на содержании экскурсии и продолжительности это
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С
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И
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Огромное спасибо за очень насыщенную, отлично организованную экскурсию. Побывали там где даже и не могли мечтать. Константин очень приятный, любящий
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Н
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Всего 26 отзывов в Таллине в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Музей Крепость»
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Сейчас в Таллине в категории "Музей Крепость" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 90. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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