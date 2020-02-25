66 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Must-see в Хельсинки

Мы встретимся у скульптуры «3 кузнеца» — многие туристы обходят её стороной, хотя это важный для Хельсинки символ. Обратим внимание и на знаковый универмаг Стокманн: как такой огромный магазин возник в городе и почему это необычно? Вы прогуляетесь по дизайн-кварталам Хельсинки, заглянете на главные торговую улицу и деловой проспект столицы, увидите единственный 5-звёздочный отель и самый старый ресторан в городе. Гид расскажет, чем знаменито кафе «Фацер» и что стало неофициальным символом Хельсинки. Вы побываете в одном из самых живописных мест столицы — парке Эспланада, высоко на скале обнаружите православный Успенский собор, а рядом с Сенатской площадью — здание главного университета.

Из Финляндии с любовью

На Рыночной площади вам откроются главные запахи Суоми: свежей и жареной рыбы, булочек с корицей прямо из печи и обожаемого всеми финнами кофе. Этот напиток здесь возводят в культ, и мы расскажем, почему так случилось. Заодно вы узнаете, к дню рождения какого финна пекут особые пирожные, и о культуре саун, которые в Хельсинки часто расположены в неожиданных местах — например, на колесе обозрения! О том, чем качество финского алкоголя обязано законодательным ограничениям, почему главную рождественскую улицу города каждый год украшают вензелями Александра I и что стоит попробовать из финских блюд. А также понаблюдаете за «круглогодичным аттракционом северной стойкости» — своеобразным spa по-фински.

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