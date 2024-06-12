8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €475 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
19 авг в 08:30
26 авг в 08:30
€90 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
от €299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 июня 2024Отличная экскурсия. Однозначно рекомендую
- ЛЛиор10 июня 2024Очень понравилась экскурсия, это действительно встреча с трушным, настоящим Критом. Индивидуальный подход и внимательное отношение к клиентам. Спасибо Анне, она
- ССергей22 сентября 2022Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
- ТТатьяна24 августа 2022Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
- NNatalia14 сентября 2021Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Нескучные экскурсии»
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