3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Отблески высшего света в архитектуре Во время прогулки по ампирному центру вы познакомитесь с первыми постройками Великого княжества Финляндского: Имперским сенатом, Морскими казармами, школой кантонистов, Эспланадой. Узнаете, почему Александр I, побывав в крепости Свеаборг, не захотел переименовать её в Александрию, и каким был первый «финский» указ Николая I. Прогулка продолжится знакомством с Рыцарским домом, Успенским кафедральным собором и Монетным двором: эти достопримечательности расскажут о периоде расцвета Хельсинки во времена правления Великого реформатора Александра II, а после — его сына, миротворца Александра III, и его супруги принцессы Дагмары.
Финский «Берлин» и югендстиль Вы пройдёте по району, который местные студенты называют «финским Берлином»: увидите Александровский университет и Университетскую библиотеку. А после перенесётесь в начало 20 века, чтобы познакомиться с архитектурой в стиле югенд — финского национального романтизма, и узнать о событиях, которыми ознаменовалось правление Николая II.
Экскурсия проводится в понедельник и среду в 11:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Местов встречи для начала тура на Сенатской площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, профессиональный гид по Хельсинки и турлидер по Финляндии. Живу в Финляндии более 20 лет. Многолетние экскурсии на финском языке для коренного населения внесли много интересных фактов касательно истории, культуры, обычаев этого удивительного народа. Хотите узнать их — приходите на обзорные и тематические экскурсии.
Истории о 10 достопримечательностях, 10 легендарных личностях и 10 лакомствах финской кухни
Приготовьтесь к интересному открытию Хельсинки: вас ждёт все самое-самое. Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией. Почему на главной площади города стоит памятник русскому императору, за что сыр прозвали скрипучим и кто сидит на хвосте русалки, — ответы на эти и многие другие вопросы я раскрою вам на экскурсии.
Рассмотреть ключевые достопримечательности, узнать, чем живут финны, и разобраться в местной кухне
Если вы желаете увидеть всё самое интересное в Хельсинки, не теряя ни минуты, добро пожаловать на мою насыщенную прогулку! Встретившись в терминале аэропорта в Вантаа, мы отправимся на электричке в сердце финской столицы. За пару часов вы узнаете о прошлом и настоящем Хельсинки, познакомитесь с традициями и нравами финнов, увидите Императорский дворец и Рыцарский дом, пройдете по следам муми-троллей и, разумеется, оцените блюда финской кухни. Я стану вашим проводником по центру северного города, поделюсь полезными советами и историями о финских монархах, архитекторах и незаурядных личностях.
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
Истории шведских королей, лаконичные пейзажи и промышленные арт-кварталы
Эта прогулка приведет вас к месту, куда редко наведываются туристы, а зря — ведь именно здесь, среди густых лесов и высоких порогов, в 16 веке был основан Хельсингфорс. Вы взглянете на город глазами шведских королей и перенесетесь в их славную эпоху, увидите старинные промышленные здания, ставшие арт-пространствами, и финские деревянные домики. Я покажу вам тот самый Хельсинки, который должен был, по пророчеству короля Густава Вааса, «затмить успехами зазнайку Ревель».
Знакомство с архитектурой и историей района для тех, кто уже видел достопримечательности центра
Тех, кто уже знаком с историческим центром Хельсинки, приглашаем прогуляться вдоль залива в районе Тöölö, который начал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.
Растительные мотивы, фольклорные элементы, стилизованные анималистические изображения, — всё это украшает большое количество зданий в финской столице. Я расскажу вам об особенностях национального романтизма и развитии городской архитектуры в начале 20 века, поделюсь заметками о жизни и судьбе самых интересных домов.
Узнать о связи двух народов и вообразить картину общего исторического прошлого
Хельсинки — это город, с которым связаны судьбы многих известных русских: писателей, зажиточных купцов и меценатов, выходцев из дворянских фамилий. Я поделюсь с вами их историями, покажу места, имеющие отношение к России или происшествиям с участием русских персонажей, и помогу вам взглянуть на Хельсинки как на очень «братский» город.