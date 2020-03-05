Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки
Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки
Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки
Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки

Что вас ожидает 🤩

  • Скульптура ”Три кузнеца”
  • Александровская улица
  • Успенский Кафедральный собор
  • Кафедральный собор Хельсинки
  • Отель Торни,Памятник Маннергейму,Пешеходный туннель Баана,Церковь в скале,Дворец Финляндия,Парламент,Библиотека "Ооди"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хельсинки расположен на берегу залива, славится свежим воздухом и прекрасными пейзажами вкупе с интересной «северной» архитектурой.

Основанная в 1550 г., «дочь Балтики» стала столицей в 1812 г. и в этот же период была перестроена русскими царями как некое миниатюрное подобие Петербурга. Несмотря на свой столичный статус, Хельсинки — город спокойный. Для некоторых даже слишком.

Во время экскурсии будут чередоваться исторические экскурсы, занимательные истории, загадки, знакомство с архитектурными стилями, финскими традициями.

Так как показать все самое важное в Хельсинки за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за

Достопримечательности красного маршрута: скульптура ”Три кузнеца”, Александровская улица, Кафе Fazer, Успенский Кафедральный собор, Кафедральный собор Хельсинки, Памятник Александру II.

Посетив Синий маршрут вы увидите: скульптуру "Три кузнеца", отель "Торни", Часовню Тишины, музей Амос Рэкс, памятник Маннергейму, пешеходный туннель Баана, Церковь в скале, Национальный музей, Дворец Финляндия, Парламент, Библиотеку "Ооди".

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Z
5 мар 2020
Экскурсия замечательная! Если ее проводит Дарья, то считайте, что вам повезло вдвойне!
K
11 авг 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид Дарья очень прекрасно провела нас по городу.

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