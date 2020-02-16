11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Встречают по одежке: парадный Хельсинки

Наш маршрут начнется с прогулки по красивейшему бульвару Эспланады, высаженному вековыми липами. Он приведет нас на Рыночную площадь с ее ароматами кофе, шерстяными варежками ручной работы и традиционным морошковым вареньем.

Мы побываем рядом с модным местом Хельсинки — открытым бассейном с морской водой, посмотрим на колесо обозрения с сауной, Президентский дворец, где встречались Путин и Трамп, и красивейший православный Успенский собор.

Гуляя по парадным царским кварталам, окажемся на Сенатской площади, с которой началось развитие Хельсинки как столицы ⭐️ Финляндии. Библиотека в стиле римских терм с книгохранилищем в гранитной скале, капризы монархов, кварталы жирафа и сервала — на каждом шагу вам встретятся удивительные уголки города.

Подземный Хельсинки и архитектурная шкатулка модерна

Знакомство с таким разным историческим и современным Хельсинки продолжим под землей! Мы спустимся в одно из интереснейших пространств в самом центре столицы, и я расскажу, как Хельсинки оказался единственным европейским городом, создавшим и воплотившим план подземного развития. Путь приведет нас на площадь Центрального железнодорожного вокзала в стиле югенд — оригинальном, смелом и новаторском. А чтобы впитать еще больше граней Хельсинки, рассмотрим городские дома-крепости и дома-замки, а также каменных атлантов, день и ночь охраняющих город 🏙️ и его гостей.

Атмосфера Хельсинки: пересечение эпох

По дороге мы поговорим о нравах и культуре финнов. Кроме того, я поделюсь инсайдерской информацией о городе: что интересного можно посмотреть в Хельсинки бесплатно, куда сходить и как доехать до нужной точки. А завершим прогулку 👣 посещением самой современной библиотеки XXI века Oodi (фин. «Ода»), напоминающей гигантский космический корабль с живыми деревьями внутри. Исторические книги по соседству с 3D принтерами — можно ли представить более характеризующее этот удивительный город место?

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