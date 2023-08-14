Э Эфраим Каллио - богемный уголок Хельсинки Только что вернулись с чудесной экскурсии. Неизбитый маршрут, множество интересной информации и лёгкий, непринуждённый стиль общения- вот что характеризует экскурсию Андрея. Рекомендую всем!

О Ольга Вечерний Хельсинки читать дальше знающим его человеком. В нашей семье = группе были дети разного возраста, бабушка и люди 27-40 лет. Гид адаптировала экскурсию под погоду, скорость бабушки, интересы детей и взрослых. Большое спасибо, было увлекательно, познавательно и интересно. Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со

Е Елена Вечерний Хельсинки Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной

А Анастасия Вечерний Хельсинки Отличная экскурсия и прекрасный гид! Невозможно было оторваться от рассказа, довольны остались все. Инна была очень внимательна и старалась максимально нас «не заморозить». Задавали много вопросов, ответила на все) Не хотелось с ней расставаться) Рекомендую!!!

И Ирена Нетуристический Хельсинки Очень понравилась экскурсия. Открыли для себя Хельсинки с новой стороны. В следующий раз обязательно пойдем на другую экскурсию Елены.