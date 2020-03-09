94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня

Inna
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Inna – экскурсионное агентство
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера.

Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
18 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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У этой экскурсии94 отзыва
4.85
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только

Что вас ожидает

Знаковые места
Вы обязательно посетите Торговую и Сенатскую площади, полюбуетесь Успенским и Кафедральным соборами и услышите истории, связанные с этими достопримечательностями. Мы пройдем по подземным переходам и посмотрим, как работает метро в городе, а если захотите, посетим музей под землей. Вы побываете на железнодорожном вокзале и попытаетесь разобраться, стало ли развитие железной дороги выходом из экономического кризиса. Увидите «незаметные» памятники, расшифруете надписи на них и узнаете, почему они установлены именно на мостовых. Посмотрите символ города — фонтан Хавис Аманда, услышите его историю и поймете, как он связан со студенчеством.

Чем живут финны
Вы узнаете об истории города и страны, познакомитесь с традициями и семейным бытом. Я расскажу о героях финского национального эпоса Калевала, о муми-троллях и кошках, охраняющих Хельсинки. Разрушу стереотипы: о викингах, никогда не живших в Финляндии, о запрете на спиртные напитки, которого у нас никогда не было, и о том, что финский народ злой и угрюмый — все совсем наоборот!

Рынок и морепродукты
Чтобы вы оценили Хельсинки на вкус, мы заглянем на главный крытой рынок и на Рыночную площадь. Вы попробуете кое-что из традиционных вкусностей финской кухни и по желанию заглянете в фирменный магазин морских деликатесов.

Организационные детали

Обратите внимание

  • В период с 1.02 по 30.12 экскурсия проводится при наличии не менее 4-х записавшихся путешественников. При подаче заявки менее, чем за 12 часов, свяжитесь с гидом для уточнения возможности присоединения к группе. При подаче заявки после 20.00 на экскурсию следующего дня также просьба связаться с гидом.
  • Сделав предварительный заказ, не забывайте подтверждать или отменять его, чтобы ни другие гости, ни гид не ждали вас напрасно

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Посещение рынка возможно только в рабочие часы и при наличии желания у всех путешественников в группе

Дегустация товаров на рынке и блюд в остальных заведениях оплачивается отдельно.

Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только
Хельсинки — самое главное и не только

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Inna
Inna
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
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94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Интересный рассказ о стране, интересных фактах и финнах и это всего за 2 часа. Инна настоящий профессионал, любящий своё дело
9 марта 2020
Все было очень Классно. было очень заметно что гид любит свою работу и знает все очень Хорошо .Мне все очень понравилось
2 марта 2020
Очень понравилась экскурсия и наш гид - Инна. Были первый раз в Финляндии и Хельсинки, хотелось бы узнать о городе и стране «изнутри». На мой взгляд, это удалось преподнести нашему гиду. Особое спасибо за то, что экскурсия состоялась даже при меньшем количестве туристов.
25 февраля 2020
Благодарю за проведённую экскурсию гида Инну, интересная информация по достопримечательностям и истории Хельсинки, Финляндии.
Возможно, в силу каких-то причин, маршрут был недостаточно продолжительным, хотелось увидеть больше примечательных мест с сопровождением комментариями.
25 февраля 2020
Большое спасибо Инне за экскурсию, жаль подвела погода, но все запланированное мы посмотрели, много нового узнали. Сергей
24 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, грамотно составлен маршрут, несмотря на сильный ветер мы почти не замерзли, потому что маршрут был составлен с учетом погоды. Слушать было интересно, узнала много нового о Хельсинки. Рекомендую!
16 февраля 2020
Гид очень интересно доносит информацию. Отвечает на все интересующие вопросы. Внимателен к пожеланиям и заинтересованности слушателей. Даже учитывает погодные условия). Чувствуется огромный опыт работы и любовь к собственному делу. В общем, профессионально и качественно!
P.S. Отдельная благодарность за оперативность! Вечером написали, в 10 утра уже были на экскурсии.
Vladislav
26 января 2020
Прекрасная экскурсия! Гид, который действительно интересно рассказывает, увлекая за собой в жизнь и историю Финляндии. Обязательно стоит сходить!
10 января 2020
Гид Стелла очень хорошо провела экскурсию, живо, познавательно, ответили на все вопросы. Советуем. Оксана и Александр из Киева, Украина
6 января 2020
Очень хорошая экскурсия. В нашем случае мы совместили автобус с пешеходной. Посмотрели многое. Гид Инна очень доступно и без лишней информации познакомила историей страны, показала основные достопримечательности Хельсинки. Спасибо большое.
Ещё 84 отзыва

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