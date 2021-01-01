Хорошие статьи о Германии
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О странах
Всё о Германии – поговорим об истории, красивых местах, городах, минуса и плюсах
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Что посмотреть и сделать
Мюнхен – популярные достопримечательности, лучшие туристические места
Мюнхен всегда привлекал туристов со всего мира, не только своим сдержанным характером, вкусной кухней, но и красивыми достопримечательностями. Мы подобрали лучшие места, куда вы точно должны сходить и посмотреть, здесь есть и храмы и соборы, площади и сады, башни и дворцы, можно даже заняться серфингом
ТОП лучших достопримечательностей Берлина, Баварии и Франкфурта-на-Майне
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