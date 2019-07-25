в среду в 15:00

Увидеть пещеру Зевса и монастырь, попробовать себя в гончарном деле и зажечь на сельском празднике

5
1 отзыв
Через рассказы об истории, культуре и традициях, через строгую архитектуру православного монастыря и завораживающие залы Диктейской пещеры, через секреты гончарного мастера и веселый вечер в деревушке Мохос — с танцами, едой и критским вином — вы раскроете характер острова и поймете, чем живут местные жители.
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита
Путь к сердцу Крита

Что вас ожидает

Монастырь на краю скалы

Первая остановка — монастырь Кремастон, один из самых значимых на острове. Окруженный вековыми соснами и кипарисами, он пребывает в атмосфере гармонии. Я расскажу о его прошлом, о личности его основателя и о том, как в стенах монастыря нашла приют тайная школа.

Не побывать в горах — не видеть острова

Мы отправимся в горы — здесь сохранился самобытный Крит. Перед вами расстелется шикарное плато Лассити, где уютно расположились деревни и монастыри, угодья, мельницы и сады. На склоне священной горы находится Диктейская пещера, в которой родился бог-громовержец Зевс. Вы спуститесь по ступеням на глубину 80 метров и удивитесь «каменной музыке» из сталактитов и сталагмитов — а я расскажу о том мифе, который берет здесь свое начало.

Мастер-класс по гончарному ремеслу

Далее мы заглянем в гончарную мастерскую: вы узнаете секреты работы на гончарном круге и сможете своими руками вылепить поделку из глины, а также приобрести изделия ручной работы в качестве сувенира.

Узнать о традициях на практике

Приятным завершением поездки станет Критский вечер в горной деревушке Мохос. Перед началом праздника вы прогуляетесь по улочкам и полюбуетесь окрестностями. Затем вас ждут вино и местные блюда — под аккомпанемент музыки и танцев в национальных костюмах. После трапезы вы сможете присоединиться к танцующим: такое веселье оставит у вас самые яркие впечатления.

Организационные детали

  • Для детей от 5 до 16 лет стоимость экскурсии составит 45 евро. Для малышей до 4 лет, сидящих на руках у родителей, — бесплатно.
  • В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном автобусе из Ираклиона, мастер-класс по гончарному делу, ужин и напитки.
  • Также возможен выезд из Агии Пелагии, Амудары, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Картероса, Коккини Хани, Малии, Сталиды, Херсониссоса и других курортных посёлков. Подробности уточняйте в переписке.
  • Отдельно оплачиваются билеты в пещеру Зевса — 6 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно. Также по желанию вы можете отправиться к пещере Зевса на осликах: 10 евро к пещере, или 15 евро туда и обратно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 15:00

Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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1 реальный отзыв

Д
25 июля 2019
Спорт и информативность в одном флаконе. Рекомендуем 👍

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