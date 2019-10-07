9 отзывов оставили туристы

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Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии

Рассмотреть архитектуру стиля югенд и взглянуть на исторический центр с нетривиального ракурса

5
9 отзывов
Лиза
Лиза – Гид из Хельсинки
Сделав небольшой шаг в сторону от туристических троп, вы откроете настоящий Хельсинки — свободный духом, независимый и в то же время невероятно дружелюбный.

На прогулке 👣 мы исследуем тенистые закоулки парков 🌳, роскошные виллы, открыточные виды на прибрежные острова и, конечно, шедевры архитектуры югенд-стиля.

Моя цель — передать вам настроение современного Хельсинки, поделиться любопытной информацией о городе и помочь понять его истинный характер.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €91 за экскурсию

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Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии

Что вас ожидает

Российский след на улицах финской столицы
«Аперитивом» экскурсии 🧭 станет прогулка 👣 по тихим паркам и дипломатическим кварталам Хельсинки. Я покажу интересные уголки южной части города и расскажу, как она осваивалась и развивалась благодаря российскому дворянству, которое в середине 19 века открыло для себя такой близкий и вместе с тем европейский Хельсинки.

Атмосфера города в архитектурных деталях
В качестве основного блюда выступят удивительные дома в стиле ар-нуво или югенд, которых в небольшом Хельсинки было построено более шести сотен. Вы увидите дом сыра, дом лягушек, дом агрономов и дом профессоров, а заодно услышите нескучную историю 📖 этого архитектурного стиля. На живом примере вы поймете, чем финские дома отличились настолько, что ар-нуво получил в Финляндии собственное название. А специями и приправами для прогулки станут любопытные факты: вы узнаете, кому принадлежит самый дорогой частный дом в Хельсинки, где находятся красивейшие 🤩 дома по мнению жителей города и многое другое.

Современный Хельсинки для своих
На десерт 🍪 мы пройдем по самой «инстаграмной» улице Хельсинки, оценим модное кафе, где местные жители исконно чистят и моют коврики, полюбуемся яхтами и, если захотите, попробуем вкусное финское мороженое. По дороге я с удовольствием расскажу о нравах и культуре финских соседей и поделюсь инсайдерской информацией о Хельсинки: что интересного и неожиданного можно посмотреть в городе бесплатно, где поесть, куда сходить и как доехать.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже сделал фотографию на Сенатской площади, выпил кофе на Эспланадах, заглянул за покупками в Стокманн и теперь готов открыть для себя одну из красивейших сторон Хельсинки.

Организационные детали

  • Экскурсия — это живой маршрут, содержание которого я адаптирую согласно интересам и пожеланиям путешественников
  • Экскурсию можно провести на английском языке
  • Вернуться обратно можно пешком или по живописному маршруту на трамвае (3, 30 €/чел. )
Начало и место завершения
🚩 от бульвара Эспланады
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиза
Лиза
Здравствуйте или, как говорят финны, terve! Меня зовут Лиза, моя основная работа в сфере строительства давно связана с Финляндией и Хельсинки. Авторская экскурсия — это результат природной любознательности и постоянно растущей симпатии к городу. Как сказал Толстой, писать надо только тогда, когда не можешь не писать — вот и я в какой-то момент поняла, что интересной информации столько, что ей можно и нужно делиться. Я искренне верю, что путешественник — это состояние души, и буду рада разделить это настроение с единомышленниками!
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9 отзывов оставили туристы

7 октября 2019
Лиза очень понравилась!!! Мы были в Хельсинки больше 10 раз, но она смогла нам показать Хельсинки с другой стороны, с той, которая ускользала от нашего внимания. Всем рекомендуем прогулки по городу с Лизой!
23 сентября 2019
Огромное спасибо Лизе за эту экскурсию!В Хельсинки не в первый раз, казалось уже ничего не удивит в этом городе. А Атмосферный Хельсинки очень удивил и оставил великолепное послевкусие!Обязательно посетите эту экскурсию. Особенно, если считаете, что знаете про Хельсинки очень много. Спасибо Лизе !
Анна
9 октября 2018
От души рекомендую прогуляться с Лизой по этому замечательному маршруту. Красивый компактный город, интересные и нескучные факты о его истории и жителях - то, что нужно для любопытных путешественников. Очень жалею, что в городе была всего полтора дня. Срочно хочу еще! Лиза, нужен новый маршрут-)
24 сентября 2018
Если Вы любите не стандартный вариант экскурсии, с пересказом общеизвестных исторических фактов и посещением топа экскурсионных объектов, то я рекомендую обратиться к Лизе. Скучно не будет. Познакомитесь с настоящим Хельсинки, увидите его потрясающую архитектуру.
17 сентября 2018
Отличная пешая экскурсия-прогулка. В первый раз приезжали в Хельсинки на денек. Вернулись с ощущением что хорошо познакомились с городом. Лиза - показала себя, как знаток архитектуры, истории и современной ситуации в стране. А так же она - приятный в общении человек
16 сентября 2018
6 сентября 2018 года были проездом в Хельсинки. Нам повезло с погодой, а главное - с гидом! Лиза сумела обаять с первой минуты, рассказ был непринужденным, чувствовалось, что она хорошо ориентирована в теме и любит свой город.. Более 2-х часов пролетели незаметно. Одной из изюминок экскурсии было то, что она проводилась по прямой, а не по кольцу (как обычно бывает), из конечной точки в исходную добирались с гидом на трамвае. И отдохнули и получили дополнительную информацию. Здорово! Лиза, большое тебе спасибо, ты оставила наилучшие впечатления о городе! и о себе! )))) С уважением Виктория, Ирина и Андрей.
30 августа 2018
Нам все очень понравилось! Лиза отличный экскурсовод. Несмотря на то, что мы были с ребенком 5 лет, экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендуем!
28 августа 2018
Экскурсия очень понравилась! Я была в Хельсинки неоднократно, но экскурсию посетила впервые! Елизавета провела по тихим и красивым улицам Хельсинки, показала и рассказала их историю! Маршрут получился увлекательным!
12 августа 2018
Cпасибо Лизе за увлекательную и нестандартную экскурсию! Мы прошли по очень красивым раойнам Хельсинки, куда туристы обычно не заходят, полюбовались морскими видами, почувствовали живую атмосферу города и узнали множество интересных фактов о Финляндии.

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