10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отдохнуть от городского шума в окружении памятников деревянного зодчества и оленьей фермы

Irina
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Irina – ваш гид
Всего 15 минут езды от центра города, и вы попадете в совершенно другой мир.

Здесь вам покажется, что время остановилось — нет ни шума машин, ни городской суеты.

Во время экскурсии вы познакомитесь с разнообразием деревянного зодчества Финляндии, узнаете, как был устроен быт в 19 веке и услышите легенды о викингах.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Seurasaarentie 15
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У этой экскурсии10 отзывов
4.4
Маленькая Финляндия
Маленькая Финляндия

Программа

  • Здесь вы увидите образцы деревянной архитектуры со всех уголков страны.
  • Сможете оценить «императорский постоялый двор» и одну из старейших деревянных церквей в Северной Европе.
  • Узнаете, как выглядят настоящие лодки викингов, и услышите местные легенды об этих “страшных бородатых воинах”.
  • Узнаете, как жили князья Юсуповы в Хельсинки.
  • Побываете на оленьей ферме.
  • А также увидите “Ведьмины колодцы” и настоящую деревню железного века: старинные кузницы, мельницы, дома пастухов или детские ходунки.
  • И, конечно, без внимания не останутся резиденция бывшего президента Финляндии и его знаменитая баня, где любил бывать в гостях не только Никита Хрущев, но так же и вершилась вся политика Финляндии.
Маленькая Финляндия
Маленькая Финляндия
Маленькая Финляндия
Маленькая Финляндия
Маленькая Финляндия
Маленькая Финляндия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Seurasaarentie 15.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Отличная экскурсия! Ирина - прекрасный гид, очень интересно все рассказала. Рекомендуем всем)
30 июля 2019
компактно,емко и ничего лишнего
9 мая 2019
Ну что сказать? Ирина - это ужас, ужас и кошмар! Бронировала экскурсию за 3 недели, оплатила комиссию сайту. Потом заболели дети, сначала один, потом второй, дата экскурсии сдвинулась. Уже лично переписывалась с гидом в частном порядке о переносе времени и даты, звонила ей и из Москвы, и из Хельсинки. Переносили несколько раз, согласовывали всё. Договаривались с гидом Ириной ещё на одну экскурсию, поверив хвалебным отзывам. Время было назначено на 17.00 8 мая, мы приехали, а Ирина просто забыла про нас, сочинив сказку, что перепутала, подумала, что будет просто еще одна экскурсия с другим гидом Марией в 10 утра. Такого безразличия и непрофессионализма я не встречала. Да, а я уже уехала, не поняла что-то, мне возвращаться 1,5 часа - сказала она нам. Хотя в переписке конкретные фразы и время. Мы приехали за 1000 км на три дня и хочется много посмотреть, а в итоге потеряли полдня. Не хочется проводить, нужна доплата - всё обсуждаемо, вопрос не в деньгах у меня лично, я готова платить за хорошие впечатления и профессионализм. И это нормально. Зачем же так обманывать и обнадёживать и взрослых, и детей. Экскурсию провела другой гид Мария только на следующий день, а если бы мы уезжали, то дети остались бы без экскурсии. Извинений от Ирины я не услышала, у неё видимо это в порядке вещей так бросить туристов. Хотите потерять время и получить разочарование - тогда Вам к Ирине, это она Вам поможет и организует по высшему разряду!
5 января 2019
Интересная экскурсия, Мария отличный экскурсовод, ответила на все вопросы, касающиеся экскурсии и Финляндии в целом. Спасибо)))
8 августа 2018
Благодарим Ирину за удивительную экскурсию
"Маленькая Финляндия". Чрезвычайно умный гид с позитивнейшей энергетикой. Мы погрузились в мир финских традиций, обычаев, познакомились с финским менталитетом, насладились красотами муромских пейзажей. Ирина порекомендовала нам
места покупки интересных сувениров и по её совету мы самостоятельно посетили чудесный городок Порвоо. Огромное спасибо!!!!! Это незабываемые впечатления!
18 января 2018
Экскурсия очень интересная, но есть небольшие замечания по организации. После покупки экскурсии не было указано место сбора, пришлось узнавать дополнительно у гида. также поскольку место встречи находилось не в центре, а уже на острове, желательно было бы указать, как и каким транспортом можно до него добраться. Так что одну звездочку я убрала за организационный вопрос Экскурсоводом была не Ирина, как заявлено, но было интересно, однако если бы это была Ирина, с которой мы потом встретились на другой экскурсии, то это было бы вообще просто супер)))))
9 августа 2017
Ирина - шикарный гид! Было очень интересно! Очень всем советую!
25 февраля 2017
Экскурсия понравилась. Познавательная, легкая для восприятия, в очень красивом месте. Спасибо Ирине за отношение к туристам!
14 апреля 2016
Отличный экскурсовод!!!! Замечательная собеседница
Денис
22 августа 2015
Гид Ирина согласилась встретиться с нами в нашем хостеле, вместе приехали в музей. Сверх программы экскурсии показала дом Урхо Кекконена. Экскурсия очень интересная: сам музей очень интересен и рассказы гида об экспонатах очень познавательны. При этом гид не торопилась, давала возможность сделать фотографии заинтересовавших мест, рассказывала не только об экспонатах, но и об истории Финляндии, отвечала на вопросы, в том числе не относящиеся к теме экскурсии (например, по транспорту в городе), рассказала о других достопримечательностях города (церковь в скале, популярные пляжи, памятник Сибелиусу...). Большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию!

Irina проводит ещё 6 экскурсий

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