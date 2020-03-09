18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нелогичная столица и её визитные карточки

Вы увидите сердце Парижа — собор Нотр-Дам де Пари, а я расскажу, чем был раньше Лувр, самый большой музей мира, и где находилась резиденция королей до него. Париж намного древнее, чем многие полагают, и, познакомив с его истоками, я доведу вас до красивейших построек периода неоклассицизма и эпохи индустриализации. И, словно «вишенка на торте», нашу прогулку увенчает самый узнаваемый символ в мире — Эйфелева башня! А по пути мы обсудим, как Париж смог отвоевать статус столицы у более «легитимных» претендентов на эту роль и причём здесь религия.

Париж как миф, или разрушаем легенды

Как развитый европейский город, Париж во все времена привлекал не только жителей Франции, но и иностранцев, которые стекались в столицу в огромных количествах. Я затрону обычные для парижан, но неожиданные для романтиков темы: мигранты, наркотики, санитарные условия — город, в котором активно бурлит жизнь, не всегда соответствует идеальному представлению о нём, но это не делает его хуже. Вы узнаете, как при французских королях освещались улицы и перестраивались канализации, где был висельный стол и происходили публичные казни, узнаете пару тёмных легенд и по-другому посмотрите на сердце Парижа.

Фрагменты свободной парижской жизни: тогда, сейчас, всегда

Гуляя вдоль Сены, вы понаблюдаете не только за самим городом, но и за его жителями, а по пути мы вспомним и парижан прошлых столетий. Что такое «Золотой век» Парижа, когда здесь стартует джаз, почему сюда стекаются все импрессионисты? Вы заметите кафе, в котором печатался «Улисс», узнаете, кем была его владелица, и начнёте лучше понимать, кто такие истинные парижане. А чтобы закрепить это понимание, мы (если захотите) заглянем в секретный магазинчик, купим недорогого вина и сыра и устроим небольшой пикник с видом на Эйфелеву башню или Лувр.