Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса

Увидеть самое мистическое место Крита, побывать в пещере Идеон Андрон и посетить горную деревушку

Горное плато Нида — место, где соседствуют античные мифы, критский колорит и вдохновляющие горные пейзажи.

Оказавшись здесь, вы раскроете разные грани острова: посетите пещеру, где вырос громовержец Зевс, услышите местные поверья, заглянете в старинные церкви и ремесленные лавки.

А в деревушке Аногия познакомитесь с кухней Крита в уютной таверне.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса

Что вас ожидает

Легендарное плато Нида

Наш путь из Ираклиона пройдет за разговорами о Крите — его истории и этнографии, нравах и обычаях, природе и геологии. По горному серпантину, мимо необычных каменных часовен митатас, мы доберемся до мистического плато Нида на высоте 1500 метров над у. м. Здесь вы осмотрите пещеру Идеон Андрон, в которой по легенде вырос Зевс, услышите поверья местных жителей, окружающие плато, и сделаете захватывающие фотографии. Также мы можем заглянуть в маленькую церковь Аналипси и купить фермерские сыры из овечьего молока в магазинчике, расположенном в здании горного приюта.

Горная деревушка Аногия

На обратном пути вы побываете в аутентичной деревне, где время будто остановилось. Аногия заслуживает внимания хотя бы потому, что за последние 2 века трижды полностью уничтожалась и возрождалась из пепла. Мы прогуляемся по колоритным улочкам, зайдем в местные храмы и музеи. Остановимся на обед в одной из таверен, где прекрасно всё — от местных блюд и окружающих горных пейзажей до замечательного хозяина Алекоса. А еще заглянем в лавку, где можно купить ткацкие изделия.

Организационные детали

  • Время в пути от Ираклиона до плато Нида — около 1, 5 часа
  • Для маленьких детей экскурсия будет скорее утомительной, чем приятной, из-за длительности в дороге и горных серпантинов

Транспортные расходы

  • Экскурсия проводится на любом из выбранных вами автомобилей. Транспортные расходы зависят от класса автомобиля и расположения вашего отеля. Стоимость транспорта и горючего оплачивается предварительно, одновременно с оплатой бронирования экскурсии:
    — Мини (4-местное авто) — 38 евро
    — Эконом (5- местное авто) — 48 евро
    — Минивэн (5-7- местное авто) — 78 евро
    — Микроавтобус (9-местное авто) — 155 евро
  • Стоимость горючего рассчитывается от города Ираклион, исходя из 7, 5 л/100 км. для авто классов мини и эконом; 9, 8 л/100 км. — для минивэна и микро-автобуса. Из-за большой удаленностьи от Ираклиона отелей Агиос-Николаоса и Ханьи стоимость подачи авто в эти районы — 25 евро. Иерапетра — 45 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Игорь и я вот уже 10 лет живу на райском острове в Средиземном море. По характеру и натуре я человек энергичный и любознательный, поэтому за прошедшие годы неплохо исследовал Крит и с удовольствием поделюсь с вами историей, легендами и красотами, которые я увидел и узнал.
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