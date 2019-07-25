в среду в 15:00

Что вас ожидает

Монастырь на краю скалы

Первая остановка — монастырь Кремастон, один из самых значимых на острове. Окруженный вековыми соснами и кипарисами, он пребывает в атмосфере гармонии. Я расскажу о его прошлом, о личности его основателя и о том, как в стенах монастыря нашла приют тайная школа.

Не побывать в горах — не видеть острова

Мы отправимся в горы — здесь сохранился самобытный Крит. Перед вами расстелется шикарное плато Лассити, где уютно расположились деревни и монастыри, угодья, мельницы и сады. На склоне священной горы находится Диктейская пещера, в которой родился бог-громовержец Зевс. Вы спуститесь по ступеням на глубину 80 метров и удивитесь «каменной музыке» из сталактитов и сталагмитов — а я расскажу о том мифе, который берет здесь свое начало.

Мастер-класс по гончарному ремеслу

Далее мы заглянем в гончарную мастерскую: вы узнаете секреты работы на гончарном круге и сможете своими руками вылепить поделку из глины, а также приобрести изделия ручной работы в качестве сувенира.

Узнать о традициях на практике

Приятным завершением поездки станет Критский вечер в горной деревушке Мохос. Перед началом праздника вы прогуляетесь по улочкам и полюбуетесь окрестностями. Затем вас ждут вино и местные блюда — под аккомпанемент музыки и танцев в национальных костюмах. После трапезы вы сможете присоединиться к танцующим: такое веселье оставит у вас самые яркие впечатления.

Организационные детали