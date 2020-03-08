32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Хельсинки

Я покажу достопримечательности, ставшие «живой» иллюстрацией истории Финляндии разных периодов: православный Успенский собор, часовню Тишины и купеческий дом, построенный в шведскую пору. Кроме того, вы увидите легендарную Сенатскую площадь, спуститесь в подземный город и погуляете по живописному парку Эспланада. Заглянете в кондитерскую Фазер, посетите известную рыночную площадь и узнаете, где находится необычная современная библиотека.

Хельсинки изнутри

Я не только увлекательно раскрою историю города, но и расскажу курьезные истории жителей Хельсинки и познакомлю вас с финскими причудливыми традициями и культурными особенностями. А также поделюсь полезными местными рекомендациями: где заняться шопингом, какие культурные события посетить, где вкусно поесть и как недорого себя развлечь.