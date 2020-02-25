66 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Хельсинки

Узнать и полюбить город за 2 часа

4.89 из 5
66 отзывов
Tripster
Tripster – представитель в Хельсинки
Хельсинки — это микс из современных сюжетов с фрагментами прошлого, динамичный город 🏙️ с разнообразной архитектурой и нордическим нравом.

Вы встретитесь с памятниками, без которых невозможно представить облик Хельсинки, ощутите всю гамму типично финских красок, звуков и запахов и поймёте, без чего жители Суоми не мыслят и дня.

Рассказ о забавных и интересных страницах истории 📖 Хельсинки поможет составить целостное представление о городе, с которым вы быстро перейдёте на «ты», как это обычно бывает у финнов и русских.
Задать вопрос
  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча недалеко от железнодорожного вокзала

  • 20 за человека

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Ежедневная прогулка по Хельсинки
Ежедневная прогулка по Хельсинки

Что вас ожидает

Must-see в Хельсинки
Мы встретимся у скульптуры «3 кузнеца» — многие туристы обходят её стороной, хотя это важный для Хельсинки символ. Обратим внимание и на знаковый универмаг Стокманн: как такой огромный магазин возник в городе и почему это необычно? Вы прогуляетесь по дизайн-кварталам Хельсинки, заглянете на главные торговую улицу и деловой проспект столицы, увидите единственный 5-звёздочный отель и самый старый ресторан в городе. Гид расскажет, чем знаменито кафе «Фацер» и что стало неофициальным символом Хельсинки. Вы побываете в одном из самых живописных мест столицы — парке Эспланада, высоко на скале обнаружите православный Успенский собор, а рядом с Сенатской площадью — здание главного университета.

Из Финляндии с любовью
На Рыночной площади вам откроются главные запахи Суоми: свежей и жареной рыбы, булочек с корицей прямо из печи и обожаемого всеми финнами кофе. Этот напиток здесь возводят в культ, и мы расскажем, почему так случилось. Заодно вы узнаете, к дню рождения какого финна пекут особые пирожные, и о культуре саун, которые в Хельсинки часто расположены в неожиданных местах — например, на колесе обозрения! О том, чем качество финского алкоголя обязано законодательным ограничениям, почему главную рождественскую улицу города каждый год украшают вензелями Александра I и что стоит попробовать из финских блюд. А также понаблюдаете за «круглогодичным аттракционом северной стойкости» — своеобразным spa по-фински.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Хельсинки, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Хельсинки, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Хельсинки
Ежедневная прогулка по Хельсинки
Ежедневная прогулка по Хельсинки
Ежедневная прогулка по Хельсинки

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала недалеко от железнодорожного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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66 отзывов оставили туристы

25 февраля 2020
Была в Хельсинки впервые и осталась очень довольна! Спасибо гиду Валерии! Было интересно, душевно и тепло! Ощущение, что приехала к старому доброму другу. Всем рекомендую!
19 февраля 2020
Очень удобный маршрут. Гид дает полные ответы на интересующие вопросы. Отвечает на все дополнительные вопросы, не связанные с темой экскурсии. Рекомендую всем. Спасибо большое гиду.
18 февраля 2020
Гид замечательная, очень интересная экскурсия!
17 февраля 2020
Интересная экскурсия по новой части города и объектам современного искусства .
3 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию! Приятная объемная прогулка по красивым улицам города прошла легко и непринужденно! Спасибо Лере за ответы на наши вопросы! Желаем вашей команде дальнейшего процветания и нескучных туристов)))
2 февраля 2020
Понравился гид Валерия. Рассказывает живо и интересно. Немного из истории, немного личного. С погодой очень не повезло. Валерия звводила нас погреться в кафе, но мы все равно продрогли. К сожалению, не смогли выдержать до конца, отпросидись и побежали в тепло. Гид прекрасный, просто мы мерзлячки
2 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, много узнали и даже запланировали опять пройтись по самым интересным местам!спасибо
24 января 2020
Экскурсия на 5+. Всем очень рекомендую. Много раз до этого были в Хельсинки, но оказывается сколько нового можно узнать о уже знакомом городе. Спасибо нашему гиду, Дарье, что провела с нами столько времени и поделилась своей любовью к этому городу.
14 января 2020
Очень интересная экскурсия! Объемно, доходчиво, интересно!
13 января 2020
Большое спасибо за экскурсию, очень понравилась!
Ещё 56 отзывов

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