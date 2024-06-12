Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ираклионе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Встреча с настоящим Критом
На машине
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 475 за всё до 4 чел.
Крит для любопытных
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
19 авг в 08:30
26 авг в 08:30
90 за человека
Идиллия деревенского Крита
На машине
10 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
от 299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    Встреча с настоящим Критом
    Отличная экскурсия. Однозначно рекомендую
  • Л
    Лиор
    10 июня 2024
    Встреча с настоящим Критом
    Очень понравилась экскурсия, это действительно встреча с трушным, настоящим Критом. Индивидуальный подход и внимательное отношение к клиентам. Спасибо Анне, она
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    помогла не только в рамках экскурсии, но и дала множество советов по дальнейшему времяпровождению! С удовольствием возьмем другие экскурсии у Анны

  • С
    Сергей
    22 сентября 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
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    жизнью,оставило умиротворённое впечатление. Побывали мы и на производстве и дегустации вина,останавливались в незабываемых местах с фантастическими видами на долины Крита! Вкусная еда,замечательное море и внимательная,знающая Наташа и конечно наш водитель Сергио! Спасибо за прекрасную поездку! Советуем всем,кто любит знакомиться с местным колоритом и умеет наслаждаться природой!

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2022
    Крит для любопытных
    Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
  • N
    Natalia
    14 сентября 2021
    Крит для любопытных
    Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение
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    с лемурами, эти волшебные существа, способные подарить кучу эмоций, но а про вечернее посещение города Agrio Nicolas не осталось ни тени сомнения про выбор этой экскурсии. Нам удалось купить в этом городе золотую цепочку ручной работы у грека в мастерской в этом городе, чему мы бесконечно рады! Спасибо Екатерине!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Встреча с настоящим Критом
  2. Крит для любопытных
  3. Идиллия деревенского Крита
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 475. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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