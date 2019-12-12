3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вслед за шведским периодом начинается эпоха Имперской Финляндии. Хельсинки становится столицей Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. За 2 часа вам предстоит узнать о роли российских императоров в истории Финляндии и вкладе в облик Хельсинки, пройти по старым кварталам, рассматривая фасады и обелиски, а также познакомиться с архитектурой югендстиля.

Что вас ожидает

Отблески высшего света в архитектуре

Во время прогулки по ампирному центру вы познакомитесь с первыми постройками Великого княжества Финляндского: Имперским сенатом, Морскими казармами, школой кантонистов, Эспланадой. Узнаете, почему Александр I, побывав в крепости Свеаборг, не захотел переименовать её в Александрию, и каким был первый «финский» указ Николая I. Прогулка продолжится знакомством с Рыцарским домом, Успенским кафедральным собором и Монетным двором: эти достопримечательности расскажут о периоде расцвета Хельсинки во времена правления Великого реформатора Александра II, а после — его сына, миротворца Александра III, и его супруги принцессы Дагмары.

Финский «Берлин» и югендстиль

Вы пройдёте по району, который местные студенты называют «финским Берлином»: увидите Александровский университет и Университетскую библиотеку. А после перенесётесь в начало 20 века, чтобы познакомиться с архитектурой в стиле югенд — финского национального романтизма, и узнать о событиях, которыми ознаменовалось правление Николая II.