Что вас ожидает

Легендарное плато Нида

Наш путь из Ираклиона пройдет за разговорами о Крите — его истории и этнографии, нравах и обычаях, природе и геологии. По горному серпантину, мимо необычных каменных часовен митатас, мы доберемся до мистического плато Нида на высоте 1500 метров над у. м. Здесь вы осмотрите пещеру Идеон Андрон, в которой по легенде вырос Зевс, услышите поверья местных жителей, окружающие плато, и сделаете захватывающие фотографии. Также мы можем заглянуть в маленькую церковь Аналипси и купить фермерские сыры из овечьего молока в магазинчике, расположенном в здании горного приюта.

Горная деревушка Аногия

На обратном пути вы побываете в аутентичной деревне, где время будто остановилось. Аногия заслуживает внимания хотя бы потому, что за последние 2 века трижды полностью уничтожалась и возрождалась из пепла. Мы прогуляемся по колоритным улочкам, зайдем в местные храмы и музеи. Остановимся на обед в одной из таверен, где прекрасно всё — от местных блюд и окружающих горных пейзажей до замечательного хозяина Алекоса. А еще заглянем в лавку, где можно купить ткацкие изделия.

Организационные детали

Время в пути от Ираклиона до плато Нида — около 1, 5 часа

Для маленьких детей экскурсия будет скорее утомительной, чем приятной, из-за длительности в дороге и горных серпантинов

Транспортные расходы