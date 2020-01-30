10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ну что сказать? Ирина - это ужас, ужас и кошмар! Бронировала экскурсию за 3 недели, оплатила комиссию сайту. Потом заболели дети, сначала один, потом второй, дата экскурсии сдвинулась. Уже лично переписывалась с гидом в частном порядке о переносе времени и даты, звонила ей и из Москвы, и из Хельсинки. Переносили несколько раз, согласовывали всё. Договаривались с гидом Ириной ещё на одну экскурсию, поверив хвалебным отзывам. Время было назначено на 17.00 8 мая, мы приехали, а Ирина просто забыла про нас, сочинив сказку, что перепутала, подумала, что будет просто еще одна экскурсия с другим гидом Марией в 10 утра. Такого безразличия и непрофессионализма я не встречала. Да, а я уже уехала, не поняла что-то, мне возвращаться 1,5 часа - сказала она нам. Хотя в переписке конкретные фразы и время. Мы приехали за 1000 км на три дня и хочется много посмотреть, а в итоге потеряли полдня. Не хочется проводить, нужна доплата - всё обсуждаемо, вопрос не в деньгах у меня лично, я готова платить за хорошие впечатления и профессионализм. И это нормально. Зачем же так обманывать и обнадёживать и взрослых, и детей. Экскурсию провела другой гид Мария только на следующий день, а если бы мы уезжали, то дети остались бы без экскурсии. Извинений от Ирины я не услышала, у неё видимо это в порядке вещей так бросить туристов. Хотите потерять время и получить разочарование - тогда Вам к Ирине, это она Вам поможет и организует по высшему разряду!