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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Таллине на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
За пределами крепостных стен
На автобусе
2.5 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
За пределами крепостных стен
Начало: Раекоя платс 1
«Порой приезжающие в наш город туристы даже не подозревают, сколько всего интересного можно увидеть за пределами крепостных стен Старого города»
Расписание: по договоренности
€70 за человека
Тишина и покой у крепостных стен
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тишина и покой у крепостных стен
Начало: Площадь Свободы Таллинн (Вабадусе валяк 9)
«Есть морская бухта, данная Богом и природой, а близ берега – скала, на которой можно построить крепость, и есть соседи на востоке и западе, которые хотят торговать между собой»
Расписание: Любое время по договоренности.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Прогулка вдоль крепостной стены
Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.
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A
Прогулка вдоль крепостной стены
Интересная экскурсия,1,5 пролетели незаметно.
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С
Прогулка вдоль крепостной стены
Отлично!
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М
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей
Содержательно!
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Л
За пределами крепостных стен
Экскурсия очень понравилась. От парка Кадриорг просто в восторге. На экскурсии была одна, но на содержании экскурсии и продолжительности это
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не сказалось. Гид Дмитрий настолько увлеченный человек, что рассказывал на час больше! Прекрасный рассказ мастера своего дела. Большое Вам спасибо Дмитрий! Всем рекомендую.

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С
За пределами крепостных стен
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И
За пределами крепостных стен
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g
За пределами крепостных стен
Огромное спасибо за очень насыщенную, отлично организованную экскурсию. Побывали там где даже и не могли мечтать. Константин очень приятный, любящий
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своё дело гид. Получили массу положительных эмоций, много узнали интересного. Отдельное спасибо водителю, который создал комфортную поездку. Будем все кто собирается в Таллин рекомендовать данную экскурсию и Константина. Огромное спасибо за созданный комфорт и позитив.

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Н
За пределами крепостных стен
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o
За пределами крепостных стен
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Всего 26 отзывов в Таллине в категории "Музей Крепость"

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Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. За пределами крепостных стен;
  2. Тишина и покой у крепостных стен.
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ратуша;
  2. Старый город;
  3. Кадриорг;
  4. Музей Леннусадам;
  5. Домский собор;
  6. Ратушная площадь;
  7. Сааремаа;
  8. Ратушная аптека;
  9. Собор Александра Невского;
  10. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июле 2026
Сейчас в Таллине в категории "Музей Крепость" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 90. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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