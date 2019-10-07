9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Российский след на улицах финской столицы

«Аперитивом» экскурсии 🧭 станет прогулка 👣 по тихим паркам и дипломатическим кварталам Хельсинки. Я покажу интересные уголки южной части города и расскажу, как она осваивалась и развивалась благодаря российскому дворянству, которое в середине 19 века открыло для себя такой близкий и вместе с тем европейский Хельсинки.

Атмосфера города в архитектурных деталях

В качестве основного блюда выступят удивительные дома в стиле ар-нуво или югенд, которых в небольшом Хельсинки было построено более шести сотен. Вы увидите дом сыра, дом лягушек, дом агрономов и дом профессоров, а заодно услышите нескучную историю 📖 этого архитектурного стиля. На живом примере вы поймете, чем финские дома отличились настолько, что ар-нуво получил в Финляндии собственное название. А специями и приправами для прогулки станут любопытные факты: вы узнаете, кому принадлежит самый дорогой частный дом в Хельсинки, где находятся красивейшие 🤩 дома по мнению жителей города и многое другое.

Современный Хельсинки для своих

На десерт 🍪 мы пройдем по самой «инстаграмной» улице Хельсинки, оценим модное кафе, где местные жители исконно чистят и моют коврики, полюбуемся яхтами и, если захотите, попробуем вкусное финское мороженое. По дороге я с удовольствием расскажу о нравах и культуре финских соседей и поделюсь инсайдерской информацией о Хельсинки: что интересного и неожиданного можно посмотреть в городе бесплатно, где поесть, куда сходить и как доехать.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже сделал фотографию на Сенатской площади, выпил кофе на Эспланадах, заглянул за покупками в Стокманн и теперь готов открыть для себя одну из красивейших сторон Хельсинки.

Организационные детали