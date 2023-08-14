2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
12 авг в 16:00
13 авг в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каллио - богемный уголок Хельсинки: история, архитектура и сауны
Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭфраим14 августа 2023Только что вернулись с чудесной экскурсии. Неизбитый маршрут, множество интересной информации и лёгкий, непринуждённый стиль общения- вот что характеризует экскурсию Андрея. Рекомендую всем!
- ООльга27 сентября 2022Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со
- ЕЕлена6 сентября 2022Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной
- ААнастасия5 декабря 2021Отличная экскурсия и прекрасный гид! Невозможно было оторваться от рассказа, довольны остались все. Инна была очень внимательна и старалась максимально нас «не заморозить». Задавали много вопросов, ответила на все) Не хотелось с ней расставаться) Рекомендую!!!
- ИИрена16 июля 2020Очень понравилась экскурсия. Открыли для себя Хельсинки с новой стороны. В следующий раз обязательно пойдем на другую экскурсию Елены.
- ГГалина28 мая 2019Экскурсия понравилась мне и нашей группе. Елена подстраивалась под интересы, отвечала на все вопросы и старалась дать максимум информации. Она
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Нескучные экскурсии»
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