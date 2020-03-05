Хельсинки расположен на берегу залива, славится свежим воздухом и прекрасными пейзажами вкупе с интересной «северной» архитектурой.

Основанная в 1550 г., «дочь Балтики» стала столицей в 1812 г. и в этот же период была перестроена русскими царями как некое миниатюрное подобие Петербурга. Несмотря на свой столичный статус, Хельсинки — город спокойный. Для некоторых даже слишком.

Во время экскурсии будут чередоваться исторические экскурсы, занимательные истории, загадки, знакомство с архитектурными стилями, финскими традициями.

Так как показать все самое важное в Хельсинки за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за

Достопримечательности красного маршрута: скульптура ”Три кузнеца”, Александровская улица, Кафе Fazer, Успенский Кафедральный собор, Кафедральный собор Хельсинки, Памятник Александру II.

Посетив Синий маршрут вы увидите: скульптуру "Три кузнеца", отель "Торни", Часовню Тишины, музей Амос Рэкс, памятник Маннергейму, пешеходный туннель Баана, Церковь в скале, Национальный музей, Дворец Финляндия, Парламент, Библиотеку "Ооди".