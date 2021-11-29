1 чел.
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15%
Индивидуальная
5 часов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 299€255 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
от 390€351 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июля в 08:00
от 299€255 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 380€342 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 ноября 2021Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
- ННастя2 ноября 2021Отличное путешествие! Очень понравилось, что получилось подстроить маршрут под обстановку - учесть пожелания и настроение детей, заехать в таверну на обед и полазить по горам.
- ННаталья9 октября 2021Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Со скидкой»
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