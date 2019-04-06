3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет прогулка по самому старому и колоритному району Хельсинки – Круунунхака, откуда берет свое начало финская столица. Здесь вы не найдете ни одной современной постройки, зато сможете увидеть первые городские сооружения и строительные разметки XVII века, познакомитесь с призраком Серой Дамы и пройдетесь по финскому Сан-Франциско.

Что вас ожидает

Истоки Хельсинки

Вы увидите, где «родился» Хельсинки, рассмотрите первые городские каменные и деревянные постройки XVIII века и узнаете, где находилось «лобное место». Я расскажу вам, какие тайны хранит памятник императору, как виселица стала детской площадкой и каким образом связаны с районом имена В.И. Ленина и Яна Сибелиуса. Вы пройдете по тихим и уютным внутренним дворикам, куда еще не ступала нога туриста, и узнаете о традициях и нравах здешних обитателей. А еще я расскажу вам о необычных соревнованиях, которые регулярно проводят местные жители.

Легенды о призраках

Вы познакомитесь с «добрым привидением», услышите легенду о русалке и узнаете, почему в здание, где раньше находилась школа для девочек, никогда не принимают женщин для работы сторожем. Я расскажу вам, кем раньше было «привидение без головы», почему одна комната в городском университете всегда заперта, и поведаю многие другие истории.

Архитектурная мозаика

Вы измерите шагами самую короткую улицу Хельсинки и насладитесь уникальными постройками в стиле «северный модерн», ренессанс и ампир, а также научитесь различать эти стили. То и дело в Круунунхака нам будут встречаться как будто кусочки других городов и культур: здесь можно увидеть и район, безумно напоминающий Сан-Франциско, и кусочек старой Москвы, и петербургские кварталы, и даже стилизованный шотландский замок начала XX века с очень романтичной историей.