Экскурсии со скидкой в Ираклионе

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Ираклионе на русском языке, цены от €255, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллия деревенского Крита
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 299255 за всё до 8 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
от 390351 за всё до 8 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июля в 08:00
от 299255 за всё до 8 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 380342 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
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    того, что нам было интересно, проехал по самым красивым местам, рассказал невероятное количество информации о Крите. Очень комфортный разговор, отличный темп, только лучшие впечатления. В следующий раз обязательно у нему же на новые места! Большое спасибо!

  • Н
    Настя
    2 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Отличное путешествие! Очень понравилось, что получилось подстроить маршрут под обстановку - учесть пожелания и настроение детей, заехать в таверну на обед и полазить по горам.
  • Н
    Наталья
    9 октября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться.
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    Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Идиллия деревенского Крита
  2. Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
  3. Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
  4. Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июле 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 экскурсии от 255 до 351 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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