32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа

Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Светлана
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Светлана – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы.

Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на железнодорожном вокзале Хельсинки
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У этой экскурсии32 отзыва
4.88
Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа
Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа

Что вас ожидает

Must-see места Хельсинки
Я покажу достопримечательности, ставшие «живой» иллюстрацией истории Финляндии разных периодов: православный Успенский собор, часовню Тишины и купеческий дом, построенный в шведскую пору. Кроме того, вы увидите легендарную Сенатскую площадь, спуститесь в подземный город и погуляете по живописному парку Эспланада. Заглянете в кондитерскую Фазер, посетите известную рыночную площадь и узнаете, где находится необычная современная библиотека.

Хельсинки изнутри
Я не только увлекательно раскрою историю города, но и расскажу курьезные истории жителей Хельсинки и познакомлю вас с финскими причудливыми традициями и культурными особенностями. А также поделюсь полезными местными рекомендациями: где заняться шопингом, какие культурные события посетить, где вкусно поесть и как недорого себя развлечь.

Организационные детали

В конце экскурсии я с радостью отвечу на любые вопросы о Хельсинки.

Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа
Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа
Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа
Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на железнодорожном вокзале Хельсинки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я живу в Финляндии с 2000 года. Я профессиональный гид по Хельсинки с квалификацией «Организатор туристических программ». Работа гида для меня — страсть и хобби. На экскурсиях я всегда отдаю себя путешественникам на 200% и делаю все, чтобы вы получили не только знания, но и удовольствие. До скорой встречи в Хельсинки!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Первый приезд в новое место, всегда волнительное событие и очень важно, как пройдёт знакомство с городом... наше знакомство с Хельсинки прошло прекрасно, благодаря Светлане. Она провела ненавязчивую, но очень содержательную экскурсию: показала все ключевые точки города, провела нас по всем достопримечательностям и показала нам замечательную интерактивную библиотеку. Мы услышали много информации об истории финнов, посетили смотровую площадку! По совету Светланы мы закончили наш день в уютном ресторанчике с традиционной финской кухней ! Спасибо огромное, всем рекомендую!
25 февраля 2020
Не смотря на не простые погодные условия (сильный дождь и ветер) Светлана смогла организовать экскурсию так, что у нашей группы остались очень теплые впечатления и о Хельсинки, и об экскурсоводе. Спасибо.
24 февраля 2020
Светлана очень интересный рассказчик и эрудированный, интеллигентный, отзывчивый и приятный в общении человек.
Наша компания из 6 девушек внимательно слушала всю экскурсию от начала до конца.
Очень много информации отложилось в памяти!
Большое спасибо за экскурсию!
23 января 2020
Все отлично, наш гид позволила увидеть город глазами человека, влюбленного в Хельсинки. Очень интересная и познавательная экскурсия, с учетом наших пожеланий. Все прошло на высшем уровне! Рекомендую.
22 января 2020
Светлана, спасибо за прекрасно организованную и спланированную экскурсию, не смотря на наше ограниченное время (транзитные туристы). Вы показали Хельсинки, другим и под другим ракурсом !!! Спасибо за душевную атмосферу !!!
20 января 2020
Блестящая экскурсия!

Уважаемая Светлана! Позвольте Вас поблагодарить за чрезвычайно увлекатетельную, интересную и содержательную экскурсию. Наша семья с восхищением слушала Вас от первого до последнего слова. Вы — мастер в своей профессии! Позвольте сравнить Вас. С Эдвардом Радзинским по той эмоциональности, артистизму и увлекательности, с которым Вы проводите экскурсию. Словами не передать, как было здорово!!! Спасибо большое!!!
18 января 2020
Всей семьей выражаем огромную благодарность нашему гиду Светлане за то, что украсила наши дни и погрузила нас в интересную прогулку по Хельсинки с увлекательной и познавательной историей. Отличная организация, профессиональный гид, просто множество положительных эмоций и приятных воспоминаний от проведенного времени. Огромное Вам спасибо! Семья Калиниченко
Ольга
15 января 2020
Предложить в качестве маршрута посещение финской библиотеки - это глупость. Мы не из деревни, и у нас в городе (а мы не из столицы, а всего навсего из Самары) тоже весьма крутые библиотеки и читальными залами, проведением мастер-классов и пением. Мы просто ходили по библиотеке, потратив на это порядка 30 минут. Из всего нашего пребывания в Хельсинки (7 часов) - 30 минут - это реальная трата времени. Экскурсовод хотела закончить экскурсию спустя 2 часа, но оплата идёт за 2,5. Кажется, она удивилась, маршрут не был ей продуман, она нас полчасика ещё поводила по каким-то улицам - типо, пойдёмте вон туда. Честно - самое большое разочарование, в том числе и финансовое, т.к. цена не соответствует качеству. И название экскурсии не соответствует содержанию.
13 января 2020
Светлана знает город профессионально и как гид, и как житель, поэтому смело можно было задать ей любые вопросы. Возможно, мы ждали немного большего вовлечения детей в экскурсию, потому что прежде всего рассчитывали, что экскурсия будет для них. Светлана же старалась и для взрослых тоже, за что ей огромное спасибо, но ребята периодически "выпадали" из процесса. В целом же, Светлана, спасибо. Удачи!
11 января 2020
Огромная благодарность Светлане за прекрасную экскурсию! Нас было 5 человек, включая мальчика 10 лет, который конечно же заинтересован телефоном гораздо больше, чем экскурсионной программой. Но Светлане удалось заинтересовать и его.
Получили огромное удовольствие от посещения библиотеки, взгляда на Хельсинки в прошлом и узнали много-много полезной информации, а самое главное - огромное желание вернуться еще не раз чтобы посетить хотя бы часть из 82 музеев, расположенных в городе и округе.
Обязательно приедем снова и опять пойдем на прогулку за Светланой.
Ещё 22 отзыва

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