11 отзывов оставили туристы

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Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду

Атмосферная Рыночная площадь, секреты царских кварталов, подземный город и библиотека XXI века

5
11 отзывов
Лиза
Лиза – Гид из Хельсинки
Хельсинки — единственная европейская столица ⭐️, построенная за один исторический период, где гармонично переплетаются традиции и современность.

Чтобы создать цельное представление о городе, я проведу вас по торжественным улицам царского квартала, покажу изумительно красивые 🤩 дома в стиле югенд и подземные лабиринты.

А еще образ Хельсинки помогут создать старинная Рыночная площадь, окутанная ароматами кофе, и самая современная библиотека мира
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €91 за экскурсию

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Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду

Что вас ожидает

Встречают по одежке: парадный Хельсинки
Наш маршрут начнется с прогулки по красивейшему бульвару Эспланады, высаженному вековыми липами. Он приведет нас на Рыночную площадь с ее ароматами кофе, шерстяными варежками ручной работы и традиционным морошковым вареньем.
Мы побываем рядом с модным местом Хельсинки — открытым бассейном с морской водой, посмотрим на колесо обозрения с сауной, Президентский дворец, где встречались Путин и Трамп, и красивейший православный Успенский собор.
Гуляя по парадным царским кварталам, окажемся на Сенатской площади, с которой началось развитие Хельсинки как столицы ⭐️ Финляндии. Библиотека в стиле римских терм с книгохранилищем в гранитной скале, капризы монархов, кварталы жирафа и сервала — на каждом шагу вам встретятся удивительные уголки города.

Подземный Хельсинки и архитектурная шкатулка модерна
Знакомство с таким разным историческим и современным Хельсинки продолжим под землей! Мы спустимся в одно из интереснейших пространств в самом центре столицы, и я расскажу, как Хельсинки оказался единственным европейским городом, создавшим и воплотившим план подземного развития. Путь приведет нас на площадь Центрального железнодорожного вокзала в стиле югенд — оригинальном, смелом и новаторском. А чтобы впитать еще больше граней Хельсинки, рассмотрим городские дома-крепости и дома-замки, а также каменных атлантов, день и ночь охраняющих город 🏙️ и его гостей.

Атмосфера Хельсинки: пересечение эпох
По дороге мы поговорим о нравах и культуре финнов. Кроме того, я поделюсь инсайдерской информацией о городе: что интересного можно посмотреть в Хельсинки бесплатно, куда сходить и как доехать до нужной точки. А завершим прогулку 👣 посещением самой современной библиотеки XXI века Oodi (фин. «Ода»), напоминающей гигантский космический корабль с живыми деревьями внутри. Исторические книги по соседству с 3D принтерами — можно ли представить более характеризующее этот удивительный город место?

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в холодное время года — по ходу маршрута продуманы приятные остановки, где можно согреться, продолжая общаться и узнавать город
  • Каждая моя прогулка — авторская и адаптируется под интересы и пожелания путешественников
  • Экскурсию можно провести на английском языке
Начало и место завершения
🚩 на бульваре Эспланады
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиза
Лиза
Здравствуйте или, как говорят финны, terve! Меня зовут Лиза, моя основная работа в сфере строительства давно связана с Финляндией и Хельсинки. Авторская экскурсия — это результат природной любознательности и постоянно растущей симпатии к городу. Как сказал Толстой, писать надо только тогда, когда не можешь не писать — вот и я в какой-то момент поняла, что интересной информации столько, что ей можно и нужно делиться. Я искренне верю, что путешественник — это состояние души, и буду рада разделить это настроение с единомышленниками!
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11 отзывов оставили туристы

16 февраля 2020
Спасибо большое Лизе за отлично проведённую экскурсию.
3 февраля 2020
Отличное знакомство и приятная компания. Лиза рассказала не только об исторических фактах, но и о современной культуре Хельсинки.
2 февраля 2020
В Хельсинки мы уже бывали, поэтому нам захотелось прогуляться по городу в компании со знающим и любящим город гидом. И нам повезло. В компании с Лизой мы увидели и парадную столицу, и уютный, душевный город, заботящийся о своих горожанам. Спасибо Вам, Лиза. Удивляйте и радуйте своих гостей, до новых встреч.
13 января 2020
Экскурсовод Лиза, отличный рассказчик, интересный собеседник, вся информация была понятна и взрослым, и детям. Маршрут составлен хорошо. Спасибо за экскурсию.
8 января 2020
Мы очень довольны экскурсией!!! Даже не самые лучшие погодные условия не помешали Лизе сделать ее незабываемой! Лиза замечательный человек и интересный экскурсовод!!! Абсолютно каждый член семьи, даже неугомонный 6летний сын довольны! Нам казалось, что это была просто дружеская прогулка с человеком, знающим Хельсинки изнутри так сказать:) уже писала лично Лизе и ещё раз напишу здесь: СПАСИБО!
11 ноября 2019
Лиза - отличный гид! Все четко, емко, понятно. Очень понравилась экскурсия, она действительно получилась очень теплая (прям как заявлено в названии) и интересная.
Андрей
25 марта 2019
Получили удовольствие, время пробежало незаметно. Елизавете спасибо. Было интересно и живо. Поскольку просили пожелания, я бы рассмотрел возможность использования устройств для радиоэкскурсий, когда у экскурсовода устройство с микрофоном, который крепится на одежде, а у слушателей прибор с наушником, это позволяет комфортно слышать экскурсовода на расстоянии 10 метров, что важно на узких улицах Хельсинки. Это пожелание, а не замечание.
10 февраля 2019
Лиза превосходный собеседник и замечательный знаток города Хельсинки. Прошли с ней маршрутом, по которому без знающего человека не додумались бы пройти. Если интересно заглянуть в "не парадный" город и небанальные места - советую
18 декабря 2018
Можно и нужно посмотреть Хельсинки именно с Лизой: замечательной и эрудированной рассказчицей. Вы полюбите этот немного суровый город! И он откроет Вам свое сердце!
4 декабря 2018
Спасибо Лизе за содержательную и интересную экскурсию по зимнему Хельсинки. Отлично показала и рассказала про историческую центральную часть города, угостила горячим кофе и чаем, накормила конфетами)) Экскурсия была очень легкая и достаточно содержательная. Нас было 6 человек и всем было интересно, каждый узнал что то новое, даже родители, которые были в Хельсинки уже не первый раз. Спасибо Лизе за хорошую и теплую экскурсию в холодном Хельсинки! Рекомендуем.
19 ноября 2018
С первых минут экскурсии Лиза располагает к себе, поэтому мы хорошо провели время в дружеской компании. От неё мы узнали о ключевых событиях в истории Хельсинки, о том, как стоит смотреть на этот город и о быте жителей. Рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет узнать немного больше о городе, чем факты с википедии.

Лиза проводит ещё 1 экскурсию

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