3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с архитектурой и преданиями старейшего района города

Irina
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Irina – ваш гид
Вас ждет прогулка по самому старому и колоритному району Хельсинки – Круунунхака, откуда берет свое начало финская столица.

Здесь вы не найдете ни одной современной постройки, зато сможете увидеть первые городские сооружения и строительные разметки XVII века, познакомитесь с призраком Серой Дамы и пройдетесь по финскому Сан-Франциско.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Сенатская площадь
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Тайны старого Хельсинки
Тайны старого Хельсинки

Что вас ожидает

Истоки Хельсинки
Вы увидите, где «родился» Хельсинки, рассмотрите первые городские каменные и деревянные постройки XVIII века и узнаете, где находилось «лобное место». Я расскажу вам, какие тайны хранит памятник императору, как виселица стала детской площадкой и каким образом связаны с районом имена В.И. Ленина и Яна Сибелиуса. Вы пройдете по тихим и уютным внутренним дворикам, куда еще не ступала нога туриста, и узнаете о традициях и нравах здешних обитателей. А еще я расскажу вам о необычных соревнованиях, которые регулярно проводят местные жители.

Легенды о призраках
Вы познакомитесь с «добрым привидением», услышите легенду о русалке и узнаете, почему в здание, где раньше находилась школа для девочек, никогда не принимают женщин для работы сторожем. Я расскажу вам, кем раньше было «привидение без головы», почему одна комната в городском университете всегда заперта, и поведаю многие другие истории.

Архитектурная мозаика
Вы измерите шагами самую короткую улицу Хельсинки и насладитесь уникальными постройками в стиле «северный модерн», ренессанс и ампир, а также научитесь различать эти стили. То и дело в Круунунхака нам будут встречаться как будто кусочки других городов и культур: здесь можно увидеть и район, безумно напоминающий Сан-Франциско, и кусочек старой Москвы, и петербургские кварталы, и даже стилизованный шотландский замок начала XX века с очень романтичной историей.

Тайны старого Хельсинки
Тайны старого Хельсинки
Тайны старого Хельсинки
Тайны старого Хельсинки
Тайны старого Хельсинки
Тайны старого Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Сенатская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 апреля 2019
Замечательно проведена экскурсия. Большое спасибо Ирине!!!!!! Мы с мужем не первый раз посещаем Хельсинки. А наши внучки, одна из двойняшек инвалид, были первый раз в круизе по Балтике. Несмотря на проблему с внучкой, Ирина так построила маршрут, что мы узнали много нового о Хельсинки. Ещё раз большое спасибо Ирине!!!!!!!!!
16 января 2019
Добрый день. Ирина молодец, и , несмотря на то, что я была одна, она все равно провела экскурсию. Очень живо, легкая подача материала, и историческая, и просто о жизни и обычаях самих жителей. Чувствовала, что мне интересно, отвечала на все мои вопросы. Я много раз была в этом городе, на экскурсии -впервые. И город увидела совсем другим.
8 декабря 2018
Замечательная экскурсия, проведенная умным гидом.
Рекомендую!

Irina проводит ещё 6 экскурсий

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