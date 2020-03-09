18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Глубокое и эмоциональное знакомство с Парижем — свободным, ярким и мультикультурным во все времена

Диана
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Диана – ваш гид
Сена — это «скелет» города, его основа.

Следуя линии реки, вы пройдёте по самым красивым и знаковым для Парижа местам.

Я проведу вас сквозь эпохи, покажу Париж королей и мигрантов, римлян и импрессионистов.

Мы поговорим о визитных карточках Парижа, о тёмной стороне его истории и уподобимся типичным городским жителям — устроим пикник на берегу Сены или в парке Тюильри.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча Метро Hotel de Ville
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Гуляя вдоль Сены
Гуляя вдоль Сены

Что вас ожидает

Нелогичная столица и её визитные карточки
Вы увидите сердце Парижа — собор Нотр-Дам де Пари, а я расскажу, чем был раньше Лувр, самый большой музей мира, и где находилась резиденция королей до него. Париж намного древнее, чем многие полагают, и, познакомив с его истоками, я доведу вас до красивейших построек периода неоклассицизма и эпохи индустриализации. И, словно «вишенка на торте», нашу прогулку увенчает самый узнаваемый символ в мире — Эйфелева башня! А по пути мы обсудим, как Париж смог отвоевать статус столицы у более «легитимных» претендентов на эту роль и причём здесь религия.

Париж как миф, или разрушаем легенды
Как развитый европейский город, Париж во все времена привлекал не только жителей Франции, но и иностранцев, которые стекались в столицу в огромных количествах. Я затрону обычные для парижан, но неожиданные для романтиков темы: мигранты, наркотики, санитарные условия — город, в котором активно бурлит жизнь, не всегда соответствует идеальному представлению о нём, но это не делает его хуже. Вы узнаете, как при французских королях освещались улицы и перестраивались канализации, где был висельный стол и происходили публичные казни, узнаете пару тёмных легенд и по-другому посмотрите на сердце Парижа.

Фрагменты свободной парижской жизни: тогда, сейчас, всегда
Гуляя вдоль Сены, вы понаблюдаете не только за самим городом, но и за его жителями, а по пути мы вспомним и парижан прошлых столетий. Что такое «Золотой век» Парижа, когда здесь стартует джаз, почему сюда стекаются все импрессионисты? Вы заметите кафе, в котором печатался «Улисс», узнаете, кем была его владелица, и начнёте лучше понимать, кто такие истинные парижане. А чтобы закрепить это понимание, мы (если захотите) заглянем в секретный магазинчик, купим недорогого вина и сыра и устроим небольшой пикник с видом на Эйфелеву башню или Лувр.

Организационные детали

Пикник — только по всеобщему желанию:)

Гуляя вдоль Сены
Гуляя вдоль Сены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Hotel de Ville.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Доброго времени суток! Меня зовут Диана, я родом из замечательного города Санкт-Петербурга, где я закончила Театральный Институт. Мое актерское образование очень мне помогает в проведении экскурсий и в общении в целом. Я работала гидом в Греции и Мексике, а теперь «бросила якорь» в городе Париже! Уже четыре года, как я живу в Париже, безумно влюблена в этот город и готова поделиться с вами своим позитивом и знаниями. Провожу экскурсии профессионально и, самое главное, с душой!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
прекрасная экскурсия
13 января 2020
Посещали с супругой Париж в первой половине января. В этом городе мы были впервые - поэтому первые впечатления были важны для нас. И Париж, во многом благодаря Диане, не разочаровал!
Диана открыла для нас много нового из истории и современности города, и делала она это с неповторимой "изюминкой". Уже через 10 минут после начала экскурсии было ощущение, что мы очень давно знакомы - настолько легко и непринужденно шло наше общение! Диана рассказывала о Париже с такой любовью - что проникнуться этим чувством к городу было просто невозможно!!! Поэтому выражаем Диане огромную благодарность и надеемся в будущем с ее помощью продолжить наше знакомство с Парижем. Дианочка, удачи Вам и огромный привет из Киева!!!
P.S. Отдельное спасибо за бодрящий глинтвейн. Он был ну очень кстати!!!
6 октября 2019
Диана, спасибо за экскурсию!
Невероятное количество интересных фактов из истории Парижа. Очень грамотно, увлеченно и активно- на мой взгляд главные составляющие успешной экскурсии) Всем рекомендую Диану и сами обязательно обратимся вновь!
Дарина
30 сентября 2019
Были с мужем в Париже после долгого перерыва, и как же нам повезло, что нашли Диану! Самый замечательный гид и собеседник - редко бывает, когда экскурсия и для ушей, и для мозга. Уже после первого часа прогулки чувствовали себя парижанами в компании хорошей подруги, узнали много интересного из истории и современной жизни города (архитектура, знаковые места и даже последние сплетни)), и вишенка на торте - вкусный финал в саду Тюильри. Диана, мы в восторге! Ещё раз благодарим за чудесный вечер и передаём большой привет уже из Минска!
11 сентября 2019
В целом, экскурсия прошла хорошо, но вместо заявленных 3 часов, длилась только 2.
21 августа 2019
Полный восторг от экскурсии! Всегда бы так: непринуждённая атмосфера, время пролетело незаметно, очень интересно Диана рассказывает. В общем, как модно говорить «маст хэв»!
Надеемся вернуться в Париж и снова встретиться на других экскурсиях Дианы.
15 августа 2019
Мы в восторге!!! Это была потрясающая экскурсия! Во-первых, Диана прекрасно организовала нашу прогулку. Диана без спешки провела нас по всем знаковым местам Парижа, учитывая наш темп. Мы даже не заметили, что мы гуляли в течение 4 часов и совсем не устали!!! Советую эту экскурсию всем, так как вы получите полное представление о том, что из себя представляет Париж, узнаете интересные исторические факты, прогуляетесь по красивым местам, а также, все это в компании прекрасной рассказчицы, очень приятной в общении и с отличным чувством юмора! Спасибо огромное, Диана!
Алексей
15 июля 2019
Были с семьей в Париже в начале июля 2019. Остановили свой выбор на индивидуальной экскурсии "Гуляя вдоль Сены" и нисколько не пожалели. Очень хочется поблагодарить Диану за замечательное время, которое мы провели вместе. Спасибо за профессиональный подход к своему делу. Подача информации, глубина знаний, тонкое чувство юмора, и искренняя любовь к своему делу вызывает глубокое уважение. Также хочу отметить что с Дианой очень легко, интересно и комфортно общаться. Смело рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Парижем и увидеть не только "протокольные" достопримечательности, но и почувствовать себя жителем этого прекрасного города.
15 июля 2019
"Посетите Париж" - такой тэг ставит Диана в своем инстаграм! А я добавлю - посетите Париж и познакомьтесь с человеком редкого очарования - Дианой, и любовь вас не обойдет стороной.
Удивительно и искусно она плела свой рассказ о великом городе, ей интересно быть в диалоге, и какие бы реплики от нас не исходили - она четко и без волнений возвращалась к своему рассказу: об истории, о правителях, об обычных людях современности и прошлого. Наблюдательность, темперамент, юмор и великолепное достоинство Дианы - и эта прогулка стала незабываемой и полной красоты увертюрой к нашему французскому путешествию. Пусть не иссякает поток заинтересованных, и я им завидую, потому что у них - все впереди: и Париж и чудесный гид. Viva la France! Bravo Диана!
7 июля 2019
Спасибо Диане за погружение в атмосферу Парижа, интересные факты о его прошлом и настоящем, очень дельные советы по дальнейшим прогулкам и питанию в городе, лайфхаки по проходу в музеи, кафе, смотровые площадки. Прогулка была интересной, непринужденной, неспешной и пролетела совершенно незаметно. Для первого посещения Парижа всем рекомендую.
Ещё 8 отзывов

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